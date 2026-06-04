https://ukraina.ru/20260604/bit-po-shtabam-i-simvolam-rossiya-ischet-sredstva-neytralizatsii-ukrainskogo-terrora-1079821129.html

Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора

Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора - 04.06.2026 Украина.ру

Бить по штабам и символам. Россия ищет средства нейтрализации украинского террора

В ночь на 4 июня 2026 года ВСУ продолжали наносить удары по глубинной российской территории, в частности, по Крыму. И смогли нанести ощутимый урон – погибли люди и частично остановлено движение на железной дороге на полуострове.

2026-06-04T15:53

2026-06-04T15:53

2026-06-04T15:53

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владимир зеленский

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рютте

вооруженные силы украины

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что "в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения". По его же сообщению, один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд следовавший из Азовского в Керчь.Нанесены удары и по другим приграничным регионам России, в том числе, и по Энергодару, где под угрозой удара находится Запорожская АЭС. В Энергодаре с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку, повреждено более десяти автомобилей, но обошлось без человеческих жертв. Однако утром Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ВСУ ударили по Запорожской тепловой электростанции (ТЭЦ), которая обеспечивает энергией ЗАЭС.Это может привести к экологической катастрофе на ЗАЭС, и, учитывая то, что она – крупнейшая атомная станция в Европе, мало никому не покажется. И это вполне реально, так как только за последние несколько дней боевой дрон ВСУ попал в здание машинного зала ЗАЭС и сдетонировал, к счастью, не нанеся особого ущерба, но оставив в стене машинного зала огромную дыру. На следующий день ВСУ атаковали транспортный цех станции, где в следствие пожара были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".Авария на ЧАЭС 40-летней давности же показала, как плохо может быть, когда горят атомные станции…Однако неонацистский режим, как известно, останавливаться не собирается. И тон действиям ВСУ задает их верховный главнокомандующий и недопрезидент Владимир Зеленский, который, по информации Reuters, 3 июня 2026 года на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что участившиеся удары Украины по глубоким тылам России позволяют Киеву вести переговоры о прекращении войны на равных."Слава богу, что сегодня у нас есть гарантии безопасности, которые позволяют нам закончить эту войну на равных с русскими в любом дипломатическом формате", — сказал Зеленский, а Рютте только подхихикивал, как дурачок, и всячески выражал радость по поводу такой "смелости" подопечного. А удар ВСУ нанесли к открытию Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) по нефтяному терминалу и военно-морской базе, расположенным в сотне километров от места событий.При этом Зеленский сообщил, что для Украины "вопрос времени" — увеличить масштабы ударов. И его немедленно поддержал некто Денис Штилерман, сооснователь украинской фирмы Fire Point, которая производит украинские же баллистические ракеты. По словам Штилермана, уже в конце этого лета или в начале осени он планирует запуски баллистических ракет в сторону Москвы по знаковым целям. Он же сообщил, что предприятие намерено в ближайшее время произвести 10–20 ракет для поражения неких знаковых целей. "Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву", — пообещал Штилерман.Эксперты, оценивая такую тактику ВСУ, уже давно сделали вывод, что Украина перешла к государственному террору, который должен дополнить боевые действия на фронтах СВО. И делает это Украина даже в условиях, когда этот гостеррор, разрушения военной, энергетической и мирной инфраструктуры, убийства мирных россиян, никак не помогают ВСУ на фронте. Там российские войска как наступали, так и наступают, освобождая от укро-неонацистов новые территории.И тем не менее Украина продолжает наращивать свои удары, как определили украинские эксперты, по:– по нефтяному экспорту, чтобы, подрывая его потенциал и поставки углеводородов партнерам, уменьшить доходы России от торговли и, следовательно, создать проблемы с финансированием СВО;– по российской логистике железнодорожному и автобусному сообщениям в зоне 100-500 километров, чтобы вызвать проблемы с подвозом топлива в приграничные регионы и на фронты СВО, а также вызвать панику и недовольство в российском обществе;– по российским НПЗ, чтобы нанести ущерб нефтепереработке РФ и создать искусственный дефицит топлива (бензина и т. д.).И кое-что ВСУ удается: ограничения на отпуск бензина были введены не только в Крыму, в Москве и Подмосковье, но и в ряде других регионов, перекрыта трасса "Новороссия", некоторые российские НПЗ на короткий срок приостанавливали работу, останавливалось движение поездов и т. д. Украинские эксперты даже утверждают, что весеннее наступление России замедляется, в том числе из-за украинских контратак, которые сводят на нет все успехи России, и что фронт застыл в шатком равновесии и никто никуда серьезно не продвигается, что критично для России.Однако критичного урона России это все равно не нанесло. И сегодня уже стало понятно, что не такой урон неонацистам и нужен. У них совсем другие тактические и стратегические цели.Во-первых, они и не скрывают, что ударами по России в знаковые для нее даты или во время символических событий (типа празднования Дна Победы или ПМЭФ) хотят поднять боевой дух украинцев, которые уже более четырех лет живут под постоянной угрозой российских беспилотников и ракет.Во-вторых, лишить Москву основного торгового источника финансирования войны, поссорить с партнерами в мире, которым нужно мирное развитие (Индия, Китай, страны Глобального Юга), и вынудить Кремль пойти на переговоры, посеять панику и породить недовольство в российском обществе. И среди войск в зоне СВО, и в мирных городах, где естественным путем нарастает усталость от войны и крепнет непонимание того, почему Россия, которая кратно сильнее Украины во всех отношениях, не может покончить с неонацистами.Вторая задача – самая важная своими последствиями в этой войне. Укро-нацики с подачи своих западных спонсоров-вдохновителей сформулировали достаточно точно: "вывести Путина из зоны комфорта". То есть в этой войне на истощение все же либо нанести России стратегическое поражение, раздерибанить ее как страну и завладеть ее же несметными ресурсами. Бесплатно, на крови украинцев и русских, уничтожающих друг друга.Либо спровоцировать Россию на ответные более мощные удары с применением ядерного оружия (пока тактического) и таким образом вызвать всеобщее недовольство ее действиями, объявить ее агрессором и погрузить во всеобщую изоляцию, сделав изгоем.Промежуточный, если хотите, временный результат – Зеленский этого уже не скрывает – обойтись малым: принудить Россию к перемирию, зафиксировать результаты войны по линии боевого столкновения (ЛБС), сохранить остатки неонацистского государства и, получив временную передышку, готовиться к новой войне. И в будущем существовать по принципу "или ишак издохнет, или падишах помрет". Но для себя сохранить и власть, и возможность грабить собственную страну и народ.А Запад укро-неонацистам всегда поможет. Ему все выгодно – и разбить Россию на поле сражения, чтобы немедленно поживиться. И держать у ее границ напичканное оружием русофобское образование, которое будет постоянно давить на Россию угрозой войны и вторжения и отвлекать от продуктивного развития.Что же России в таких условиях делать? Президент Владимир Путин не устает повторять, что СВО должна закончиться победой России, то есть выполнением всех поставленных задач. Из этого и нужно исходить.Например, российский эксперт-политолог Сергей Михеев для начала предлагает всем определиться, так ли уж готово российское общество побеждать. И для этого устранить самое главное и уже видимое всем противоречие – раскол россиян на тех, кто уже воюет в СВО, защищая Россию как свою Родину, свою цивилизацию, суверенитет, национальную самобытность и идентичность. И на тех, кто и в этой войне смотрит на Россию, как на некий торгово-предпринимательский бизнес-проект, который просто попал в передрягу, вызванную временными геополитическими непонятками, которые скоро разрешатся и всё вновь будет, как прежде.И такое разделение действительно существует. Более того, сказывается во многом на инерционном характере СВО и необъяснимой выборочности российских ударов по украинскому неонацистскому государству. И получатся, что одна часть российского общества участвует в войне (и воюет в окопах, и волонтерит в интересах солдат), а другая – торгует с теми, кто с другой, с западной стороны дает деньги на убийство и российских солдат в СВО, и мирных жителей в тылу.Для одних СВО – это защита родных и Родины, для других – выгода от торговли с врагами. Парадокс, но это факт, с которым действительно нужно определиться и что-то делать. Это та грубая и противоестественная общественно-политическая раскоряка, которая может порвать и общество, и государство. Или серьезно ослабить. Если Россия не объединится ради победы и не начнет воевать по-настоящему.Отсюда, собственно, и понятные рецепты победы. Первый: вывести из строя всю украинскую логистику, чтобы прекратились не только торговля с Украиной и через Украину, но и завоз в нее оружия и иностранной военной техники для СВО. То есть, как говорят эксперты, разбить железные дороги и мосты, завалить туннели в Карпатах, через которые идут и поставки, и политические туристы, перед которым в Киеве и красуются Зеленский и его недофюреры помельче, а также намертво перекрыть морские порты в Черном море.Второй: прекратить рассказывать западным партнерам укро-неонацистов о "красных линиях России" и о том, что предприятия в Европе, производящие технику (те же дроны) для Украины – это "законная цель России", а наконец-то ударить по этим целям. Установить, кто послал убившие детей в Старобельске дроны и ракеты, предупредить рабочих заводов и соседних мирных жителей и разнести в пух и прах эти заводы-производители прямо по месту их расположения. И повторить мантру про то, что у России есть первый в мире ядерный потенциал, с которым шутить не надо. И что победить такое ядерное государство, как Россия, невозможно в принципе. Обделенная в детстве сахаром прямо в мозг эстонская Кая Каллас, может, и не поймет, что к чему. Но не она одна же там в Европе диктует поведение, должны же там остаться более-менее умные люди…И третий: наконец не в виде информационной телепурги, а реально ответить многим россиянам, которые интересуются:– кому из украинских упырей хоть чем-то осложнили жизнь все эти заочные приговоры и вердикты, вынесенные российскими судами и трибуналами и вызывающие только насмешки своим бессилием?– почему после стольких жертв среди мирных жителей России, детей, женщин и стариков еще живы и очень неплохо себя чувствуют Зеленский и вся его военно-политическая камарилья, которая откровенно, под камеры, подло и цинично глумится над российскими жертвами? Ведь это штабы, где принимаются решения, и символы, олицетворяющие украинский неонацистский режим. Почему они нужны Украине, понятно, но России они зачем?– как так получается, что командиры частей, которые отдавали приказы уничтожать мирные объекты, социальную инфраструктуру, российских генералов, установлены, но не уничтожены и даже не боятся представить скорбные некрологи о себе?Согласитесь, вопросы хорошие и назрели давно. И на них неплохо было бы ответить……Президент Путин, характеризуя готовность России ответить на украинский террористический беспредел, как известно, сказал, что это их, украинский, выбор – так изуверски себя вести. Вот они выбрали, пусть и получают полной чашей, с горочкой. В конце концов, у войны тоже должна быть своя справедливость. Причем такая, что лучше войны вообще не начинать. Но уж если начали…Еще о ситуации с украинскими уларами по России читайте в статье Владимира Скачко "Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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