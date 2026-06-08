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Украина за неделю: с прицелом на Крым

Украина за неделю: с прицелом на Крым - 08.06.2026 Украина.ру

Украина за неделю: с прицелом на Крым

Минувшая неделя ознаменовалась новыми террористическими актами, которые правящий на Украине режим продолжает устраивать против России и ее граждан. В этих действиях прослеживается своя логика, понимание которой позволит адекватно реагировать на угрозу того, что может произойти в ближайшее время

2026-06-08T06:10

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Бесчеловечное преступлениеМинуло совсем немного времени после того, как ВСУ убили два десятка юношей и девушек в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), как последовали новые атаки по гражданским лицам.Утром 3 июня дроны украинской армии ударили по рейсовому автобусу маршрута "Москва - Симферополь", это произошло в тот момент, когда автобус с 46 пассажирами, среди которых были женщины и дети, проезжал через Енакиево в Донецкой Народной Республике.На кадрах с места трагедии видно, что автобус в результате попадания БПЛА и последующей детонации получил значительные повреждения, верхняя его часть практически полностью выгорела. Из почти пяти десятков человек, находившихся в транспорте, погибли восемь, двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала эту трагедию как "охоту на людей"."Чудовищным преступлением" назвал произошедшее в Енакиево губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Удар был нанесён по людям, которые ехали к своим родным, домой, по своим обычным делам", - написал он у себя в телеграм-канале.После теракта в ДНР снова зазвучали призывы отвечать на такие преступления Украины максимально жестко."Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий", - выразил мнение в своем телеграм-канале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник.По мнению уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, произошедшее - не инцидент и не трагическая случайность."Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы", - заявила она журналистам.Когда под удар намеренно попадают мирные жители, то это "зверство, которому нет и не может быть оправдания", добавила омбудсмен."Подобные преступления не имеют срока давности и не могут быть скрыты за политическими лозунгами и пропагандой. Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание", - подытожила Лантратова.Глава парламента Крыма Владимир Константинов провел аналогию с событиями недавнего прошлого, когда в 2014 году украинские националисты атаковали автобус с крымчанами, что стало прологом к дальнейшим событиям на полуострове, которые в итоге кончились возвращением Крыма в состав РФ."Нацисты не меняются: с их атаки на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском, случившейся в феврале 2014 года, и терактом против пассажирского автобуса, изменились только средства террора: вместо дубин у них появились дроны, снабженные искусственным интеллектом. И мы знаем, кто вложил им в руки это оружие. И точно знаем, для чего", - написал он в своем канале в "Максе".Террор: кровавая хроникаКровавым убийством в Енакиево украинские террористы не ограничились.Четвертого июня власти Крыма сообщили об атаке дрона на пригородный пассажирский поезд, один человек погиб."Еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. <...> Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку", - рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем канале в "Максе"."Налицо террористическая сущность киевского режима. Уверен, что удар по поезду с мирными гражданами был целенаправленным и спланированным", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В Херсонской области в тот же день сообщили о попадании украинского беспилотника в больницу."В Алешках беспилотник попал по территории центральной районной больницы. К счастью, пострадавших нет", - написал губернатор региона Владимир Сальдо у себя в "Максе".Еще один удар по Херсонской области произошел в Бехтерах Голопристанского округа, там БПЛА атаковал трактор, погиб один человек.О целой череде атак по гражданским 4 июня сообщили также власти Белгородской области."Шебекинский округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадали две мирные жительницы. В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области", - говорится в сообщении на канале регионального оперативного штаба в "Максе".В той же Белгородской области в селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль, а в районе села Белянка от детонации FPV-дрона была повреждена "Газель".Третьего июня в Мелитополе была атакована общеобразовательная школа №1, от падения обломков дрона произошло возгорание кровли здания, никто не пострадал. В том же городе одновременно был атакован еще и мясокомбинат, один человек пострадал.Все эти случаи - только за пару дней.Отдельно стоит упомянуть удары по Санкт-Петербургу, первый из которых произошел в день открытия в Северной столице международного экономического форума. Утром 3 июня украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.Всего по региону, включая Ленинградскую область, в тот день ударили более 50 БПЛА. Погибших не было, несколько человек пострадали."Они (власти Украины - ред.) не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал", - прокомментировал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Второй удар последовал в день закрытия форума. Всего 6 июня над Ленинградской областью было сбито более 140 дронов, сообщили власти региона.Что дальше?О подоплеке ударов по Петербургу, про заявления Владимира Путина на петербургском форуме про Украину, а также о том, что стоит за письмом Владимира Зеленского российскому президенту издание Украину.ру подробно писало в материалах Зачем Зеленский написал Путину и Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию.Здесь же сакцентируем внимание на том, что происходит на другом направлении - направлении Крыма - которое может стать ключевым элементом текущего замысла киевского режима.Уже несколько недель ВСУ при помощи БПЛА атакуют сухопутный коридор в Крым - трассу Р-280 "Новороссия", которая начинается в Ростовской области и ведет в Симферополь по территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Ее значение сегодня как никогда велико, в условиях, когда проезд большегрузов по Крымскому мосту ограничен. Срыв перевозок по этой трассе может означать как минимум частичную блокаду Крыма, где неизбежно возникнут сложности со снабжением.Несмотря на то, что "Новороссия" продолжает функционировать, некоторые ограничения уже введены. Так, на неделе власти ЛНР запретили местным перевозчикам осуществлять пассажирские маршруты по трассе Р-280, а также отменили пригородные поезда.Удары украинских дронов по "Новороссии" привели к перебоям с поставками топлива. В четверг, 4 июня, глава Крыма Аксенов объявил о прекращении на несколько дней свободной продажи бензина."Начиная с сегодняшнего дня, на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки", - сообщил глава региона.К объективным проблемам примешиваются проблемы, созданные своими же руками. Так, для получения талона на бензин нужно записаться в электронную очередь, для чего нужен QR-код, пишет у себя в телеграм-канале военкор Роман Сапоньков. Получить его можно только через "Макс", но после решения корпорации Apple скачать на iPhone этот мессенджер теперь нельзя. Тупик.По мнению военкора Александра Коца, атаки по сухопутному коридору в Крым - часть более широкого плана, кульминацией которого могут стать атаки по Крымскому мосту."В ночь на 7 июня — удар БПЛА по Чонгарскому мосту. Повреждено полотно, АПП "Джанкой" закрыт, поток разворачивают через Армянск и Перекоп. Дежавю? Так и есть. 6 августа 2023-го была ровно та же картина — ракетный удар по Чонгару, объезд через те же КПП. Тогда западные аналитики писали о "создании условий для контрнаступления". Ракетами бить по мостам оказалось слишком дорого. Контрнаступление сдохло — методичка осталась", - написал он в своем телеграм-канале.У ВСУ сегодня есть не только Storm Shadow и ATACMS, добавил он. Тактика противника изменилась: полное разрушение моста невозможно — но возможны еженедельные удары по пролётам и превращение моста в "ловушку", по которой логистика идёт под постоянным огнём. И есть ощущение, что подготовка к атаке на Крымский мост идет прямо сейчас. Параллельно с попытками выбить нашу ПВО, считает Коц.Чего ждать в ближайшие недели? По мнению военкора, впереди удары по Армянску и Перекопу — туда сейчас идёт весь поток с Чонгара, усиление "охоты" на Р-280 в Запорожской области, системная работа по аэродромам и ПВО Крыма, а также большая комбинированная атака на Керченский мост. Вероятно — под какую-нибудь политическую дату или событие."Похоже, в Киеве всерьез решили дистанционно оформить блокаду Крыма", - пишет военкор.По его словам, России следует ответить ударами по мостам через Днепр, это амбициозная, но выполнимая задача, главное, не давать ремонтным бригадам приступать к починке мостов.Пока же картина такая: киевский режим делает ставку на причинение реального экономического ущерба РФ, пытаясь вызвать в стране социальный и политический кризис, в то время, как ВС РФ ограничиваются "ударами возмездия", которые несут в себе больше символический характер: военное снабжение Украины с Запада продолжается, а морские порты и железнодорожные узлы продолжают функционировать практически бесперебойно.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров.

https://ukraina.ru/20260607/dazhe-esli-ostanovit-svo-buduschego-u-ukrainy-net-eksperty-i-politiki-o-putyakh-mira-1079916367.html

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Павел Котов

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