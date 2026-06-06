https://ukraina.ru/20260606/u-tuska-proklyunulsya-mozg-premer-polshi-uvidel-na-ukraine-neonatsistov-1079912194.html

У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов

У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов - 06.06.2026 Украина.ру

У Туска проклюнулся мозг. Премьер Польши увидел на Украине неонацистов

У дважды премьера Польши, экс-председателя Европейского совета ("президента Европы") и даже экс-главы Европейской народной партии и 69-летнего Дональда Туска, похоже, проклюнулся мозг: он увидел, что укро-неонацисты – кровавые придурки и палачи.

2026-06-06T18:17

2026-06-06T18:17

2026-06-06T18:21

украина

польша

россия

владимир зеленский

степан бандера

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ес

офис президента

правый сектор

мнения

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Но от этого хуже всего может быть главе Офиса президента Украины, генералу и бывшему разведчику-террористу Кириллу Буданову* по кличке "Мамин пирожок", у которого как раз руки в крови из-за делишек ведомых им укро-неонацистов, молящихся на Степана Бандеру. Именно Буданова* неонацистский недофюрер Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку и на помойку истории, если "Мамин пирожок" провалит свое задание в Польше.А туда его послали не подраться на улицах, не нагадить врагу под дверь или взорвать нефтепровод с человеческими жертвами (это его професьон де фуа, от французского "profession de foi" — в переносном смысле любимое и знакомое занятие), а спасти реноме Зеленского. Отмыть его, так сказать, задрипанный образ от крови и гнусностей, которые он совершает в отношении поляков.А если не получится, то Зеленский может воспользоваться ситуацией и выгнать с властного Олимпа конкурента – ставленника США, который позволяет себе фронду в отношении недофюрера, критикует его и даже не считает нужным скрывать, что считает Зеленского отработанным обсосом, а себя – будущим президентом "нэньки".А тут Зеленскому представился такой случай поквитаться с наглецом – вынудить его провалиться в Польше с заведомо невыполнимым заданием. А украинская практика такова: если тебя вышвырнули с верхов, то место твое, как на приличном цугундере, у, извините за сленг, параши. Никто из опущенных на верх при Зеленском не поднимался. Не верите? Спросите Дмитрия Разумкова, Андрея Богдана, Валерия Залужного, не говоря уже о всякой мелочи типа Юлии Мендель и всяких там миндичей, ермаков и шефиров.Короче, задача у Буданова*, сразу скажем прямо, нелегкая, потому что имя и портрет Зеленского уже давно в Польше используются, как импровизационное слабительное при проблемах с желудком. Равно как и любое упоминание об Украине, в Польше именуемой "Всходними Кресами" (восточной окраиной), и украинцах, которых поляки всегда, веками и сейчас, считали быдлом, а им их навязали в "братья по оружию за нашу и вашу свободу".Но такова была политика, и поляки терпели. Более того, поляки заделались "адвокатом Украины в Европе" и под это дело – адаптацию всего украинского ко всему европейскому – получали неслабые дотации от Евросоюза: дескать, мы за вас, дорогие европейцы, делаем грязную работу – общаемся с вонючими варварами-нищебродом, будьте добры, платите.И ЕС Польше платил, вместе с Польшей юзая украинцев, как бесплатную рабочую силу на грязные евроработы, а сейчас – как бесплатное пушечное мясо и расходный материал в войне с Россией.Но случился непредвиденный затык, последствия которого могут быть самые разные. Зеленский то ли обдолбался сверх меры и пребывал в прострации, то ли ему приснился экс-лидер "Правого сектора"** Дмитрий Ярош*, нежно обещающий повесить его на каштане на Крещатике за предательство Украины, но он вдруг воспылал нечеловеческой любовью к Организации украинских националистов**, ее боевому крылу в виде Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА**) и ее вождям.Всех их кончили давно, и в основном – за пределами Украины, где и зарыли. Но Зеленский решил, ничтоже сумняшеся, свести всю эту политическую падаль, пардон, нетленный тлен в Украину и создать "пантеон хероев". А так же увековечить их в названиях всего сущего в современной Украине. Зеленский торжественно и с воинскими почестями перезахоронил прах сопредседателя ОУН** Андрея Мельника под Киевом и назвал одно из подразделений именем УПА**. При этом Зеленский привстав на одно колена, метал земельку в ямку с истлевшим хероям и имитировал такую скорбь, что его дед – Семен Зеленский, гвардии лейтенант Красной армии – явно переворачивался в гробу. Именно его, еврея-красноармейца, Мельник всей душой и желал повесить, сжечь живьем или расстрелять. Видимо, за это Владимир, внук Семена, и чествовал убийцу. Иуда Искариот, видя такую картинку, измочалил бы в кровь ладони, аплодируя такого масштаба вероотступничеству и предательству…Украинцы на Украине вполне индифферентно отнеслись к перезахоронению Мельника и планам Зеленского зарыть под Киевом еще и Симона Петлюру, Евгения Коновальца и даже Степана Бандеру – они потомки крестьян, им все равно, какой истлевший навоз свозят в землю. Но вот поляков – как будто этот самый Бандера покусал."Адвокаты в Европе" возмутились так, что аж страшновато стало, как бы их пучить не начало и все не закончилось взрывами. Поляки всех рангов – от президента до депутатов и уличных балбесов – потребовали отказаться от восхваления бандеровцев, которые в 1943 году устроили Волынскую резню и уничтожили до или более 100 тысяч поляков, президент Польши предложил отозвать у Зеленского высший польский орден, глава президентской канцелярии потребовал извиниться, экс-посол Польши на Украине швырнул украинский орден в знак протеста, депутаты Сейма вообще призвали прекратить любую помощь укро-неонацистам, пока не извинятся и не покаются, и выгнать из Польши всех беженцев, прекратив их кормить всякими подачками и ништячками.Это было форменное польское патриотическое и украинофобское беснование, на которое вынуждены были обратить внимание даже польские же европейцы, ЛГБТ-активисты** и прочие гендерные извращенцы-толерасты из партии премьера Туска и даже он сам.Неожиданно для многих Туск вдруг заявил, что украинская сторона, героизируя нацистов-убийц, сама привела к напряженности в двусторонних отношениях и теперь должна искать решение. "Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение. … В настоящее время вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы каким-то образом урегулировать этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", — сказал Туска польскому порталу RMF24, комментируя напряженность между Киевом и Варшавой и назвав возникший инцидент "абсолютно ненужным" и связанным с интерпретацией исторических событий.Однако Туск пошел еще дальше в осуждении Киева, пригрозив свести все отношения с Украиной к холодному расчету. "Не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали и я сам лично в то, чтобы удалось победить демонов прошлого", — сказал этот видный кашуб-русофоб.А "жесткий бизнес" – это, как вы понимаете, дуля в кармане вместо помощи на войну с Россией и жирный крест, как от сала на вышиванке, на планах Киева в евроинтеграции. Так уж получилось, что Венгрия при новом премьере Петере Мадьяре во всем легла под Украину и сказала, что пустит ее в ЕС, а поляки вместо нее сделали украинцам "фигвам". Шило на мыло, как говорится, но Зеленскому и неонацикам это неприятно, ибо они ни на шаг не приблизились к Европе…Что случилось с Туском, доподлинно неизвестно. Может, повлияла расстановка политических сил в Польше и понимание того, как украинофобия, вызванная тем, что украинцы надоели всем, добавляет очков в политической борьбе. Может, проснулся и проклюнулся ум... Может, это тактика такая в ЕС – держать Украину в предбаннике, вынуждая и без членства выполнять все хотелки Европы сначала из-за сопротивления и шантажа Венгрии, а теперь Польши.Но факт остается фактом – Туск раскритиковал чествование на Украине тех, кто убивал поляков, и тем самым добавил еще одно препятствие на пути укро-евроинтеграции. По словам Туска, в настоящее время переговоры ведутся между его представителями и руководителем ОПУ Будановым*. Как пишет польское издание Onet, "тема переговоров — присвоение украинскому подразделению обозначения "имени героев УПА**", что вызвало негодование польских властей". И, добавим от себя, всего польского общества.И уже очевидны и другие плюсы от политической некрофилии Зеленского. Во-первых, осложнились отношения между Украиной и Польшей, которые до поцелуев в десна их президентов клялись единым фронтом воевать с Россией. А теперь, не исключено, Польша нашла удобный повод, чтобы отползти оттуда, где ей точно наваляют по сопатке. Это точно – проверено многовековой историей…Во-вторых, завибрирует гадючник и в украинских верхах. Если Буданов* миссию в Варшаве провалит, но останется главой ОПУ, то это будет означать перманентную угрозу власти Зеленского непосредственно у него в офисе. И усилит влияние США на всю работу недопрезидентской камарильи.Если же Зеленский отомстит Буданову за провал и уволит его, то все равно польза есть. Потому что отставленного Буданова легче будет поймать и расправиться с ним. Кому угодно. А уничтожение бешеного пса кем угодно – это по-любому польза всем, воздух станет чище.Или же этот "Мамин пирожок", обидевшись на Зеленского и получив соответственную цидулку-разрешение из Вашингтона, организует свержение бывшего шефа и притопит его в соседнем клозете.И в каждом из случаев России даже не надо напрягаться – когда в железной бочке выводят крысоеда, чтобы он всех крыс потом съел, то главное – им не мешать. Загнать всех в бочку и не мешать. Укро-неонацисты уже в бочке…Еще о ситуации в Польше читайте в статье Владимира Скачко "А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок" *внесен в России в перечень террористов и экстремистов.**экстремистская организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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