https://ukraina.ru/20260608/kto-rasslabitsya-tot-pogibnet-eksperty-i-politiki-o-stsenariyakh-buduschego-1079936394.html

"Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего

"Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего - 08.06.2026 Украина.ру

"Кто расслабится, тот погибнет". Эксперты и политики о сценариях будущего

В экспертном сообществе обсуждают, жив ли ещё "дух Анкориджа", что будет, если нет. И думают над тем, стоит ли верить чьим-то речам о мире или надо готовиться к худшему.

2026-06-08T06:30

2026-06-08T06:30

2026-06-08T06:30

россия

киев

украина

кость бондаренко

владимир зеленский

владимир путин

ес

эксклюзив

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В Киеве опасаются, что РФ, забыв о "духе Анкориджа", может занять Причерноморье, потому-то в Одессе и готовят круговую оборону, отметил украинский политолог Кость Бондаренко. Отвечая на вопросы зрителей в очередном выпуске своего видеоблога, он рассказал о давнем своём разговоре с одним человеком из близкого окружения Зеленского, тогда тот сказал: "Мы точно не проиграем, если за Украиной останутся Киев и Одесса".Даже если будут потеряны остальные города, это не будет катастрофическим поражением Украины (киевского режима — ред.), говорил собеседник Бондаренко, имевший, по словам эксперта, отношение к выработке государственной стратегии.Поэтому Одессу, которая, помимо прочего, является "ключом к Приднестровью, к Молдавии", будут всячески укреплять. Что-то при этом "распилят", нынешняя война показала, что "каким бы ни был патриотизм", а о коррупции в украинском руководстве никогда не забывали, сказал Бондаренко.Он также высказал мнение, что РФ ещё задолго до "Еврромайдана" совершила немало ошибок в своей украинской политике, поскольку в Москве полагали, что "никуда хохлы не денутся" - они получают дешёвый российский газ, мы интегрированы, у нас общие ценности...И, хотя на работу на Украине, на работу с украинскими лидерами общественного мнения некоторым политикам выделялись серьёзные деньги, "эти политики почему-то считали, что это их зарплата — и работали не на общее дело, а работали на свой карман", рассказал Бондаренко.Он добавил, что в РФ не было долговременной стратегии относительно Украины, жили одним днём, в общем, "не было той перспективы планирования, которую демонстрировали те же американцы, не было тех структур, которые были хотя бы похожи на Фонд Сороса или USAID*".А эти западные структуры работали планомерно, но с какой целью? Они работали с тем, чтобы "вбить клинья между Россией и бывшими советскими республиками, в первую очередь - Украиной". И вбили."В результате к 2022 году ситуация сложилась таким образом, что у России уже не было другого выбора, кроме как воевать. Но в предыдущие десятилетия Россию просто планомерно подводили под эту войну, подводили под то, чтобы назад дороги уже не было", - констатировал Бондаренко.Политолог рассказал, что он написал об этом в своей книге "Джокер", которая по этой причине (из-за критики украинского направления политики РФ — ред.) "сегодня не рекомендована или запрещена к продаже в России".А Европа тем временем настаивает на том, чтобы Киев воевал ещё два года - с тем, чтобы дать время самой Европе подготовиться к войне с РФ. И Киеву всё дадут для того, чтобы война продолжалась. Вероятность реализации такого сценария велика.Уже в ближайшее время следует ожидать эскалации, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, обнародованное в дни проведения ПЭМФ хамоватое открытое письмо Зеленского, которым тот пытался "достать" Владимира Путина, ничего украинцам не даст, кроме больших бед."Путин назвал письмо "бумажкой",он прекрасно понимает, что это всё отговорки, потому что идёт параллельно подготовка гаагского трибунала над Путиным, поэтому для него, как говорится, или под венец, или к прокурору. А под венец – это значит, уничтожение режима Зеленского вместе с Зеленским", – сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.По мнению Соскина, следует ожидать обмена ударами и приготовиться к тому, что эти удары будут "беспредельными"."Не знаю, куда Зеленский даст команду бить по Московии, а Путин будет чётко бить по Киеву и по Львову", - заявил экс-советник, не уточнив источники информации.Как бы ни развивались события, когда-то это война всё же закончится. Что потом? Кость Бондаренко уверен, что народы в конечном счёте примирятся, как мы это не раз видели в истории. Он подчеркнул: "При всём том, что у нас сейчас очень сложные отношения с Россией, я считаю, что рано или поздно мы снова станем дружественными братскими народами, всё, что сегодня происходит, вся эта трагедия останется в прошлом".Но произойдёт это не так скоро.Не верить речам о мире призвал вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он, кстати, в очередном выпуске своего видеоблога рассказал о серьёзных изменениях в настроениях европейцев.Если пять лет назад в каждом книжном магазине стояла на полках книга с портретом "солнцеликого" (Зеленского — ред.), а над входом в знак солидарности непременно развевался желто-синий украинский флаг, то теперь европейцы во многом разобрались, поняли: кто к ним едет, а многие поняли и первопричины конфликта. И сегодня и многочисленным гостям с Украины уже не так рады.Более того, разобравшись, многие жители европейских стран сегодня в душе - на стороне "медведя" (России — авт.), хотя по понятным причинам не кричат об этом, рассказал блогер, ссылаясь на свои многочисленные источники в ЕС и на беседы с простыми и не очень простыми европейцами."Колобок" подчеркнул, что сам он, как и многие, очень хотел бы прекращения войны, прекращения кровопролития, но он отдаёт себе отчёт, что это напрасные надежды — все готовятся не к миру, но к расширению войны, по сути, готовятся к Третьей мировой."Поэтому — не расслабляйтесь, кто расслабится, тот погибнет", - сказал блогер. Он выразил сожаление, что до сих пор продолжают гибнуть украинцы и русские — "гибнут славные люди". По словам блогера, попав в Европу и пожив там, поскитавшись по разным странам, он начал ценить своих соотечественников, своих земляков."У нас есть душа. Тут (в Европе — авт.) — ещё надо поискать. Тут куча биороботов...", - так объяснил он свою ностальгию. Исходя из контекста, можно сделать вывод, что это не касается "кастрюль", скакавших на Майдане и затем сваливших в Европу, но, по словам "Колобка", даже до некоторых из них уже "начинает доходить, что с медведем (с Россией — авт.) выгоднее дружить, чем воевать".Блогер добавил, что это понимают и в Европе, которая ошиблась, "стала не на ту сторону" - он сам видит, как с каждым годом жизнь европейцев, оказавшихся без дешёвых российских ресурсов, становится всё хуже.Но за эти самые ресурсы европейцев и заставят воевать.А в Киеве тем временем продолжается война против исторической и культурной памяти, против памяти о том, что это русский город.На Андреевском спуске снесли памятник Михаилу Булгакову. Приезжие обитатели столицы вроде как радуются. А настоящие киевляне иронизируют — кем бы теперь заменить?Самый жизненный (в том смысле, что увековечить "супергероев" украинской кровавой коррупции предлагается ещё при их жизни) вариант замены обнародовал в своём телеграм-канале журналист и блогер Анатолий Шарий — на месте Мастера устроились фигуры Цукермана, Миндича, Умерова, Ахметова, Ермака."Новый проект вроде. Мне нравится. Но впишется в исторический ландшафт?" – написал блогер.Что ж, пока вполне вписывается. Киев всякое видал. Остаётся надеяться, что этот безумный исторический период, в котором мы все по своей же вине оказались, не продлится слишком долго.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, киев, украина, кость бондаренко, владимир зеленский, владимир путин, ес, эксклюзив