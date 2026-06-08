Опубликованы доказательства фальсификаций на выборах в Армении
17:43 08.06.2026 (обновлено: 18:02 08.06.2026)
Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна (ППА) заявила о серьёзных расхождениях между протоколами избирательных комиссий и данными, опубликованными Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным пресс-секретаря ППА Иветы Тоноян:
Участок 27/7 — в протоколе: 77 голосов за ППА, на сайте ЦИК: 1 голос;
Участок 12/20 — в протоколе: 26 голосов, на сайте ЦИК: 1 голос;
Участок 27/26 — в протоколе: 19 голосов, на сайте ЦИК: 3 голоса;
Участок 37/53 — в протоколе: 7 голосов, на сайте ЦИК: 4 голоса.
Участок 12/20 — в протоколе: 26 голосов, на сайте ЦИК: 1 голос;
Участок 27/26 — в протоколе: 19 голосов, на сайте ЦИК: 3 голоса;
Участок 37/53 — в протоколе: 7 голосов, на сайте ЦИК: 4 голоса.
© Фото : Ивета ТоноянПартия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна (ППА) заявила о серьёзных расхождениях между протоколами избирательных комиссий и данными, опубликованными Центральной избирательной комиссией
© Фото : Ивета Тоноян
Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна (ППА) заявила о серьёзных расхождениях между протоколами избирательных комиссий и данными, опубликованными Центральной избирательной комиссией
Эти расхождения можно проверить в открытом доступе на сайте ЦИК. Информация уже передана в комиссию, а данные находятся на этапе корректировки.
Речь идёт не о единичной технической ошибке, а о системном искажении результатов голосования, отмечает "Anna News". Особое значение это приобретает в связи с распределением мандатов. Для квалифицированного большинства в парламенте необходимо 64 места. По опубликованным результатам у правящей партии — 62.
Разница всего в два мандата способна повлиять на возможность принятия конституционных законов и назначения ряда высших должностных лиц.
Речь идёт не о единичной технической ошибке, а о системном искажении результатов голосования, отмечает "Anna News". Особое значение это приобретает в связи с распределением мандатов. Для квалифицированного большинства в парламенте необходимо 64 места. По опубликованным результатам у правящей партии — 62.
Разница всего в два мандата способна повлиять на возможность принятия конституционных законов и назначения ряда высших должностных лиц.
Ранее на эту тему: Выборы в Армении нарушили стандарты Совета Европы
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