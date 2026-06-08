https://ukraina.ru/20260608/pyat-punktov-mira-ot-evrobandy-chetyrekh-amerikanskaya-smelost-zelenskogo-cherez-polskie-strakhi-1079969951.html

Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи

Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи - 08.06.2026 Украина.ру

Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи

Недопрезидента Украины Владимира Зеленского опять шатает из стороны в сторону, как обдолбанного забулдыгу на ветрах незадачливой судьбы. С одной стороны, он страшно боится, с другой – храбрится и пугает сам.

2026-06-08T16:16

2026-06-08T16:16

2026-06-08T16:16

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россия

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И вынужден был поменять польский бигос из капусты на молдавскую мамалыгу из кукурузы, чтобы его не закормили до смерти американским хот-догом.А было вот как: недавно на встречу в Лондон с новой европейской "бандой четырех" со своим участием (лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины – канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и лидер укро-неонацистов Зеленский) он полетел не через польский Жешув, как обычно, а через Кишинев, где тамошняя полупрезидентка Майя Санду пообещала ему завалить Украину молдавскими дронами-камикадзе, которые и присоединят к Молдавии и Украине на паях Россию аж до Урала. Иначе зачем Санду задираться к России, которая может вообще стереть ее Молдавию с лица парой очень хорошо нацеленных "Орешников"? Правильно, только для того, чтобы Москва как бы пала под ударами молдавских легионов…Вот потому, что беспредельно могучи молдаване на поле брани, Зеленский и выбрал Кишинев. Ибо очень испугался, что его ссадят в Варшаве, выпорют на площади, а потом там же и посадят на кол, как поляки много веков подряд и поступали с обнаглевшим быдлом с Всходних Кресов (так они называли Украину). Тем более что Зеленский – не просто с Украины, но еще и еврей, которых гоноровые "пшеки" вообще за людей не считали…Но недавно Зеленский решил унавозить болота под Киевом еще и прахом высокопоставленных украинских нацистов, которые верой и правдой служили Адольфу Гитлеру и в составе его айнзацкоманд (военизированных эскадронов смерти нацистской Германии, осуществлявших массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР) уничтожали и евреев, и русских, и украинцев, и поляков. А потом, сбившись в банду под названием Украинская повстанческая армия (УПА)*, учинили Волынскую резню, уничтожив 100 тысяч мирных польских граждан.А Зеленский, желая показать, какой он еврей, неонацист и бандеровец в одном флаконе, перезахоронил под Киевом одного из сопредседателей Организации украинских националистов (ОУН*) Андрея Мельника, а потом еще и присвоил одной из частей ВСУ имя УПА*. И сообщил, что у него в планах перезахоронение еще и Евгения Коновальца со Степаном Бандерой, выпестовавшими ОУН*, и даже Симона Петлюры, организатора и вдохновителя еврейских погромов времен гражданской войны в России.Поляки возмутились крайне и проявили удивительное единодушие: представители практически всех политических сил и органов власти высказались за то, чтобы публично поставить Зеленского на место, а Украину, при нем ставшую лежбищем для неонацистов-реваншистов и русофобов, затормозить на пути евроинтеграции, то есть не пустить в ЕС даже теоретически.И Зеленский, напомню, труханул и ломанулся в Лондон через Молдавию.Однако параллельно, как сообщили украинские СМИ, Зеленский решил продемонстрировать, что так-то он вообще никого не боится и может смело наплевать не на абы кого, а на президента США Дональда Трампа. Офис Зеленского негласно приостановил реализацию сделки о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, с такой помпой подписанной между Киевом и Вашингтоном 30 апреля 2025 года. Тогда Зеленский и Трамп не просто лучились счастьем и блестели от радости, как надраенные солдатские унитазы на военной базе в Анкоридже.И было отчего радоваться: все ресурсы (редкоземы, уголь, другие ископаемые в украинской земле) одним росчерком пера украинского же надопрезидента потенциально становились добычей американцев. Буквально на шару, что вообще крайне грело душу предприимчивому Трампу. И вот оказывается "другу Дональду" милый "друг Владимир" подготовил смачную дулю и тайно извлекает ее из кармана, пользуясь возникшими у Трампа трудностями. Источник в добывающей промышленности Украины так и сказал журналистам: "Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе ...дали команду притормозить".Почему? А потому, что Зеленский рассчитывал, что Трамп в знак благодарности за "ресурсную сделку" засыплет его ракетами и прочим оружием, но тот согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.И вот вам примерчик украинской волынки: победителем конкурса по крупному месторождению лития "Добра" в Кировоградской области стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, друга Трампа. Случилось это в начале года, и радости было полные штаны: месторождение даже начали исследовать на предмет освоения. Но потом результаты конкурса были оспорены через украинский суд и зависли. В неопределенности: Украина, значит, требует дополнительных обещанных ништячков. А Трампа такое поведение страшно нервирует…А рассчитывает Зеленский, ясно дело, на то, что и США, и Польщу ему с лихвой компенсируют Великобритания, Франция и Германия. И что он сам станет достойным членом новой "банды четырех" Европы. В прошлом году, как известно, такой "бандой", слизавшей название с заговорщиков в Китае после смерти Мао Цзэдуна, были Великобритания, Франция, Германия и Польша. Мерц, Стармер и Макрон, как и китайцы во главе с вдовой Мао, выступили против доминирования Трампа, а четвертым был премьер Польши Дональд Туск.Теперь Туска в "банде" решили похерить, а на его место намылился Зеленский. Именно с помощью Лондона, Берлина и Парижа и при молчаливой поддержке Брюсселя (русофобского руководства Евросоюза) недопрезидент Украины и хочет упрочить свое положение, и надавить на Трампа, вымогая у него и дипломатическую помощь, и вполне реальные средства и оружие на войну с Россией.Это довольно сложный процесс. Европа, ведомая "бандой четырех", пока опасается слишком уж открыто фрондировать американцу Трампу. Но в результате визита Зеленского в Лондон была создана теоретическая основа для такой фронды: новая "банда четырех" согласовала пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине. И практически все они соответствуют интересам Зеленского и Европы и противоречат устремлениям Трампа.Думают, что самые хитрыеПосудите сами: чтобы остановить СВО на Украине предложено:– прекратить боевые действия. То есть с остановить войну в то время, когда Украина терпит поражение, а Россия набирает обороты. Зеленский спит и видит такое развитие событий, выгодное и Европе. Если огонь будет остановлен и установится перемирия, оно будет ширмой для подготовки Европы к войне с Россией в 2030 году;– остановка огня должна произойти по нынешней линии боевого столкновения (ЛБС). То есть до полного освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей от оккупировавших их ВСУ, что однозначно будет воспринято как перемирие ценой российских интересов;– получение Украиной юридически обязывающих гарантий ее безопасности, что выражается, например, в размещении многонациональных (как бы "миротворческих") сил на ее территории;– сохранить замороженными на Западе все российские активы, а чтобы подсластить пилюлю, предложено и Украине из этих денег ничего не давать. Европа хитрая – она хочет до конца контролировать российские деньги, чтобы они никому не достались: ни в Россию на вернулись, ни в Украина их не разворовали;– выработать гарантии безопасности и для Европы, если ситуация изменится. Называется это просто: "защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей". То есть если Россия и США договорятся об Украине в обход Европы, то это не должно сказаться на интересах Европы.Хитро? Конечно. Хочет Зеленский таким образом продлить свое пребывание у власти на Украине и избежать ответственности за содеянное со своей страной? Однозначно.Сейчас уже понятно, что в Лондоне подготовили политико-дипломатическую и психологическую ловушку для Москвы. Если Москва согласится, то, с одной стороны, России не удастся выполнить до конца задекларированные задачи СВО, и она не победит. И если этот план "банды четырех" удастся осуществить хоть частично, то мир будет достигнут за счет России и ценой ее национальных интересов. На ее юго-западных границах сохранится враждебное русофобское государство, которое всегда можно будет использовать, как таран против России. А как сказал президент России Владимир Путин, устранение именно такой возможности – цель России, которая добивается не временного перемирия, а долгосрочного мира.С другой – если не согласится, то именно Россия будет объявлена главным агрессором на планете и противником мира. А это тоже крутой геополитический вывод, практические последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми, если изменится мировая конъюнктура.Именно поэтому Зеленский и лицом без меры хлопочет, и хамит всем не по статусу, и мечется по Европе в поисках хоть какого-то выходы. У страха глаза велики.О том, что происходит в Польше на фоне бандеровского скандала - в статье Владимира Скачко "У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов"*организация признана в России экстремистской и террористической.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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