Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море - 04.06.2026 Украина.ру
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Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море
Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море - 04.06.2026 Украина.ру
Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море
Основные проблемы с бензином у нас именно в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности
2026-06-04T16:00
2026-06-04T16:00
интервью
россия
украина
китай
алексей зубец
нпз
бензин
одесса
крым
нефть
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей ЗубецРанее министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что по их морскому коридору с сентября 2023 года перевезено 200 миллионов тонн грузов, из которых 118 миллионов тонн составляет зерно. По его словам, работа морских портов Украины проходит в условиях системных атак со стороны России, которая целенаправленно обстреливает порты, логистические маршруты и энергетические объекты.- Алексей Николаевич, сколько из этого зерна перепадает отправляется дружественным нам странам Африки? Есть ли вообще смысл вопрошать, доколе этот морской коридор вообще будет функционировать?- Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда.Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство. Китай тоже руководствуется логикой: "Почему бы не купить это дешевое зерно". Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку.Почему Россия дает действовать этому коридору? Есть версия, что главным покупателем зерна является именно Китай, и по просьбе китайских товарищей мы не пытаемся прервать экспорт украинского продовольствия.Можем ли мы что-то предложить Китаю взамен, чтобы можно этим заниматься? Но теоретически мы могли бы поставлять Китаю большие объемы пшеницы. В этом году хороший урожай, и цены на нее упали. С другой стороны, у Китая есть свои личные отношения с Украиной, а не с Россией. Не знаю, можно ли им предложить: "Ребята, мы сейчас Одессу спалим дотла, а вы пшеницу будете закупать в Новороссийске".Таких вопросов: "Почему делается одно, а не делается другое?", очень много. Ответы на них есть только у российского руководства. Тем не менее, если мы хотим добиться победы, черноморские порты Украины надо выключать. Технически это сделать можно. Надо не давать торговым судам заходить в эти порты и надо разрушать саму портовую инфраструктуру Украины.- Также хотелось бы обсудить ситуацию на внутрироссийском топливном рынке. С одной стороны, на днях появились данные, что экспорт нефти из наших портов достиг пятимесячных максимумов, несмотря на атаки украинских БПЛА. С другой стороны, Россия впервые ввела полный запрет на экспорт авиакеросина на фоне сокращения переработки нефти из-за ударов БПЛА. Как одно с другим сочетается?- Тут надо понимать структуру российской нефтепереработки.Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя. Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное. Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало.Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать. С авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны.Что касается бензина, то проблема в том, что удары по НПЗ приводят к снижению его производства, а у нас его всегда мало было. Поэтому основным поставщиком, который закрывает эту дыру на внутреннем бензиновом рынке, стала Белоруссия. У нее есть два крупных НПЗ, которые защищены и по которым никто не бьет. И вот она работает на частный российский рынок в большом количестве.Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности.Также проблемы бензина есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани (там били по НПЗ). А в целом в стране бензина достаточно. Повторюсь, проблемы именно с логистикой. То же самое касается авиационного керосина.- Как раз сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного удара мы задействовали около 90 ракет. Если война городов будет идти именно в таком формате, сколько от нас потребуется финансовых ресурсов?- Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения.Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад. Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота". Следовательно, баллистические ракеты станут нашим основным средством воздушного наступления.Сколько мы сможем производить их в месяц? Понятно, что их не может быть много. Поэтому тут есть два способа. Закупка баллистических ракет у дружественных нам стран, либо модернизация "Гераней", чтобы они быстрее летали и уворачивались от дронов-перехватчиков.Вы же знаете, что Украина бьет американскими дронами по сухопутному коридору в Крым. Из-за того, что киевскому режиму помогает весь Запад, у нас возникли проблемы. И наши военные сейчас сидят и быстро пытаются придумать способ эту проблему решить.
https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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интервью, россия, украина, китай, алексей зубец, нпз, бензин, одесса, крым, нефть, порт, черное море, турция, европа, ес
Интервью, Россия, Украина, Китай, Алексей Зубец, НПЗ, Бензин, Одесса, Крым, нефть, порт, Черное море, Турция, Европа, ЕС

Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море

16:00 04.06.2026
 
© Фото : Youtube / Алексей Зубец / Перейти в фотобанкАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Youtube / Алексей Зубец
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Основные проблемы с бензином у нас именно в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что по их морскому коридору с сентября 2023 года перевезено 200 миллионов тонн грузов, из которых 118 миллионов тонн составляет зерно. По его словам, работа морских портов Украины проходит в условиях системных атак со стороны России, которая целенаправленно обстреливает порты, логистические маршруты и энергетические объекты.
- Алексей Николаевич, сколько из этого зерна перепадает отправляется дружественным нам странам Африки? Есть ли вообще смысл вопрошать, доколе этот морской коридор вообще будет функционировать?
- Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда.
Алексей Зубец
3 декабря 2020, 09:49
Алексей Зубец: кто онЭкономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство. Китай тоже руководствуется логикой: "Почему бы не купить это дешевое зерно". Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку.
Почему Россия дает действовать этому коридору? Есть версия, что главным покупателем зерна является именно Китай, и по просьбе китайских товарищей мы не пытаемся прервать экспорт украинского продовольствия.
Можем ли мы что-то предложить Китаю взамен, чтобы можно этим заниматься? Но теоретически мы могли бы поставлять Китаю большие объемы пшеницы. В этом году хороший урожай, и цены на нее упали. С другой стороны, у Китая есть свои личные отношения с Украиной, а не с Россией. Не знаю, можно ли им предложить: "Ребята, мы сейчас Одессу спалим дотла, а вы пшеницу будете закупать в Новороссийске".
Таких вопросов: "Почему делается одно, а не делается другое?", очень много. Ответы на них есть только у российского руководства. Тем не менее, если мы хотим добиться победы, черноморские порты Украины надо выключать. Технически это сделать можно. Надо не давать торговым судам заходить в эти порты и надо разрушать саму портовую инфраструктуру Украины.
- Также хотелось бы обсудить ситуацию на внутрироссийском топливном рынке. С одной стороны, на днях появились данные, что экспорт нефти из наших портов достиг пятимесячных максимумов, несмотря на атаки украинских БПЛА. С другой стороны, Россия впервые ввела полный запрет на экспорт авиакеросина на фоне сокращения переработки нефти из-за ударов БПЛА. Как одно с другим сочетается?
- Тут надо понимать структуру российской нефтепереработки.
Российская нефть тяжелая и сернистая. В ней легких фракций мало. Легкие фракции – это бензин. Бензин мы производим тютелька в тютельку под себя. Солярки производим много, а мазута – еще больше. По солярке у нас двукратное превышение производства над потребностями, а по мазуту чуть ли не четырехкратное. Но поскольку нефть тяжелая, то бензина у нас всегда было мало.
Что касается авиакеросина, то это вопрос логистики и высоких цен на внешнем рынке. Авиакеросин пользуется большим спросом. Поэтому у нас запретили его продавать. С авиакеросином для внутреннего потребления в России пока нет. Есть проблема логистики. Часть НПЗ действительно пострадала от ударов, поэтому авиакеросин надо подвезти из восточных районов страны.
Что касается бензина, то проблема в том, что удары по НПЗ приводят к снижению его производства, а у нас его всегда мало было. Поэтому основным поставщиком, который закрывает эту дыру на внутреннем бензиновом рынке, стала Белоруссия. У нее есть два крупных НПЗ, которые защищены и по которым никто не бьет. И вот она работает на частный российский рынок в большом количестве.
Давайте еще не забывать, что сейчас туристический сезон, а основные проблемы с бензином в Крыму. Там нет своей нефтепереработки, а к ней еще добавились украинские удары по сухопутному коридору. Власти сказали, что через месяц подвезут туда достаточное количество бензина. Думаю, так и будет. Это вопрос политической воли и организованности.
Также проблемы бензина есть в Калининграде (это эксклав) и в Рязани (там били по НПЗ). А в целом в стране бензина достаточно. Повторюсь, проблемы именно с логистикой. То же самое касается авиационного керосина.
- Как раз сейчас ВКС РФ сделали ставку на уничтожение цехов для сборки БПЛА в Киеве. Во время последнего комбинированного удара мы задействовали около 90 ракет. Если война городов будет идти именно в таком формате, сколько от нас потребуется финансовых ресурсов?
- Тут вопрос не в деньгах, а в количестве и качестве средств поражения.
Специалисты отмечают, что украинские дроны-перехватчики нашли более-менее удачный способ справляться с "Геранями", поэтому они становятся менее эффективными, чем год назад. Зато с баллистическими ракетами киевский режим справиться не может, потому что у них не хватает зенитных ракет для "Пэтриота". Следовательно, баллистические ракеты станут нашим основным средством воздушного наступления.
Сколько мы сможем производить их в месяц? Понятно, что их не может быть много. Поэтому тут есть два способа. Закупка баллистических ракет у дружественных нам стран, либо модернизация "Гераней", чтобы они быстрее летали и уворачивались от дронов-перехватчиков.
Вы же знаете, что Украина бьет американскими дронами по сухопутному коридору в Крым. Из-за того, что киевскому режиму помогает весь Запад, у нас возникли проблемы. И наши военные сейчас сидят и быстро пытаются придумать способ эту проблему решить.
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