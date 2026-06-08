Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи - 08.06.2026 Украина.ру
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Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи - 08.06.2026 Украина.ру
Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
Недопрезидента Украины Владимира Зеленского опять шатает из стороны в сторону, как обдолбанного забулдыгу на ветрах незадачливой судьбы. С одной стороны, он страшно боится, с другой – храбрится и пугает сам.
2026-06-08T16:16
2026-06-08T16:16
украина
россия
европа
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
вооруженные силы украины
ес
оун
весь скачко
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И вынужден был поменять польский бигос из капусты на молдавскую мамалыгу из кукурузы, чтобы его не закормили до смерти американским хот-догом.А было вот как: недавно на встречу в Лондон с новой европейской "бандой четырех" со своим участием (лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины – канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и лидер укро-неонацистов Зеленский) он полетел не через польский Жешув, как обычно, а через Кишинев, где тамошняя полупрезидентка Майя Санду пообещала ему завалить Украину молдавскими дронами-камикадзе, которые и присоединят к Молдавии и Украине на паях Россию аж до Урала. Иначе зачем Санду задираться к России, которая может вообще стереть ее Молдавию с лица парой очень хорошо нацеленных "Орешников"? Правильно, только для того, чтобы Москва как бы пала под ударами молдавских легионов…Вот потому, что беспредельно могучи молдаване на поле брани, Зеленский и выбрал Кишинев. Ибо очень испугался, что его ссадят в Варшаве, выпорют на площади, а потом там же и посадят на кол, как поляки много веков подряд и поступали с обнаглевшим быдлом с Всходних Кресов (так они называли Украину). Тем более что Зеленский – не просто с Украины, но еще и еврей, которых гоноровые "пшеки" вообще за людей не считали…Но недавно Зеленский решил унавозить болота под Киевом еще и прахом высокопоставленных украинских нацистов, которые верой и правдой служили Адольфу Гитлеру и в составе его айнзацкоманд (военизированных эскадронов смерти нацистской Германии, осуществлявших массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР) уничтожали и евреев, и русских, и украинцев, и поляков. А потом, сбившись в банду под названием Украинская повстанческая армия (УПА)*, учинили Волынскую резню, уничтожив 100 тысяч мирных польских граждан.А Зеленский, желая показать, какой он еврей, неонацист и бандеровец в одном флаконе, перезахоронил под Киевом одного из сопредседателей Организации украинских националистов (ОУН*) Андрея Мельника, а потом еще и присвоил одной из частей ВСУ имя УПА*. И сообщил, что у него в планах перезахоронение еще и Евгения Коновальца со Степаном Бандерой, выпестовавшими ОУН*, и даже Симона Петлюры, организатора и вдохновителя еврейских погромов времен гражданской войны в России.Поляки возмутились крайне и проявили удивительное единодушие: представители практически всех политических сил и органов власти высказались за то, чтобы публично поставить Зеленского на место, а Украину, при нем ставшую лежбищем для неонацистов-реваншистов и русофобов, затормозить на пути евроинтеграции, то есть не пустить в ЕС даже теоретически.И Зеленский, напомню, труханул и ломанулся в Лондон через Молдавию.Однако параллельно, как сообщили украинские СМИ, Зеленский решил продемонстрировать, что так-то он вообще никого не боится и может смело наплевать не на абы кого, а на президента США Дональда Трампа. Офис Зеленского негласно приостановил реализацию сделки о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, с такой помпой подписанной между Киевом и Вашингтоном 30 апреля 2025 года. Тогда Зеленский и Трамп не просто лучились счастьем и блестели от радости, как надраенные солдатские унитазы на военной базе в Анкоридже.И было отчего радоваться: все ресурсы (редкоземы, уголь, другие ископаемые в украинской земле) одним росчерком пера украинского же надопрезидента потенциально становились добычей американцев. Буквально на шару, что вообще крайне грело душу предприимчивому Трампу. И вот оказывается "другу Дональду" милый "друг Владимир" подготовил смачную дулю и тайно извлекает ее из кармана, пользуясь возникшими у Трампа трудностями. Источник в добывающей промышленности Украины так и сказал журналистам: "Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе ...дали команду притормозить".Почему? А потому, что Зеленский рассчитывал, что Трамп в знак благодарности за "ресурсную сделку" засыплет его ракетами и прочим оружием, но тот согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.И вот вам примерчик украинской волынки: победителем конкурса по крупному месторождению лития "Добра" в Кировоградской области стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, друга Трампа. Случилось это в начале года, и радости было полные штаны: месторождение даже начали исследовать на предмет освоения. Но потом результаты конкурса были оспорены через украинский суд и зависли. В неопределенности: Украина, значит, требует дополнительных обещанных ништячков. А Трампа такое поведение страшно нервирует…А рассчитывает Зеленский, ясно дело, на то, что и США, и Польщу ему с лихвой компенсируют Великобритания, Франция и Германия. И что он сам станет достойным членом новой "банды четырех" Европы. В прошлом году, как известно, такой "бандой", слизавшей название с заговорщиков в Китае после смерти Мао Цзэдуна, были Великобритания, Франция, Германия и Польша. Мерц, Стармер и Макрон, как и китайцы во главе с вдовой Мао, выступили против доминирования Трампа, а четвертым был премьер Польши Дональд Туск.Теперь Туска в "банде" решили похерить, а на его место намылился Зеленский. Именно с помощью Лондона, Берлина и Парижа и при молчаливой поддержке Брюсселя (русофобского руководства Евросоюза) недопрезидент Украины и хочет упрочить свое положение, и надавить на Трампа, вымогая у него и дипломатическую помощь, и вполне реальные средства и оружие на войну с Россией.Это довольно сложный процесс. Европа, ведомая "бандой четырех", пока опасается слишком уж открыто фрондировать американцу Трампу. Но в результате визита Зеленского в Лондон была создана теоретическая основа для такой фронды: новая "банда четырех" согласовала пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине. И практически все они соответствуют интересам Зеленского и Европы и противоречат устремлениям Трампа.Думают, что самые хитрыеПосудите сами: чтобы остановить СВО на Украине предложено:– прекратить боевые действия. То есть с остановить войну в то время, когда Украина терпит поражение, а Россия набирает обороты. Зеленский спит и видит такое развитие событий, выгодное и Европе. Если огонь будет остановлен и установится перемирия, оно будет ширмой для подготовки Европы к войне с Россией в 2030 году;– остановка огня должна произойти по нынешней линии боевого столкновения (ЛБС). То есть до полного освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей от оккупировавших их ВСУ, что однозначно будет воспринято как перемирие ценой российских интересов;– получение Украиной юридически обязывающих гарантий ее безопасности, что выражается, например, в размещении многонациональных (как бы "миротворческих") сил на ее территории;– сохранить замороженными на Западе все российские активы, а чтобы подсластить пилюлю, предложено и Украине из этих денег ничего не давать. Европа хитрая – она хочет до конца контролировать российские деньги, чтобы они никому не достались: ни в Россию на вернулись, ни в Украина их не разворовали;– выработать гарантии безопасности и для Европы, если ситуация изменится. Называется это просто: "защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей". То есть если Россия и США договорятся об Украине в обход Европы, то это не должно сказаться на интересах Европы.Хитро? Конечно. Хочет Зеленский таким образом продлить свое пребывание у власти на Украине и избежать ответственности за содеянное со своей страной? Однозначно.Сейчас уже понятно, что в Лондоне подготовили политико-дипломатическую и психологическую ловушку для Москвы. Если Москва согласится, то, с одной стороны, России не удастся выполнить до конца задекларированные задачи СВО, и она не победит. И если этот план "банды четырех" удастся осуществить хоть частично, то мир будет достигнут за счет России и ценой ее национальных интересов. На ее юго-западных границах сохранится враждебное русофобское государство, которое всегда можно будет использовать, как таран против России. А как сказал президент России Владимир Путин, устранение именно такой возможности – цель России, которая добивается не временного перемирия, а долгосрочного мира.С другой – если не согласится, то именно Россия будет объявлена главным агрессором на планете и противником мира. А это тоже крутой геополитический вывод, практические последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми, если изменится мировая конъюнктура.Именно поэтому Зеленский и лицом без меры хлопочет, и хамит всем не по статусу, и мечется по Европе в поисках хоть какого-то выходы. У страха глаза велики.О том, что происходит в Польше на фоне бандеровского скандала - в статье Владимира Скачко "У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов"*организация признана в России экстремистской и террористической.
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Владимир Скачко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, вооруженные силы украины, ес, оун, весь скачко, мнения, владимир скачко
Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, ЕС, ОУН, весь Скачко, Мнения, Владимир Скачко

Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи

16:16 08.06.2026
 
© REUTERS / Carlos Jasso
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Carlos Jasso
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Недопрезидента Украины Владимира Зеленского опять шатает из стороны в сторону, как обдолбанного забулдыгу на ветрах незадачливой судьбы. С одной стороны, он страшно боится, с другой – храбрится и пугает сам.
И вынужден был поменять польский бигос из капусты на молдавскую мамалыгу из кукурузы, чтобы его не закормили до смерти американским хот-догом.
А было вот как: недавно на встречу в Лондон с новой европейской "бандой четырех" со своим участием (лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины – канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и лидер укро-неонацистов Зеленский) он полетел не через польский Жешув, как обычно, а через Кишинев, где тамошняя полупрезидентка Майя Санду пообещала ему завалить Украину молдавскими дронами-камикадзе, которые и присоединят к Молдавии и Украине на паях Россию аж до Урала. Иначе зачем Санду задираться к России, которая может вообще стереть ее Молдавию с лица парой очень хорошо нацеленных "Орешников"? Правильно, только для того, чтобы Москва как бы пала под ударами молдавских легионов…
Вот потому, что беспредельно могучи молдаване на поле брани, Зеленский и выбрал Кишинев. Ибо очень испугался, что его ссадят в Варшаве, выпорют на площади, а потом там же и посадят на кол, как поляки много веков подряд и поступали с обнаглевшим быдлом с Всходних Кресов (так они называли Украину). Тем более что Зеленский – не просто с Украины, но еще и еврей, которых гоноровые "пшеки" вообще за людей не считали…
Но недавно Зеленский решил унавозить болота под Киевом еще и прахом высокопоставленных украинских нацистов, которые верой и правдой служили Адольфу Гитлеру и в составе его айнзацкоманд (военизированных эскадронов смерти нацистской Германии, осуществлявших массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР) уничтожали и евреев, и русских, и украинцев, и поляков. А потом, сбившись в банду под названием Украинская повстанческая армия (УПА)*, учинили Волынскую резню, уничтожив 100 тысяч мирных польских граждан.
А Зеленский, желая показать, какой он еврей, неонацист и бандеровец в одном флаконе, перезахоронил под Киевом одного из сопредседателей Организации украинских националистов (ОУН*) Андрея Мельника, а потом еще и присвоил одной из частей ВСУ имя УПА*. И сообщил, что у него в планах перезахоронение еще и Евгения Коновальца со Степаном Бандерой, выпестовавшими ОУН*, и даже Симона Петлюры, организатора и вдохновителя еврейских погромов времен гражданской войны в России.
Поляки возмутились крайне и проявили удивительное единодушие: представители практически всех политических сил и органов власти высказались за то, чтобы публично поставить Зеленского на место, а Украину, при нем ставшую лежбищем для неонацистов-реваншистов и русофобов, затормозить на пути евроинтеграции, то есть не пустить в ЕС даже теоретически.
И Зеленский, напомню, труханул и ломанулся в Лондон через Молдавию.
Однако параллельно, как сообщили украинские СМИ, Зеленский решил продемонстрировать, что так-то он вообще никого не боится и может смело наплевать не на абы кого, а на президента США Дональда Трампа. Офис Зеленского негласно приостановил реализацию сделки о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, с такой помпой подписанной между Киевом и Вашингтоном 30 апреля 2025 года. Тогда Зеленский и Трамп не просто лучились счастьем и блестели от радости, как надраенные солдатские унитазы на военной базе в Анкоридже.
И было отчего радоваться: все ресурсы (редкоземы, уголь, другие ископаемые в украинской земле) одним росчерком пера украинского же надопрезидента потенциально становились добычей американцев. Буквально на шару, что вообще крайне грело душу предприимчивому Трампу. И вот оказывается "другу Дональду" милый "друг Владимир" подготовил смачную дулю и тайно извлекает ее из кармана, пользуясь возникшими у Трампа трудностями. Источник в добывающей промышленности Украины так и сказал журналистам: "Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе ...дали команду притормозить".
Почему? А потому, что Зеленский рассчитывал, что Трамп в знак благодарности за "ресурсную сделку" засыплет его ракетами и прочим оружием, но тот согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.
И вот вам примерчик украинской волынки: победителем конкурса по крупному месторождению лития "Добра" в Кировоградской области стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, друга Трампа. Случилось это в начале года, и радости было полные штаны: месторождение даже начали исследовать на предмет освоения. Но потом результаты конкурса были оспорены через украинский суд и зависли. В неопределенности: Украина, значит, требует дополнительных обещанных ништячков. А Трампа такое поведение страшно нервирует…
А рассчитывает Зеленский, ясно дело, на то, что и США, и Польщу ему с лихвой компенсируют Великобритания, Франция и Германия. И что он сам станет достойным членом новой "банды четырех" Европы. В прошлом году, как известно, такой "бандой", слизавшей название с заговорщиков в Китае после смерти Мао Цзэдуна, были Великобритания, Франция, Германия и Польша. Мерц, Стармер и Макрон, как и китайцы во главе с вдовой Мао, выступили против доминирования Трампа, а четвертым был премьер Польши Дональд Туск.
Теперь Туска в "банде" решили похерить, а на его место намылился Зеленский. Именно с помощью Лондона, Берлина и Парижа и при молчаливой поддержке Брюсселя (русофобского руководства Евросоюза) недопрезидент Украины и хочет упрочить свое положение, и надавить на Трампа, вымогая у него и дипломатическую помощь, и вполне реальные средства и оружие на войну с Россией.
Это довольно сложный процесс. Европа, ведомая "бандой четырех", пока опасается слишком уж открыто фрондировать американцу Трампу. Но в результате визита Зеленского в Лондон была создана теоретическая основа для такой фронды: новая "банда четырех" согласовала пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине. И практически все они соответствуют интересам Зеленского и Европы и противоречат устремлениям Трампа.
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Думают, что самые хитрые
Посудите сами: чтобы остановить СВО на Украине предложено:
– прекратить боевые действия. То есть с остановить войну в то время, когда Украина терпит поражение, а Россия набирает обороты. Зеленский спит и видит такое развитие событий, выгодное и Европе. Если огонь будет остановлен и установится перемирия, оно будет ширмой для подготовки Европы к войне с Россией в 2030 году;
– остановка огня должна произойти по нынешней линии боевого столкновения (ЛБС). То есть до полного освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей от оккупировавших их ВСУ, что однозначно будет воспринято как перемирие ценой российских интересов;
– получение Украиной юридически обязывающих гарантий ее безопасности, что выражается, например, в размещении многонациональных (как бы "миротворческих") сил на ее территории;
– сохранить замороженными на Западе все российские активы, а чтобы подсластить пилюлю, предложено и Украине из этих денег ничего не давать. Европа хитрая – она хочет до конца контролировать российские деньги, чтобы они никому не достались: ни в Россию на вернулись, ни в Украина их не разворовали;
– выработать гарантии безопасности и для Европы, если ситуация изменится. Называется это просто: "защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей". То есть если Россия и США договорятся об Украине в обход Европы, то это не должно сказаться на интересах Европы.
Хитро? Конечно. Хочет Зеленский таким образом продлить свое пребывание у власти на Украине и избежать ответственности за содеянное со своей страной? Однозначно.
Сейчас уже понятно, что в Лондоне подготовили политико-дипломатическую и психологическую ловушку для Москвы. Если Москва согласится, то, с одной стороны, России не удастся выполнить до конца задекларированные задачи СВО, и она не победит. И если этот план "банды четырех" удастся осуществить хоть частично, то мир будет достигнут за счет России и ценой ее национальных интересов. На ее юго-западных границах сохранится враждебное русофобское государство, которое всегда можно будет использовать, как таран против России. А как сказал президент России Владимир Путин, устранение именно такой возможности – цель России, которая добивается не временного перемирия, а долгосрочного мира.
С другой – если не согласится, то именно Россия будет объявлена главным агрессором на планете и противником мира. А это тоже крутой геополитический вывод, практические последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми, если изменится мировая конъюнктура.
Именно поэтому Зеленский и лицом без меры хлопочет, и хамит всем не по статусу, и мечется по Европе в поисках хоть какого-то выходы. У страха глаза велики.
О том, что происходит в Польше на фоне бандеровского скандала - в статье Владимира Скачко "У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов"
*организация признана в России экстремистской и террористической.
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УкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцВооруженные силы УкраиныЕСОУНвесь СкачкоМненияВладимир Скачко
 
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