"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой - 08.06.2026 Украина.ру
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"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой - 08.06.2026 Украина.ру
"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
Следует усилить давление на Украину и помогать режиму Зеленского, а не искать переговорщика с Россией. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
2026-06-08T16:26
2026-06-08T16:26
новости
украина
россия
европа
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
ес
нато
the economist
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Экс-генсек НАТО в статье для издания The Economist высказался по вопросу поиска переговорщика с Россией по линии государств ЕС и вышедшей из него Британии."Мне доводилось встречаться с Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу, - сообщил Расмуссен. - Поэтому дискуссия о фигуре посланника грозит отвлечь нас от важного, если ее не подкрепить стратегией "мира посредством силы".Ранее эту "стратегию" заявлял бывший глава Белого дома Джозеф Байден. Её также продвигал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ныне тоже отставной.Расмуссен обозначил три направления деятельности в условиях СВО: ограничить возможности России по производству ракет и тем самым помочь ПВО ВСУ, помочь восстановлению энергетики Украины через передачу оборудования выведенных из эксплуатации электростанций Евросоюза, содействовать принятию Украины в ЕС."В-третьих, Европа должна четко дать понять, что будущее Украины — в составе ЕС. Это будет мощнейший сигнал Путину о том, что всякая надежда подчинить Украину тщетна. Членство в ЕС — это единственная гарантия безопасности, воспрепятствовать которой Москва не в силах. Это в корне изменит правила игры — и само по себе станет поражением России и долговременной наградой для Украины", - сказано в публикации.Расмуссен уверен, что один из способов приблизить вступление Украины в ЕС упирается в отказ от принципа единодушия в принятии решений по внешней политике и обороне в пользу голосования квалифицированным большинством. "Также предстоит наметить конкретные вехи на пути Украины: единый рынок ЕС, военно-промышленный комплекс, энергетическая сеть, сельское хозяйство, транспортные сети и цифровая инфраструктура", - считает экс-генсек НАТО.Он заявил, что "сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими". Источники данных он не уточнил."Если Европа выполнит эти три условия, вопрос о посланнике решится сам собой. Собеседник России будет говорить от имени континента, который уже проделал тяжелую работу: взял на себя бразды правления там, где Америка оставила пробел, сдержал зимнее наступление Путина и открыл перед Украиной европейское будущее", - поведал Расмуссен, продемонстрировав также свои познания в географии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, ес, нато, the economist, переговоры, переговоры по украине 2026, международная политика, дипломатия
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, ЕС, НАТО, The Economist, переговоры, Переговоры по Украине 2026, Международная политика, дипломатия

"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой

16:26 08.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве
Брифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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Следует усилить давление на Украину и помогать режиму Зеленского, а не искать переговорщика с Россией. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
Экс-генсек НАТО в статье для издания The Economist высказался по вопросу поиска переговорщика с Россией по линии государств ЕС и вышедшей из него Британии.
"Мне доводилось встречаться с Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу, - сообщил Расмуссен. - Поэтому дискуссия о фигуре посланника грозит отвлечь нас от важного, если ее не подкрепить стратегией "мира посредством силы".
Ранее эту "стратегию" заявлял бывший глава Белого дома Джозеф Байден. Её также продвигал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ныне тоже отставной.
Расмуссен обозначил три направления деятельности в условиях СВО: ограничить возможности России по производству ракет и тем самым помочь ПВО ВСУ, помочь восстановлению энергетики Украины через передачу оборудования выведенных из эксплуатации электростанций Евросоюза, содействовать принятию Украины в ЕС.
"В-третьих, Европа должна четко дать понять, что будущее Украины — в составе ЕС. Это будет мощнейший сигнал Путину о том, что всякая надежда подчинить Украину тщетна. Членство в ЕС — это единственная гарантия безопасности, воспрепятствовать которой Москва не в силах. Это в корне изменит правила игры — и само по себе станет поражением России и долговременной наградой для Украины", - сказано в публикации.
Расмуссен уверен, что один из способов приблизить вступление Украины в ЕС упирается в отказ от принципа единодушия в принятии решений по внешней политике и обороне в пользу голосования квалифицированным большинством.
"Также предстоит наметить конкретные вехи на пути Украины: единый рынок ЕС, военно-промышленный комплекс, энергетическая сеть, сельское хозяйство, транспортные сети и цифровая инфраструктура", - считает экс-генсек НАТО.
Он заявил, что "сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими". Источники данных он не уточнил.
"Если Европа выполнит эти три условия, вопрос о посланнике решится сам собой. Собеседник России будет говорить от имени континента, который уже проделал тяжелую работу: взял на себя бразды правления там, где Америка оставила пробел, сдержал зимнее наступление Путина и открыл перед Украиной европейское будущее", - поведал Расмуссен, продемонстрировав также свои познания в географии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
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