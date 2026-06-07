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Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров - 07.06.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров

Лидеры закарпатских венгров убеждены, что Киев откажется от своих очередных обязательств тотчас после того, как 15 июня будет открыт первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

2026-06-07T07:18

2026-06-07T07:18

2026-06-07T07:18

эксклюзив

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Мобилизация гражданина ФРГ раскрыла коррупционную схему в посольстве УкраиныВ Буковине возник скандал, который может стать международным. Черновицкий областной ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) мобилизовал бывшего жителя области, который уже почти 10 лет является гражданином ФРГ и имеет справку о выходе из гражданства Украины. Однако этот документ издан посольством Украины в Германии, а соответствующих решений в Киеве, похоже, принято не было. В этих условиях посольство Германии в Киеве не спешит защищать своего гражданина, тем более что официальный Берлин готов лишить защиты всех украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу 2 июня сообщил, что в Черновицкой области мобилизовали мужчину 1997 года рождения, который является гражданином Германии. Он уроженец Буковины, приехал навестить родственников – но очутился в армии. По данным политика, у этого мужчины прекращено гражданство Украины указом президента №387/2017 от 25 ноября 2017 года, о чем есть соответствующая справка, выданная посольством Украины в ФРГ."Сейчас "бусифицированный" гражданин Германии находится в учебном центре ВСУ. О похищении их соотечественника уже знают в посольстве Германии в Киеве", – написал Мазурашу в социальных сетях.В то же время в Черновицком областном ТЦК заявили, что согласно данным государственного реестра и информации, полученной от миграционной службы, мужчина является гражданином Украины. В центре комплектования также сообщили, что мужчина не пользовался правом на отсрочку, прошёл военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и направлен в одну из воинских частей."Справку о прекращении гражданства на время призыва на военную службу мужчина не предоставлял. Военнослужащие территориального центра комплектования действовали согласно требованиям действующего законодательства", – отметили в ТЦК. В подтверждение своих слов там предоставили письмо управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области о том, что мобилизованный когда-то получал украинский паспорт.Следует отметить, что на сайте президента Украины нет указа №387/2017 от 25 ноября 2017 года. На эту дату вообще никакого указа не числится. Осведомлённые источники указывают, что справка, подписанная тогдашним послом Украины в Германии Андреем Мельником, может содержать фальшивые данные.Дело в том, что долгое время для получения гражданства ФРГ необходимо было выйти из гражданства Украины и подать официальное подтверждение этого факта (позднее это требование было отменено из-за фактической невозможности его выполнения). Поскольку прекращение гражданства Украины возможно исключительно путём издания указа президента, взятки за это в администрации Петра Порошенко* достигали нескольких десятков тысяч долларов. Однако в посольстве Украины в Германии документ можно получить за меньшие деньги, и дипломаты убеждали, что они обеспечат прекращение украинского гражданства. Судя по всему, жертвой именно этой схемы стал доверчивый буковинец.Реакции посольства Германии в Украине на мобилизацию своего гражданина пока нет. Не исключено, что её вообще не будет, поскольку официальный Берлин воспринимает всех выходцев с постсоветского пространства как своеобразных "унтерменшей", а также выступает за лишение защиты всех украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые находятся в ФРГ. Кроме того, если мужчина действительно не вышел из гражданства Украины, то действия ТЦК формально законны.При этом адвокат бусифицированного Андрей Ювченко в публичных заявлениях фактически делает виновным своего подзащитного."Рассматриваем эту публикацию и ответ от посольства, что это гражданин Германии, и что прекращено его гражданство в соответствии с указом президента. Может быть, это правда. Возможно, информация требует подтверждения. Чтобы официально быть исключенным с военного учета, нужно подать заявление с подтверждающими документами, включая справку из посольства, что он уже не гражданин. Прежде всего, ему нужно было подать заявление в миграционную службу, чтобы были внесены сведения в реестр и он был исключен из него как гражданин Украины", – сказал Ювченко в комментарии государственному телеканалу "Общественное".Как сообщало издание Украина.ру, в прошлом году временный исполняющий обязанности начальника одного из ТЦК в Ивано-Франковской области направил гражданина России на военно-врачебную комиссию, после чего осуществил его постановку на военный учет и включение в списки мобилизованных для направления в воинскую часть. Это удалось остановить благодаря тому, что невеста россиянина, законно находившегося на территории Украины, подала заявление в прокуратуру о незаконной мобилизации иностранца. Мужчину освободили, а подполковник отделался штрафом в 17 тысяч гривен (около 27 тысяч рублей).Закарпатские венгры не верят обещаниям КиеваПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о договоренностях с Киевом о расширении прав венгерского меньшинства на Украине. Однако эти договоренности непубличны, требуют большого количества законодательных и нормативных изменений, и лидеры венгерской общины Закарпатья не верят в то, что киевские власти выполнят свои обещания."Мы достигли всеобъемлющей договоренности с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства. Соглашение является результатом нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров на экспертном уровне, в которых также участвовали политические организации венгров Закарпатья и церкви", – заявил Мадьяр в видеообращении 3 июня.По его словам, Киев обязался внедрить согласованные меры в свою правовую систему в ближайшее время, и эти обязательства также появятся в плане действий Украины по вступлению в ЕС. Однако украинская сторона это заявление официально не комментировала, а сам текст договоренностей, якобы состоящий из 20 страниц, никто не видел. Краткое изложение документа опубликовала только украинская редакция "Радио Свобода"**, не раскрывая своих источников.Следует отметить, что обязательства касаются не исключительно венгров, а всех национальных меньшинств на Украине, то есть в случае выполнения ими смогут пользоваться, по крайней мере, румыны и поляки. Основная часть обязательств Киева относится к образованию на языке национальных меньшинств, поскольку именно образовательный блок был ключевым предметом спора между Киевом и Будапештом в последние годы.Итак, учебные заведения, где функционируют классы или группы с обучением на языке нацменьшинства, будут иметь статус "школы нацменьшинства". Такие заведения могут дублировать надписи на вывесках и другую информацию для общего языка нацменьшинств. Руководитель или заместитель руководителя такой школы должен владеть языком соответствующего меньшинства. Для выпускников, обучавшихся на языке нацменьшинства, задачи внешнего независимого оценивания (аналог ЕГЭ) могут переводить на соответствующий язык, кроме тестов по украинскому языку и истории. Официальные документы об образовании могут дублироваться на языке меньшинства – но только по просьбе родителей.Следующий блок посвящен общественно-политическим и культурным правам нацменьшинств, он тоже немаленький, и также в первую очередь касается языка. Согласно нему, местные органы власти на территориях, где нацменьшинства составляют значительную часть населения, смогут требовать от своих кадров знания языка нацменьшинств или организовывать соответствующие курсы. Соответственно, языки меньшинств могут использоваться в общении с местными органами власти. В населённых пунктах с нацменьшинствами могут появиться вывески на их языках на зданиях органов местного самоуправления, включая областные советы и коммунальные предприятия – по соответствующему решению местного совета. Названия улиц, площадей, скверов и других объектов топонимики будут дублироваться на соответствующем языке. Символика нацменьшинств может использоваться на официальных государственных мероприятиях, но "не доминировать визуально над украинской символикой и не противоречить законодательству Украины".Публичные мероприятия, организованные для нацменьшинств, смогут устраивать на их языке. В рамках подготовки выборов агитация и разъяснение порядка голосования будут дублироваться на языках нацменьшинств, а на местных выборах в местах традиционного проживания нацменьшинств – и текст избирательного бюллетеня. Обязательными становятся консультации с нацменьшинствами о проектах законов, касающихся их правового статуса.Таким образом, в подавляющем большинстве случаев речь идет только о возможности соблюдения языково-культурных прав нацменьшинства, а не соответствующих гарантий. Кроме того, ничего не сказано об отмене штрафов за использование неукраинского языка в торговле и сфере услуг, которые уже сейчас составляют 200 евро, а их предлагают увеличить в десять раз. Однако даже для обеспечения описанной возможности необходимо внести изменения в несколько законов и десятки нормативных актов, вероятность чего в венгерской общине Закарпатья оценивают как нулевую.Там отмечают, что при желании Киева часть требований венгров можно было бы давно удовлетворить, просто выполнив законы "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины" (2022) и "Об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах" (2023). Однако эти законы, принятые под давлением Брюсселя, были просто зачтены в ЕС как прогресс на пути евроинтеграции Украины, а нормативные акты в их исполнение до сих пор не приняты.Лидеры закарпатских венгров убеждены, что Киев откажется от своих обязательств тотчас после того, как 15 июня будет открыт первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это решение станет возможным, потому что после достижения договоренностей с Будапештом он снял вето с дальнейшей евроинтеграции Киева.Попытки губернатора Закарпатья Мирослава Билецкого и его предшественника Виктора Микиты, ныне заместителя руководителя Офиса президента Украины, получить от руководителей венгерской общины края одобрительные отзывы относительно новых договоренностей пока не увенчались успехом. Лидер фракции "Партии венгров Украины" (КМКС) в Закарпатском облсовете Юдита Петеи, мэр "столицы" закарпатских венгров Берегово Золтан Бабяк и другие ожидают от Киева чего-то большего, чем очередных обещаний. Например, закрытия уголовного производства СБУ в отношении лидера КМКС Ласло Брензовича, из-за которого тот с конца 2020 года вынужден находиться в Венгрии. В отличие от решения парламента, для этого достаточно одного росчерка пера следователя, что генерал СБУ Микита может обеспечить без проблем, – однако даже этого пока не сделано.Поэтому неудивительно, что в настоящее время гипотетические украино-венгерские договоренности похвалил только депутат Ужгородского городского совета от партии "Слуга народа" Роланд Цебер. Это специфический персонаж: год назад в Будапеште заявили, что Цебер является нелегальным сотрудником украинской разведки, и запретили ему въезд в Венгрию. Хотя Петер Мадьяр уже почти месяц у власти, однако о снятии этого запрета информации не было.По информации из Закарпатской областной военной администрации, там готовятся к встрече Владимира Зеленского и Петера Мадьяра, которая должна пройти на следующей неделе в Берегово. Однако венгерский премьер пока отказывается ехать на Украину без гарантий того, что Киев в очередной раз не обманет Будапешт, использовав венгерскую общину Закарпатья в качестве заложников.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Рсофинмониторинга**СМИ, выполняющее функции иностранного агентаО событиях культуры - в материале В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры.

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, германия, владимир зеленский, мадьяр, венгрия, закарпатье, всё об украине из россии