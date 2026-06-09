Акопов: Иран не согласен на капитуляцию — он давит на США, чтобы остановить Израиль - 09.06.2026 Украина.ру
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Акопов: Иран не согласен на капитуляцию — он давит на США, чтобы остановить Израиль
Акопов: Иран не согласен на капитуляцию — он давит на США, чтобы остановить Израиль - 09.06.2026 Украина.ру
Акопов: Иран не согласен на капитуляцию — он давит на США, чтобы остановить Израиль
Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас он в активной позиции и давит на американцев, чтобы те остановили израильтян в Ливане, где за пять недель войны погибло больше людей, чем в Иране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-09T05:30
2026-06-09T05:30
новости
иран
израиль
сша
петр акопов
дональд трамп
биньямин нетаньяху
ближний восток
война в иране
война на ближнем востоке
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Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понг" США и Ирана в Персидском заливе, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".По словам Акопова, ситуация в Ливане тяжелая: из-за израильских обстрелов там уже погибло больше людей, чем в Иране за пять недель войны, а Иран потерял около четырех тысяч человек. Эксперт отметил, что вывода израильских войск Иран пока не добьется, но настаивает на том, чтобы Израиль остановил свое продвижение."Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху. Иран давит на американцев именно с этой целью", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, сша, петр акопов, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ближний восток, война в иране, война на ближнем востоке, обстрелы, ливан, перемирие, мир без границ, главные новости, главное, международные отношения, международная политика
Новости, Иран, Израиль, США, Петр Акопов, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, война в Иране, война на Ближнем Востоке, обстрелы, Ливан, перемирие, Мир без границ, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика

Акопов: Иран не согласен на капитуляцию — он давит на США, чтобы остановить Израиль

05:30 09.06.2026
 
© ФотоВойна на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото
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Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас он в активной позиции и давит на американцев, чтобы те остановили израильтян в Ливане, где за пять недель войны погибло больше людей, чем в Иране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понг" США и Ирана в Персидском заливе, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".
По словам Акопова, ситуация в Ливане тяжелая: из-за израильских обстрелов там уже погибло больше людей, чем в Иране за пять недель войны, а Иран потерял около четырех тысяч человек.
Эксперт отметил, что вывода израильских войск Иран пока не добьется, но настаивает на том, чтобы Израиль остановил свое продвижение.
"Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху. Иран давит на американцев именно с этой целью", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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