НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/nato-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-vvs-u-granits-rossii-1079935009.html
НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России
НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России - 08.06.2026 Украина.ру
НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России
НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией. Об этом в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
2026-06-08T03:27
2026-06-08T03:27
украина.ру
новости
нато
запад
дания
финляндия
норвегия
швеция
испания
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0f/1053908597_0:97:1243:796_1920x0_80_0_0_09e147143d6421644d4d7769af73cff5.jpg
В учениях, которые проводятся в третий раз, участвуют военные 19 государств. Основные этапы тренировочных мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.По данным Объединённого командования ВВС НАТО, более 150 боевых самолётов разного типа, среди которых Boeing E-3A Sentry, в ходе учений должны будут совершать около 150 вылетов в день.Также планируется отработка скоординированного применения средств ПВО альянса.Россия все последние годы отмечает беспрецедентное нарастание активности НАТО у западных границ, называемое Западом "сдерживанием агрессии". В МИД РФ неоднократно заявляли об открытости к равноправному диалогу с североатлантическим альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО.Подробнее о вероятных сценариях конфликта - в материале Кирилла Курбатова Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
запад
дания
финляндия
норвегия
швеция
испания
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0f/1053908597_176:0:1243:800_1920x0_80_0_0_929530f97de9c58de2c5a42b724b2822.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, нато, запад, дания, финляндия, норвегия, швеция, испания, учения, военные учения, агрессия, эскалация, военная эскалация, ввс, русофобия, кир стармер, россия, сша, ввс сша
Украина.ру, Новости, НАТО, Запад, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Испания, Учения, военные учения, агрессия, эскалация, военная эскалация, ВВС, Русофобия, Кир Стармер, Россия, США, ВВС США

НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России

03:27 08.06.2026
 
© ФотоBoeing E-3 Sentry
Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией. Об этом в ночь на 8 июня сообщает РИА Новости
В учениях, которые проводятся в третий раз, участвуют военные 19 государств. Основные этапы тренировочных мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.
По данным Объединённого командования ВВС НАТО, более 150 боевых самолётов разного типа, среди которых Boeing E-3A Sentry, в ходе учений должны будут совершать около 150 вылетов в день.
Также планируется отработка скоординированного применения средств ПВО альянса.
Россия все последние годы отмечает беспрецедентное нарастание активности НАТО у западных границ, называемое Западом "сдерживанием агрессии". В МИД РФ неоднократно заявляли об открытости к равноправному диалогу с североатлантическим альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО.
Подробнее о вероятных сценариях конфликта - в материале Кирилла Курбатова Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиНАТОЗападДанияФинляндияНорвегияШвецияИспанияУчениявоенные ученияагрессияэскалациявоенная эскалацияВВСРусофобияКир СтармерРоссияСШАВВС США
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Ведет свободную охоту": Кнутов раскрыл, как "Хорнеты" ищут танки и грузовики на дорогах
05:28Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Эксперт про удары по Киеву: "Баллистические ракеты станут основным средством воздушного наступления"
05:00"Проблемы именно с логистикой": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
04:49ЦАХАЛ нанёс удары по Ирану вопреки просьбе Трампа
04:45"Из европейских становятся украинскими": военный эксперт раскрыл, кто собирает ракеты для Киева
04:30Бензин производим "под себя": Зубец про ситуацию на внутрироссийском топливном рынке
04:18Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3738 украинских БПЛА
04:15Устаревший двигатель от С-300 под европейской "начинкой": Кнутов про украинскую ракету FP-7.X
04:05Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло на Филиппинах
03:43Карапетян отказался признавать итоги выборов в Армении до окончательных результатов
03:27НАТО начинает масштабные учения ВВС у границ России
03:04Украинский БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста
02:44Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи
02:19Пашинян заявил о победе на выборах, намерении и дальше сближаться с Западом и "доить" Россию
01:50Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта
01:22Зеленский "сдал" Абрамовича. Сводка событий 7 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:49ЦИК Армении сообщил первые результаты подсчёта голосов на парламентских выборах
00:18Фронтовая сводка за 7 июня
21:59В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
Лента новостейМолния