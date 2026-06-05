https://ukraina.ru/20260605/starmer-nazval-2030-god-vozmozhnym-srokom-napadeniya-rossii-na-nato-1079885821.html

Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО

Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО - 05.06.2026 Украина.ру

Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ссылаясь на данные британских и натовских спецслужб, заявил, что Россия может быть готова к агрессии против Альянса к концу десятилетия. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"

2026-06-05T18:00

2026-06-05T18:00

2026-06-05T18:00

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с тревожным прогнозом, согласно которому Россия может предпринять нападение на страны НАТО уже в 2030 году. Соответствующее заявление он сделал, призвав европейских партнеров срочно увеличить вложения в оборонную промышленность."Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", — цитирует Стармера пресс-служба британского правительства.Глава кабинета подчеркнул необходимость укрепления коллективной обороны и снижения зависимости от внешних поставщиков вооружений. Его предупреждение прозвучало на фоне ранее озвучиваемых оценок: власти Латвии называли возможным сроком российской агрессии 2028 год.В Москве категорически отвергают подобные предположения. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме накануне, президент России Владимир Путин назвал обвинения в планировании нападения на НАТО "нелепыми", подчеркнув отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении стран Альянса.Европейские лидеры пытаются предотвратить третью военную зиму. По данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия совместно с Украиной разрабатывают стратегию выхода на мирные переговоры с Россией. В ближайшее время Стармер, Макрон и Мерц намерены согласовать конкретные шаги, чтобы не допустить продления конфликта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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