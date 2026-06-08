https://ukraina.ru/20260608/problemy-imenno-s-logistikoy-ekspert-rasskazal-pro-situatsiyu-s-toplivom-v-rossii-1079929165.html
"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России - 08.06.2026 Украина.ру
"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
В целом по стране бензина достаточно, а локальные трудности связаны исключительно с логистикой. Основные проблемы с бензином в Крыму, где нет своей нефтепереработки плюс украинские удары по сухопутному коридору. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-06-08T05:00
2026-06-08T05:00
2026-06-08T05:00
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"Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать", — заявил Зубец.По оценке аналитика, с авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны, пояснил собеседник Украина.ру."Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору", — сообщил Зубец.Зубец также сообщил, что проблемы с бензином есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани, где били по НПЗ. В целом же по стране бензина достаточно, а трудности связаны именно с логистикой. То же самое касается и авиационного керосина, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, калининград, алексей зубец, украина.ру, нпз, нефть, топливо, туризм, экономика, логистика, главные новости, главное, аналитики, эксперты
Новости, Россия, Крым, Калининград, Алексей Зубец, Украина.ру, НПЗ, нефть, топливо, туризм, экономика, логистика, Главные новости, главное, аналитики, эксперты
"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
В целом по стране бензина достаточно, а локальные трудности связаны исключительно с логистикой. Основные проблемы с бензином в Крыму, где нет своей нефтепереработки плюс украинские удары по сухопутному коридору. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
"Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать", — заявил Зубец.
По оценке аналитика, с авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны, пояснил собеседник Украина.ру.
"Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору", — сообщил Зубец.
Зубец также сообщил, что проблемы с бензином есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани, где били по НПЗ. В целом же по стране бензина достаточно, а трудности связаны именно с логистикой. То же самое касается и авиационного керосина, резюмировал собеседник издания.
О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.