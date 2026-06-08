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Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня

Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня - 08.06.2026 Украина.ру

Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня

Сальдо назвал баснями заявления Зеленского о мирном урегулировании на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. ЕС навязывает гражданам недостоверные стереотипы об РФ и ведет антироссийскую политику

2026-06-08T13:00

2026-06-08T13:00

2026-06-08T13:00

россия

днепропетровская область

дмитрий полянский

украина

ес

валентина матвиенко

вооруженные силы украины

обсе

эксклюзив

спецоперация

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал заявления Владимира Зеленского о желании мирно урегулировать конфликт. Он назвал слова Зеленского баснями.На прошлой неделе Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с резкой критикой в адрес российского лидера и в то же время с призывом к прямым переговорам на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждал, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.В свою очередь, Путин заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи. В связи с этим он обратился к российским солдатам фразой "Работайте, братья!".Позже Зеленский язвительно прокомментировал хамский тон своего письма."На вопрос о своем "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!", — цитирует его Sky News.То, что он написал не личное послание, а открытое, Зеленский попытался объяснить опасением, что Путин "может его не прочитать". При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил такой формат обращения к российскому лидеру с использованием мегафона, которое почему-то назвали письмом.В свою очередь, французский генерал запаса Оливье Кемпф, посчитал, что обращение Зеленского было направлено не на Путина, а на украинское общественное мнение, европейских союзников и в некоторой степени американского президента Дональда Трампа, поскольку выбранный им тон нельзя назвать располагающим к диалогу.Успехи ВС РФВ понедельник в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Николаеве, Одессе, Сумах, Кривом Роге и других городах.Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по территории Украины, сообщил военкор Андрей Руденко в своем телеграм-канале. По его сведениям, налету подверглись объекты противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.Часть абонентов осталась без электроснабжения в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры, пожаловалась национальная энергетическая компания "Укрэнерго".ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ, подтвердили в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбито восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотника.ВСУ за сутки потеряли до 35 военных, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки.ВСУ потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВС России.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики, информировало Минобороны РФ.Войска группировки "Восток" продолжили продвижение, нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, противник потерял более 450 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков, бронетранспортер и 14 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Антироссийский курс ЕСИнституты Европейского союза (ЕС) ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о Российской Федерации, заявила депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть."Мы также будем обсуждать "теневой флот". Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда", — заявила главный евродипломат.По словам Каллас, действия ЕС будут направлены на "ограничение возможностей России", в том числе касающихся конфликта на Украине.Также Каллас высказалась о смягчении антироссийских санкций. Она подчеркнула, что при обсуждении снятия санкций и разморозки активов нужно учитывать интересы безопасности ЕС.По ее словам, Брюссель должен сделать все, чтобы Россия и Украина вели диалог друг с другом и в конечном итоге пришли к соглашению."В то же время мы обязаны учитывать наши ключевые европейские интересы, поскольку есть также вопросы, которые нас беспокоят при обсуждении снятия санкций или размораживания активов, для этого нам необходимо видеть уважение наших основных европейских интересов в области безопасности", — сказала дипломат.Кроме прочего, Каллас высказалась о выборах в Армении и похвалила страну, за то, что она выбрала "европейское будущее". Каллас также высказала готовность помочь Еревану с проведением реформ.Помимо этого, в понедельник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский посетовал, что европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией.По словам дипломата, сейчас любая европейская страна в ОБСЕ, которая хотела бы поговорить с Россией, запустить с ней какой-либо диалог, формально сделать этого не может."Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были", - сказал Полянский.Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные."Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская", - пояснил Полянский.Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, "где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать".В то же время на днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что население Европы не принимает агрессивную политику своих лидеров.По ее словам, жители Европы устали от конфронтации и хотят нормальных отношений с Россией."Нижайшие рейтинги европейских лидеров говорят о том, что население их стран не поддерживает агрессивный курс своего руководства", — сказала Матвиенко.Она высказала уверенность, что со временем это давление заставит европейские правительства изменить риторику.Подробнее об "антироссийских" действиях Запада - в материале ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

россия, днепропетровская область, дмитрий полянский, украина, ес, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, обсе, эксклюзив, спецоперация, хроники, всу, вс рф, удары, атака