Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО - 05.06.2026 Украина.ру
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Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО
Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО - 05.06.2026 Украина.ру
Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ссылаясь на данные британских и натовских спецслужб, заявил, что Россия может быть готова к агрессии против Альянса к концу десятилетия. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2026-06-05T18:00
2026-06-05T18:00
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с тревожным прогнозом, согласно которому Россия может предпринять нападение на страны НАТО уже в 2030 году. Соответствующее заявление он сделал, призвав европейских партнеров срочно увеличить вложения в оборонную промышленность."Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", — цитирует Стармера пресс-служба британского правительства.Глава кабинета подчеркнул необходимость укрепления коллективной обороны и снижения зависимости от внешних поставщиков вооружений. Его предупреждение прозвучало на фоне ранее озвучиваемых оценок: власти Латвии называли возможным сроком российской агрессии 2028 год.В Москве категорически отвергают подобные предположения. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме накануне, президент России Владимир Путин назвал обвинения в планировании нападения на НАТО "нелепыми", подчеркнув отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении стран Альянса.Европейские лидеры пытаются предотвратить третью военную зиму. По данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия совместно с Украиной разрабатывают стратегию выхода на мирные переговоры с Россией. В ближайшее время Стармер, Макрон и Мерц намерены согласовать конкретные шаги, чтобы не допустить продления конфликта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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452
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новости, россия, кир стармер, нато, владимир путин, латвия, великобритания, украина, эммануэль макрон, украина.ру, bloomberg
Новости, Россия, Кир Стармер, НАТО, Владимир Путин, Латвия, Великобритания, Украина, Эммануэль Макрон, Украина.ру, bloomberg

Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО

18:00 05.06.2026
 
© REUTERS / James Manning
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / James Manning
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ссылаясь на данные британских и натовских спецслужб, заявил, что Россия может быть готова к агрессии против Альянса к концу десятилетия. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с тревожным прогнозом, согласно которому Россия может предпринять нападение на страны НАТО уже в 2030 году. Соответствующее заявление он сделал, призвав европейских партнеров срочно увеличить вложения в оборонную промышленность.
"Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", — цитирует Стармера пресс-служба британского правительства.
Глава кабинета подчеркнул необходимость укрепления коллективной обороны и снижения зависимости от внешних поставщиков вооружений. Его предупреждение прозвучало на фоне ранее озвучиваемых оценок: власти Латвии называли возможным сроком российской агрессии 2028 год.
В Москве категорически отвергают подобные предположения. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме накануне, президент России Владимир Путин назвал обвинения в планировании нападения на НАТО "нелепыми", подчеркнув отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении стран Альянса.
Европейские лидеры пытаются предотвратить третью военную зиму. По данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия совместно с Украиной разрабатывают стратегию выхода на мирные переговоры с Россией. В ближайшее время Стармер, Макрон и Мерц намерены согласовать конкретные шаги, чтобы не допустить продления конфликта.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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