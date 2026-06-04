https://ukraina.ru/20260604/1079821487.html

Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море

Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море - 04.06.2026 Украина.ру

Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море

Основные проблемы с бензином у нас именно в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности

2026-06-04T16:00

2026-06-04T16:00

2026-06-04T16:00

интервью

россия

украина

китай

алексей зубец

нпз

бензин

одесса

крым

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей ЗубецРанее министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что по их морскому коридору с сентября 2023 года перевезено 200 миллионов тонн грузов, из которых 118 миллионов тонн составляет зерно. По его словам, работа морских портов Украины проходит в условиях системных атак со стороны России, которая целенаправленно обстреливает порты, логистические маршруты и энергетические объекты.- Алексей Николаевич, сколько из этого зерна перепадает отправляется дружественным нам странам Африки? Есть ли вообще смысл вопрошать, доколе этот морской коридор вообще будет функционировать?- Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда.Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство. Китай тоже руководствуется логикой: "Почему бы не купить это дешевое зерно". Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку.Почему Россия дает действовать этому коридору? Есть версия, что главным покупателем зерна является именно Китай, и по просьбе китайских товарищей мы не пытаемся прервать экспорт украинского продовольствия.Можем ли мы что-то предложить Китаю взамен, чтобы можно этим заниматься? Но теоретически мы могли бы поставлять Китаю большие объемы пшеницы. В этом году хороший урожай, и цены на нее упали. С другой стороны, у Китая есть свои личные отношения с Украиной, а не с Россией. Не знаю, можно ли им предложить: "Ребята, мы сейчас Одессу спалим дотла, а вы пшеницу будете закупать в Новороссийске".Таких вопросов: "Почему делается одно, а не делается другое?", очень много. Ответы на них есть только у российского руководства. Тем не менее, если мы хотим добиться победы, черноморские порты Украины надо выключать. Технически это сделать можно. Надо не давать торговым судам заходить в эти порты и надо разрушать саму портовую инфраструктуру Украины.- Также хотелось бы обсудить ситуацию на внутрироссийском топливном рынке. С одной стороны, на днях появились данные, что экспорт нефти из наших портов достиг пятимесячных максимумов, несмотря на атаки украинских БПЛА. С другой стороны, Россия впервые ввела полный запрет на экспорт авиакеросина на фоне сокращения переработки нефти из-за ударов БПЛА. Как одно с другим сочетается?- Тут надо понимать структуру российской нефтепереработки.Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя. Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное. Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало.Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать. С авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны.Что касается бензина, то проблема в том, что удары по НПЗ приводят к снижению его производства, а у нас его всегда мало было. Поэтому основным поставщиком, который закрывает эту дыру на внутреннем бензиновом рынке, стала Белоруссия. У нее есть два крупных НПЗ, которые защищены и по которым никто не бьет. И вот она работает на частный российский рынок в большом количестве.Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности.Также проблемы бензина есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани (там били по НПЗ). А в целом в стране бензина достаточно. Повторюсь, проблемы именно с логистикой. То же самое касается авиационного керосина.- Как раз сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного удара мы задействовали около 90 ракет. Если война городов будет идти именно в таком формате, сколько от нас потребуется финансовых ресурсов?- Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения.Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад. Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота". Следовательно, баллистические ракеты станут нашим основным средством воздушного наступления.Сколько мы сможем производить их в месяц? Понятно, что их не может быть много. Поэтому тут есть два способа. Закупка баллистических ракет у дружественных нам стран, либо модернизация "Гераней", чтобы они быстрее летали и уворачивались от дронов-перехватчиков.Вы же знаете, что Украина бьет американскими дронами по сухопутному коридору в Крым. Из-за того, что киевскому режиму помогает весь Запад, у нас возникли проблемы. И наши военные сейчас сидят и быстро пытаются придумать способ эту проблему решить.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

россия

украина

китай

одесса

крым

черное море

турция

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, китай, алексей зубец, нпз, бензин, одесса, крым, нефть, порт, черное море, турция, европа, ес