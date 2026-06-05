https://ukraina.ru/20260605/provokatsiya-voyny-zelenskiy-boitsya-i-po-khamski-na-grani-fola-pugaet-putina-i-rossiyu-----1079878129.html

Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию

Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию - 05.06.2026 Украина.ру

Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину от украинского недопрезидента Владимира Зеленского подтверждает вывод украинских же классиков: в умении изощренно и изобретательно ругаться выходцам из Украины равных нет.

2026-06-05T17:13

2026-06-05T17:13

2026-06-05T17:13

весь скачко

мнения

бенито муссолини

владимир зеленский

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украина

запад

владимир путин

вооруженные силы украины

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Если это письмо действительно писал или хотя бы редактировал сам Зеленский, то он действительно, как говорили в одном советском фильме, достиг вершин дна. Но только не лондонского, как в оригинале, а украинского – гнилого и помойного, где не выбирают ни слов, ни выражений, а главной целью ставят унижение и оскорбление визави.Виртуоз на днеНо письмо Зеленского – за гранью добра и зла. Это не только шедевр ругательной лексики, сбитой во фразы и предложения, но еще и зеркало тех демонов и бесов, которые гнездятся в тушках авторов. То, что водило пером или нажимало на компьютерную "клаву" при написании этой открытой эпистолы, вскрыло целый перечень потаенных желаний, скрытых переживаний и потаенных страхов, которые делают, даже уже сделали жизнь писавших невыносимой.Страх, он ведь, как и совесть или зависть, потревоженные и унавоженные ненавистью, всегда при человеке. Вместе они приходят по ночам и убивают в объекте все человеческое, превращая его в некое существо. Дрожащее и разваленное изнутри при всем, не исключено, показном лоске снаружи.Нет ничего страшнее, чем Ничто, которое случайно, волею и игрой судеб стало Кем-то, но потом осознало, что как было, так и осталось Никем. Во всех смыслах. Как Зеленский, который на волне ненависти к его предшественнику Петру Порошенко* стал президентом Украины, но так и остался клоуном-шарлатаном, играющим гениталиями на пианино.Это как было, так и осталось верхом его исполнительского мастерства. Хотя пребывание в президентском кресле и война, в которую он вверг свою страну и народ, превратили его в первостатейного злодея и преступника мирового масштаба, которого не трогают пока, потому что он должен допеть свою арию зла до конца. Своего, естественно, который обязательно наступит, когда Зеленский станет всем не нужен…Все перечисленное Зеленским в письме Путину говорит о том, что фюрером украинского неонацистского режима сегодня движут страх и стремление задержать свое падение провокацией, которая в свою очередь поможет ему выпросить деньги и оружие и продлить агонию пребывания у власти. Страх, провокация и попрошайничество – вот три соавтора Зеленского.СтрахВ своем письме, храбрясь и хорохорясь, рассказывая, что Украина непобедима, и перекладывая многие проблемы с больной головы на здоровую, с Украины на Россию, Зеленский фактически по пунктам перечислил все, чего он боится. От военно-технического превосходства России над Украиной, которая держится только благодаря западной помощи, до наращивания российской мощи в дальнейшей войне.Зеленский по сути боится всего: человеческих потерь на этой войне, за которые ему придется отвечать. Личной ответственности за разрушенную страну и загубленные жизни. За государственный террор и удары по мирной инфраструктуре России. За срыв переговоров о мире.Вот и поговорили…А еще Зеленский смертельно боится того, что Россия не согласится на остановку огня и перемирие, а продолжат свое наступление на фронтах СВО и, в конце концов, вынесет Украину в одну калитку. Зеленский, несмотря на всю свою тупость, не может не понимать, что нынешнее некоторое равновесие, наступившее в СВО из-за того, что Запада смог напичкать ВСУ дронами, – это явление временное. И что потенциал России неизмеримо выше, чем у Украины, а значит, она и победит. Тем более, что Россия, по словам ее руководители, не боится затяжной войны и для победы готова воевать столько, сколько нужно. А вот у Украины такой "опции" нет вообще…Важна еще одна причина для страха: буквально в день открытия Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подтвердил: Россия готова и переговоры вести и документы о мире подписывать, но только с ЛЕГИТИМНЫМ (выделено мною. – Авт.) представителем Украины. А Зеленский таковым не является. По украинским же законам.А это означает одно: он на переговорах и на подписании их итогов нужен, как зайцу стоп-сигнал. А не нужен, то зачем он вообще находится на своем месте? И пуля снайпера, канделябр в руках предателя-охранника, передозировка дурью, вызов в трибунал после отставки, импровизированная петля на каштане на Крещатике в центре Киева – вот неплохие и действенные средства, чтобы свести эту никчемную жизнь Зеленского на помойку истории. В прямом и переносном смыслах. Тем более что практически все из перечисленного Зеленскому уже обещали. А это, согласитесь, страшно…ПровокацияПисьмо свое Зеленский написал максимально по-хамски и провокативно. Потому что не мир ему нужен, а именно несогласие российского президента на разговоры в таком тоне. Зеленскому нужно продолжение войны после такого письма. Именно об этом говорит то, что в своем обращении недопрезидент неонацистов попытался лично оскорбить Путина, коснувшись даже личных проблем возраста, мироощущения, состояния здоровья и т. д. и т.п.Зеленский сознательно бил по больному для любого нормального человека, зная прекрасно, что у Путина репутация человека, который ничего не делает под давлением. И особенно, если это касается судьбы страны.Письмо Зеленского – это черный и низкий по сути и по форме пиар чистой воды, призванный вынудить Россию отказаться от переговоров и таким образом опять представить агрессором Россию, которая якобы не хочет мира.Это давняя и испытанная уловка, которую режим в Киеве предпринимал, а Запад, принимая правила игры, с нею соглашался и продолжал давление на Россию: снабжал Украину оружием, объявлял "отмену России", строил политику на основе русофобии и всячески… поддерживал войну. То, что, собственно, Зеленскому и нужно, ибо только война удерживает его у власти. И дает возможность грабить и обогащаться.И Зеленский привычно продолжает провокацию и перекладывает вину за войну с Украины на Россию – предлагает прекратить боевые действия. "Украина готова полностью прекратить огонь — на время, пока будут продолжаться переговоры. …Попытка установить реальное затишье — лучший способ начать диалог. Мы верим, что это будет не просто попытка, а настоящее прекращение огня, если вы этого хотите", – пишет Зеленский в конце о самом главном, что ему нужно больше всего.И все просто: Россия продолжает успешную СВО, освобождая свою землю и Украину от неонацизма, значит, надо любой ценой остановить огонь и прекратить боевые действия. А провокация этому поможет или еще что-то – это неважно: Зеленскому нужно день простоять да ночь продержаться. В надежде на "авось"…ПопрошайничествоПродолжение войны и обвинения России в агрессивном поведении и нежелании мира оправдывает и то, что Зеленский просит у Запада деньги и оружие, и то, что Запад все это дает. Зеленскому всё это нужно якобы для победы, Западу – для сдерживания, а потом и нанесения стратегического поражения России и ее раздерибана. Все четко, как у скаредного драгдиллера, который меряет дорожки дури на миллиграммы и крохи. Зеленский с молодости должен это знать – обдолбаться на шару редко удается, за все нужно платить…И в своем письме Путину Зеленский просит у Запада и посредничество, и оружие, и деньги. "Украина сохраняет свою независимость. И сохранит ее. Несмотря на все прогнозы. Мы объединили многих людей в мире для защиты Украины и борьбы с вами. Мы нашли оружие и финансирование. Мы получаем поддержку, вы получаете санкции. И так будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость в отношении Украины, чего мы хотим и чего можем добиться", – с надеждой молит о помощи и уверяет всех в покорной лояльности Зеленский.По мнению недофюрера, на помощь Украине должна прийти в качестве посредников и спонсоров и Европа, и США.И Зеленский даже сейчас добивается своего: США готовы выделить помощь Украине в размере сначала 1 млрд долл, потом – еще 8 млрд, а также принять закон о новых санкциях против России. Что только подтверждает, что "дух Анкориджа" выродился в противный смрад. Но для Зеленского это обнадеживающий запах победы…А про 90 млрд. евро от Европы я даже упоминать не буду – это давно общее место…Вместо резюмеПисьмо Зеленского Путину еще будет какое-то время обсуждаться. Такого рода провокации для того и затеваются, чтобы хоть частично отвлекать от реальной политики или от реального положения дел при решении спорных проблем. Например, войны и ее окончания.И в этом плане такая хамская, циничная, наглая и оскорбительная дипломатия – это еще и дискредитация самой идеи переговоров о мире. Это новое приглашение к продолжению войны. И Зеленский, впадая в эпистолярный раж, не мог этого не знать. Равно как и того, что и за это ему тоже придется отвечать. Потому что один страх может заглушаться более сильным страхом, но никуда не уходит, а приходит, напоминаю, по ночам. И спасения от него нет. Равно как и от возмездия. Проверено Муссолини, Гитлером, Геббельсом и знакомой Зеленскому шушерой помельче – Бандерой, Шухевичем, Коновальцем. "Такэ жыття", как говорят во Львове…Мнения эксперторв о письме Зеленского Путину - в статье "Зачем Зеленский написал письмо Путину?"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

весь скачко, мнения, бенито муссолини, владимир зеленский, россия, украина, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд)