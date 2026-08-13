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Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия

Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия - 13.08.2026 Украина.ру

Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что он против поставок французской стороной оружия Киеву. Об этом 13 августа пишет РИА Новости

2026-08-13T07:49

2026-08-13T07:49

2026-08-13T07:49

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По словам де Голля, он выступает против "любой поддержки, которая способствует продолжению войны"."Я не поддерживаю поставки французского оружия Украине", — подчеркнул внук французского президента, в годы Второй мировой войны организовавшего сопротивление нацистам.Россия считает поставки вооружений киевскому режиму мешающими урегулированию, вовлекающими страны НАТО в конфликт и "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, являются законной целью для России.Пьер де Голль ранее заявил, что "ущемление в Европе традиционных моральных и духовных ценностей, крах идеалов, распространение педофилии приводит к тому, что всё больше европейцев хотят переехать в Россию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, франция, шарль де голль, киев, украина, нато, россия, военная помощь украине, русофобия, мид рф, украина-нато, война на украине