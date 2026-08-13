Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия - 13.08.2026 Украина.ру
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Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия - 13.08.2026 Украина.ру
Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что он против поставок французской стороной оружия Киеву. Об этом 13 августа пишет РИА Новости
2026-08-13T07:49
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По словам де Голля, он выступает против "любой поддержки, которая способствует продолжению войны"."Я не поддерживаю поставки французского оружия Украине", — подчеркнул внук французского президента, в годы Второй мировой войны организовавшего сопротивление нацистам.Россия считает поставки вооружений киевскому режиму мешающими урегулированию, вовлекающими страны НАТО в конфликт и "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, являются законной целью для России.Пьер де Голль ранее заявил, что "ущемление в Европе традиционных моральных и духовных ценностей, крах идеалов, распространение педофилии приводит к тому, что всё больше европейцев хотят переехать в Россию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Франция, Шарль де Голль, Киев, Украина, НАТО, Россия, военная помощь Украине, Русофобия, МИД РФ, Украина-НАТО, война на Украине

Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия

07:49 13.08.2026
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаВнук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что он против поставок французской стороной оружия Киеву. Об этом 13 августа пишет РИА Новости
По словам де Голля, он выступает против "любой поддержки, которая способствует продолжению войны".
"Я не поддерживаю поставки французского оружия Украине", — подчеркнул внук французского президента, в годы Второй мировой войны организовавшего сопротивление нацистам.
Россия считает поставки вооружений киевскому режиму мешающими урегулированию, вовлекающими страны НАТО в конфликт и "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, являются законной целью для России.
Пьер де Голль ранее заявил, что "ущемление в Европе традиционных моральных и духовных ценностей, крах идеалов, распространение педофилии приводит к тому, что всё больше европейцев хотят переехать в Россию.
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