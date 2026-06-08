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НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России

НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России - 08.06.2026 Украина.ру

НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России

НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией. Об этом в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости

2026-06-08T03:27

2026-06-08T03:27

2026-06-08T03:27

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В учениях, которые проводятся в третий раз, участвуют военные 19 государств. Основные этапы тренировочных мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.По данным Объединённого командования ВВС НАТО, более 150 боевых самолётов разного типа, среди которых Boeing E-3A Sentry, в ходе учений должны будут совершать около 150 вылетов в день.Также планируется отработка скоординированного применения средств ПВО альянса.Россия все последние годы отмечает беспрецедентное нарастание активности НАТО у западных границ, называемое Западом "сдерживанием агрессии". В МИД РФ неоднократно заявляли об открытости к равноправному диалогу с североатлантическим альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО.Подробнее о вероятных сценариях конфликта - в материале Кирилла Курбатова Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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