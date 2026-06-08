https://ukraina.ru/20260608/problemy-imenno-s-logistikoy-ekspert-rasskazal-pro-situatsiyu-s-toplivom-v-rossii-1079929165.html

"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России

"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России - 08.06.2026 Украина.ру

"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России

В целом по стране бензина достаточно, а локальные трудности связаны исключительно с логистикой. Основные проблемы с бензином в Крыму, где нет своей нефтепереработки плюс украинские удары по сухопутному коридору. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-08T05:00

2026-06-08T05:00

2026-06-08T05:00

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"Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать", — заявил Зубец.По оценке аналитика, с авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны, пояснил собеседник Украина.ру."Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору", — сообщил Зубец.Зубец также сообщил, что проблемы с бензином есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани, где били по НПЗ. В целом же по стране бензина достаточно, а трудности связаны именно с логистикой. То же самое касается и авиационного керосина, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О готовности России ответить на украинский террористический беспредел — в статье Владимира Скачко "Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, калининград, алексей зубец, украина.ру, нпз, нефть, топливо, туризм, экономика, логистика, главные новости, главное, аналитики, эксперты