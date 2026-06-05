https://ukraina.ru/20260605/provokatsiya-voyny-zelenskiy-boitsya-i-po-khamski-na-grani-fola-pugaet-putina-i-rossiyu-----1079878129.html
Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию
Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию - 05.06.2026 Украина.ру
Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию
Открытое письмо президенту России Владимиру Путину от украинского недопрезидента Владимира Зеленского подтверждает вывод украинских же классиков: в умении изощренно и изобретательно ругаться выходцам из Украины равных нет.
2026-06-05T17:13
2026-06-05T17:13
2026-06-05T17:13
весь скачко
мнения
бенито муссолини
владимир зеленский
россия
украина
запад
владимир путин
вооруженные силы украины
петербургский международный экономический форум (фонд)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079875693_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_b7edb7550ef0b98ed5fe6827233b6f5c.jpg
Если это письмо действительно писал или хотя бы редактировал сам Зеленский, то он действительно, как говорили в одном советском фильме, достиг вершин дна. Но только не лондонского, как в оригинале, а украинского – гнилого и помойного, где не выбирают ни слов, ни выражений, а главной целью ставят унижение и оскорбление визави.Виртуоз на днеНо письмо Зеленского – за гранью добра и зла. Это не только шедевр ругательной лексики, сбитой во фразы и предложения, но еще и зеркало тех демонов и бесов, которые гнездятся в тушках авторов. То, что водило пером или нажимало на компьютерную "клаву" при написании этой открытой эпистолы, вскрыло целый перечень потаенных желаний, скрытых переживаний и потаенных страхов, которые делают, даже уже сделали жизнь писавших невыносимой.Страх, он ведь, как и совесть или зависть, потревоженные и унавоженные ненавистью, всегда при человеке. Вместе они приходят по ночам и убивают в объекте все человеческое, превращая его в некое существо. Дрожащее и разваленное изнутри при всем, не исключено, показном лоске снаружи.Нет ничего страшнее, чем Ничто, которое случайно, волею и игрой судеб стало Кем-то, но потом осознало, что как было, так и осталось Никем. Во всех смыслах. Как Зеленский, который на волне ненависти к его предшественнику Петру Порошенко* стал президентом Украины, но так и остался клоуном-шарлатаном, играющим гениталиями на пианино.Это как было, так и осталось верхом его исполнительского мастерства. Хотя пребывание в президентском кресле и война, в которую он вверг свою страну и народ, превратили его в первостатейного злодея и преступника мирового масштаба, которого не трогают пока, потому что он должен допеть свою арию зла до конца. Своего, естественно, который обязательно наступит, когда Зеленский станет всем не нужен…Все перечисленное Зеленским в письме Путину говорит о том, что фюрером украинского неонацистского режима сегодня движут страх и стремление задержать свое падение провокацией, которая в свою очередь поможет ему выпросить деньги и оружие и продлить агонию пребывания у власти. Страх, провокация и попрошайничество – вот три соавтора Зеленского.СтрахВ своем письме, храбрясь и хорохорясь, рассказывая, что Украина непобедима, и перекладывая многие проблемы с больной головы на здоровую, с Украины на Россию, Зеленский фактически по пунктам перечислил все, чего он боится. От военно-технического превосходства России над Украиной, которая держится только благодаря западной помощи, до наращивания российской мощи в дальнейшей войне.Зеленский по сути боится всего: человеческих потерь на этой войне, за которые ему придется отвечать. Личной ответственности за разрушенную страну и загубленные жизни. За государственный террор и удары по мирной инфраструктуре России. За срыв переговоров о мире.Вот и поговорили…А еще Зеленский смертельно боится того, что Россия не согласится на остановку огня и перемирие, а продолжат свое наступление на фронтах СВО и, в конце концов, вынесет Украину в одну калитку. Зеленский, несмотря на всю свою тупость, не может не понимать, что нынешнее некоторое равновесие, наступившее в СВО из-за того, что Запада смог напичкать ВСУ дронами, – это явление временное. И что потенциал России неизмеримо выше, чем у Украины, а значит, она и победит. Тем более, что Россия, по словам ее руководители, не боится затяжной войны и для победы готова воевать столько, сколько нужно. А вот у Украины такой "опции" нет вообще…Важна еще одна причина для страха: буквально в день открытия Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подтвердил: Россия готова и переговоры вести и документы о мире подписывать, но только с ЛЕГИТИМНЫМ (выделено мною. – Авт.) представителем Украины. А Зеленский таковым не является. По украинским же законам.А это означает одно: он на переговорах и на подписании их итогов нужен, как зайцу стоп-сигнал. А не нужен, то зачем он вообще находится на своем месте? И пуля снайпера, канделябр в руках предателя-охранника, передозировка дурью, вызов в трибунал после отставки, импровизированная петля на каштане на Крещатике в центре Киева – вот неплохие и действенные средства, чтобы свести эту никчемную жизнь Зеленского на помойку истории. В прямом и переносном смыслах. Тем более что практически все из перечисленного Зеленскому уже обещали. А это, согласитесь, страшно…ПровокацияПисьмо свое Зеленский написал максимально по-хамски и провокативно. Потому что не мир ему нужен, а именно несогласие российского президента на разговоры в таком тоне. Зеленскому нужно продолжение войны после такого письма. Именно об этом говорит то, что в своем обращении недопрезидент неонацистов попытался лично оскорбить Путина, коснувшись даже личных проблем возраста, мироощущения, состояния здоровья и т. д. и т.п.Зеленский сознательно бил по больному для любого нормального человека, зная прекрасно, что у Путина репутация человека, который ничего не делает под давлением. И особенно, если это касается судьбы страны.Письмо Зеленского – это черный и низкий по сути и по форме пиар чистой воды, призванный вынудить Россию отказаться от переговоров и таким образом опять представить агрессором Россию, которая якобы не хочет мира.Это давняя и испытанная уловка, которую режим в Киеве предпринимал, а Запад, принимая правила игры, с нею соглашался и продолжал давление на Россию: снабжал Украину оружием, объявлял "отмену России", строил политику на основе русофобии и всячески… поддерживал войну. То, что, собственно, Зеленскому и нужно, ибо только война удерживает его у власти. И дает возможность грабить и обогащаться.И Зеленский привычно продолжает провокацию и перекладывает вину за войну с Украины на Россию – предлагает прекратить боевые действия. "Украина готова полностью прекратить огонь — на время, пока будут продолжаться переговоры. …Попытка установить реальное затишье — лучший способ начать диалог. Мы верим, что это будет не просто попытка, а настоящее прекращение огня, если вы этого хотите", – пишет Зеленский в конце о самом главном, что ему нужно больше всего.И все просто: Россия продолжает успешную СВО, освобождая свою землю и Украину от неонацизма, значит, надо любой ценой остановить огонь и прекратить боевые действия. А провокация этому поможет или еще что-то – это неважно: Зеленскому нужно день простоять да ночь продержаться. В надежде на "авось"…ПопрошайничествоПродолжение войны и обвинения России в агрессивном поведении и нежелании мира оправдывает и то, что Зеленский просит у Запада деньги и оружие, и то, что Запад все это дает. Зеленскому всё это нужно якобы для победы, Западу – для сдерживания, а потом и нанесения стратегического поражения России и ее раздерибана. Все четко, как у скаредного драгдиллера, который меряет дорожки дури на миллиграммы и крохи. Зеленский с молодости должен это знать – обдолбаться на шару редко удается, за все нужно платить…И в своем письме Путину Зеленский просит у Запада и посредничество, и оружие, и деньги. "Украина сохраняет свою независимость. И сохранит ее. Несмотря на все прогнозы. Мы объединили многих людей в мире для защиты Украины и борьбы с вами. Мы нашли оружие и финансирование. Мы получаем поддержку, вы получаете санкции. И так будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость в отношении Украины, чего мы хотим и чего можем добиться", – с надеждой молит о помощи и уверяет всех в покорной лояльности Зеленский.По мнению недофюрера, на помощь Украине должна прийти в качестве посредников и спонсоров и Европа, и США.И Зеленский даже сейчас добивается своего: США готовы выделить помощь Украине в размере сначала 1 млрд долл, потом – еще 8 млрд, а также принять закон о новых санкциях против России. Что только подтверждает, что "дух Анкориджа" выродился в противный смрад. Но для Зеленского это обнадеживающий запах победы…А про 90 млрд. евро от Европы я даже упоминать не буду – это давно общее место…Вместо резюмеПисьмо Зеленского Путину еще будет какое-то время обсуждаться. Такого рода провокации для того и затеваются, чтобы хоть частично отвлекать от реальной политики или от реального положения дел при решении спорных проблем. Например, войны и ее окончания.И в этом плане такая хамская, циничная, наглая и оскорбительная дипломатия – это еще и дискредитация самой идеи переговоров о мире. Это новое приглашение к продолжению войны. И Зеленский, впадая в эпистолярный раж, не мог этого не знать. Равно как и того, что и за это ему тоже придется отвечать. Потому что один страх может заглушаться более сильным страхом, но никуда не уходит, а приходит, напоминаю, по ночам. И спасения от него нет. Равно как и от возмездия. Проверено Муссолини, Гитлером, Геббельсом и знакомой Зеленскому шушерой помельче – Бандерой, Шухевичем, Коновальцем. "Такэ жыття", как говорят во Львове…Мнения эксперторв о письме Зеленского Путину - в статье "Зачем Зеленский написал письмо Путину?"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
весь скачко, мнения, бенито муссолини, владимир зеленский, россия, украина, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд)
Если это письмо действительно писал или хотя бы редактировал сам Зеленский, то он действительно, как говорили в одном советском фильме, достиг вершин дна. Но только не лондонского, как в оригинале, а украинского – гнилого и помойного, где не выбирают ни слов, ни выражений, а главной целью ставят унижение и оскорбление визави.
Но письмо Зеленского – за гранью добра и зла. Это не только шедевр ругательной лексики, сбитой во фразы и предложения, но еще и зеркало тех демонов и бесов, которые гнездятся в тушках авторов. То, что водило пером или нажимало на компьютерную "клаву" при написании этой открытой эпистолы, вскрыло целый перечень потаенных желаний, скрытых переживаний и потаенных страхов, которые делают, даже уже сделали жизнь писавших невыносимой.
Страх, он ведь, как и совесть или зависть, потревоженные и унавоженные ненавистью, всегда при человеке. Вместе они приходят по ночам и убивают в объекте все человеческое, превращая его в некое существо. Дрожащее и разваленное изнутри при всем, не исключено, показном лоске снаружи.
Нет ничего страшнее, чем Ничто, которое случайно, волею и игрой судеб стало Кем-то, но потом осознало, что как было, так и осталось Никем. Во всех смыслах. Как Зеленский, который на волне ненависти к его предшественнику Петру Порошенко* стал президентом Украины, но так и остался клоуном-шарлатаном, играющим гениталиями на пианино.
Это как было, так и осталось верхом его исполнительского мастерства. Хотя пребывание в президентском кресле и война, в которую он вверг свою страну и народ, превратили его в первостатейного злодея и преступника мирового масштаба, которого не трогают пока, потому что он должен допеть свою арию зла до конца. Своего, естественно, который обязательно наступит, когда Зеленский станет всем не нужен…
Все перечисленное Зеленским в письме Путину говорит о том, что фюрером украинского неонацистского режима сегодня движут страх и стремление задержать свое падение провокацией, которая в свою очередь поможет ему выпросить деньги и оружие и продлить агонию пребывания у власти. Страх, провокация и попрошайничество – вот три соавтора Зеленского.
В своем письме, храбрясь и хорохорясь, рассказывая, что Украина непобедима, и перекладывая многие проблемы с больной головы на здоровую, с Украины на Россию, Зеленский фактически по пунктам перечислил все, чего он боится. От военно-технического превосходства России над Украиной, которая держится только благодаря западной помощи, до наращивания российской мощи в дальнейшей войне.
Зеленский по сути боится всего: человеческих потерь на этой войне, за которые ему придется отвечать. Личной ответственности за разрушенную страну и загубленные жизни. За государственный террор и удары по мирной инфраструктуре России. За срыв переговоров о мире.
А еще Зеленский смертельно боится того, что Россия не согласится на остановку огня и перемирие, а продолжат свое наступление на фронтах СВО и, в конце концов, вынесет Украину в одну калитку. Зеленский, несмотря на всю свою тупость, не может не понимать, что нынешнее некоторое равновесие, наступившее в СВО из-за того, что Запада смог напичкать ВСУ дронами, – это явление временное. И что потенциал России неизмеримо выше, чем у Украины, а значит, она и победит. Тем более, что Россия, по словам ее руководители, не боится затяжной войны и для победы готова воевать столько, сколько нужно. А вот у Украины такой "опции" нет вообще…
Важна еще одна причина для страха: буквально в день открытия Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подтвердил: Россия готова и переговоры вести и документы о мире подписывать, но только с ЛЕГИТИМНЫМ (выделено мною. – Авт.) представителем Украины. А Зеленский таковым не является. По украинским же законам.
А это означает одно: он на переговорах и на подписании их итогов нужен, как зайцу стоп-сигнал. А не нужен, то зачем он вообще находится на своем месте? И пуля снайпера, канделябр в руках предателя-охранника, передозировка дурью, вызов в трибунал после отставки, импровизированная петля на каштане на Крещатике в центре Киева – вот неплохие и действенные средства, чтобы свести эту никчемную жизнь Зеленского на помойку истории. В прямом и переносном смыслах. Тем более что практически все из перечисленного Зеленскому уже обещали. А это, согласитесь, страшно…
Письмо свое Зеленский написал максимально по-хамски и провокативно. Потому что не мир ему нужен, а именно несогласие российского президента на разговоры в таком тоне. Зеленскому нужно продолжение войны после такого письма. Именно об этом говорит то, что в своем обращении недопрезидент неонацистов попытался лично оскорбить Путина, коснувшись даже личных проблем возраста, мироощущения, состояния здоровья и т. д. и т.п.
Зеленский сознательно бил по больному для любого нормального человека, зная прекрасно, что у Путина репутация человека, который ничего не делает под давлением. И особенно, если это касается судьбы страны.
Письмо Зеленского – это черный и низкий по сути и по форме пиар чистой воды, призванный вынудить Россию отказаться от переговоров и таким образом опять представить агрессором Россию, которая якобы не хочет мира.
Это давняя и испытанная уловка, которую режим в Киеве предпринимал, а Запад, принимая правила игры, с нею соглашался и продолжал давление на Россию: снабжал Украину оружием, объявлял "отмену России", строил политику на основе русофобии и всячески… поддерживал войну. То, что, собственно, Зеленскому и нужно, ибо только война удерживает его у власти. И дает возможность грабить и обогащаться.
И Зеленский привычно продолжает провокацию и перекладывает вину за войну с Украины на Россию – предлагает прекратить боевые действия. "Украина готова полностью прекратить огонь — на время, пока будут продолжаться переговоры. …Попытка установить реальное затишье — лучший способ начать диалог. Мы верим, что это будет не просто попытка, а настоящее прекращение огня, если вы этого хотите", – пишет Зеленский в конце о самом главном, что ему нужно больше всего.
И все просто: Россия продолжает успешную СВО, освобождая свою землю и Украину от неонацизма, значит, надо любой ценой остановить огонь и прекратить боевые действия. А провокация этому поможет или еще что-то – это неважно: Зеленскому нужно день простоять да ночь продержаться. В надежде на "авось"…
Продолжение войны и обвинения России в агрессивном поведении и нежелании мира оправдывает и то, что Зеленский просит у Запада деньги и оружие, и то, что Запад все это дает. Зеленскому всё это нужно якобы для победы, Западу – для сдерживания, а потом и нанесения стратегического поражения России и ее раздерибана. Все четко, как у скаредного драгдиллера, который меряет дорожки дури на миллиграммы и крохи. Зеленский с молодости должен это знать – обдолбаться на шару редко удается, за все нужно платить…
И в своем письме Путину Зеленский просит у Запада и посредничество, и оружие, и деньги. "Украина сохраняет свою независимость. И сохранит ее. Несмотря на все прогнозы. Мы объединили многих людей в мире для защиты Украины и борьбы с вами. Мы нашли оружие и финансирование. Мы получаем поддержку, вы получаете санкции. И так будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость в отношении Украины, чего мы хотим и чего можем добиться", – с надеждой молит о помощи и уверяет всех в покорной лояльности Зеленский.
По мнению недофюрера, на помощь Украине должна прийти в качестве посредников и спонсоров и Европа, и США.
И Зеленский даже сейчас добивается своего: США готовы выделить помощь Украине в размере сначала 1 млрд долл, потом – еще 8 млрд, а также принять закон о новых санкциях против России. Что только подтверждает, что "дух Анкориджа" выродился в противный смрад. Но для Зеленского это обнадеживающий запах победы…
А про 90 млрд. евро от Европы я даже упоминать не буду – это давно общее место…
Письмо Зеленского Путину еще будет какое-то время обсуждаться. Такого рода провокации для того и затеваются, чтобы хоть частично отвлекать от реальной политики или от реального положения дел при решении спорных проблем. Например, войны и ее окончания.
И в этом плане такая хамская, циничная, наглая и оскорбительная дипломатия – это еще и дискредитация самой идеи переговоров о мире. Это новое приглашение к продолжению войны. И Зеленский, впадая в эпистолярный раж, не мог этого не знать. Равно как и того, что и за это ему тоже придется отвечать. Потому что один страх может заглушаться более сильным страхом, но никуда не уходит, а приходит, напоминаю, по ночам. И спасения от него нет. Равно как и от возмездия. Проверено Муссолини, Гитлером, Геббельсом и знакомой Зеленскому шушерой помельче – Бандерой, Шухевичем, Коновальцем. "Такэ жыття", как говорят во Львове…
Мнения эксперторв о письме Зеленского Путину - в статье "Зачем Зеленский написал письмо Путину?"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов