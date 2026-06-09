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Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня

Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня - 09.06.2026 Украина.ру

Напряженность между Киевом и ЕС, провалы ВСУ, давление на Китай. Хроника событий на 13:00 9 июня

Спешка Украины в вопросе вступления в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом и ЕС. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи. Запад давит на Китай, но попадает в ловушку

2026-06-09T13:00

2026-06-09T13:00

2026-06-09T13:08

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китай

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ес

вооруженные силы украины

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Спешка Украины в вопросе вступления в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, отметило издание Politico.Брюссель также обеспокоен темпами проведения реформ в Киеве.По данным издания, в свою очередь Украина хочет открыть до конца лета не один, а сразу несколько переговорных кластеров.Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть "отложена на потом" в том числе из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции, которые должны пройти весной 2027 годаТакже беспокойство у Киева вызывает предложенное ранее Францией и Германией "ассоциированное членство" для Украины. Как сообщили неназванные чиновники, осведомленные о ходе переговоров, Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это в итоге приведет.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС. Владимир Зеленский в письме лидерам ЕС назвал это предложение "несправедливым".В то же время журнал Economist писал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признавал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев отметил, что поддерживая очаги напряженности в мире Запад сам превратил Украину в криминальную империю."Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю", - сказал он на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.Как отметил дипломат, организованные украинские преступные группировки занимаются незаконным оборотом наркотиков, на который приходится до 45 процентов их противоправных деяний, мошенничеством, торговлей оружием, людьми, органами."Стрелковое оружие с Украины находится почти на всех континентах, бесконтрольная накачка Украины оружием провоцирует резкое обострение криминогенной ситуации в Европе, а также в других регионах мира", - подчеркнул он.Провалы ВСУВзрывы гремели во вторник в Чугуевском районе Харьковской области, также они раздавались в Харькове.Министерство энергетики Украины посетовало, что потребители из Днепропетровской, подконтрольной ВСУ части Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, подконтрольной ВСУ части Херсонской и Черниговской областей остались без электроснабжения. В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетических объектов.Минобороны РФ указало, что российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.Там уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников."Средствами противовоздушной обороны сбито девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - добавили в МО РФ.ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков и 17 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение.Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска потеряли свыше 345 военных, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.В зоне действий группировки войск "Центр" противник за сутки лишился 325 военных, трех боевых бронированных машин и восьми автомобилей.Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 75 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр". Давление Запада на КитайДавление западных стран на Китай продолжается. На днях Пентагон сообщил о внесении почти 190 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Как отмечалось, данный список вступит в силу с момента его публикации в Федеральном регистре США 10 июня.Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге, что Пекин решительно выступает против необоснованного давления США на китайские компании и включения их в дискриминационные списки.Линь Цзянь подчеркнул, что Китай "примет необходимые меры и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".Крупнейшая интернет-компания Китая Alibaba Group во вторник заявила, что внесение ее в список предприятий военно-промышленного комплекса КНР не имеет оснований и является ошибочным. Подчеркивается, что Alibaba Group не является китайским военным предприятием и не принимала участия ни в каких стратегиях военно-гражданской интеграции.В то же время Евросоюз давит на КНР из-за нежелания Пекина присоединяться к выполнению антироссийских санкций Брюсселя. Недавно спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заверил, что из-за этого ЕС продолжит вводить односторонние ограничительные меры против китайских компаний и финансовых структур.В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале отмечает, что санкции против Китая только осложнят будущее европейцев."Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит - и свое будущее. Резервы ее силы и потенциал конфликтности с ведущими странами мира далеко не бесконечны", - написал политик.Он также отметил, что у нынешнего руководства ЕС странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые долго строили и в итоге выстроили Евросоюз с Шенгенской зоной и зоной евро."Нынешним бледным преемникам тех политиков прошлого все кажется, что они могут бесконечно пользоваться их наследием, постоянно разрушая его. Запускать в Европу десятки миллионов мигрантов, принуждать ее к так называемому "разнообразию", навязывая людям трансгендерную идеологию, манипулировать результатами выборов, тратить бешеные средства на Украину, вводить бесконечные санкции против главных торговых партнеров", - написал Пушков."Однако наследие Шарля де Голля и Вилли Брандта, Миттерана... постепенно истончается и приходит в негодность", - подчеркнул он.Подробнее о ЕС - в материале "Победили, но не стали убивать": эксперт пояснил, почему ЕС — это "прижатый к ноге" Третий Рейх на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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