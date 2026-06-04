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Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой
Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой - 04.06.2026 Украина.ру
Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой
В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник выдающемуся русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T17:49
2026-06-04T17:49
2026-06-04T17:49
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На опубликованной видеозаписи видно, как коммунальщики грузят монумент, ранее установленный у Литературно-мемориального музея автора "Белой гвардии" и "Мастера и Маргариты", в машину для вывоза.Напомним, еще в декабре прошлого года Киевский городской совет утвердил демонтаж 15 объектов, связанных с Россией. Теперь под горячую руку бандеровцев попал и памятник классику, чье творчество неразрывно связано с русской словесностью и культурой.Тем временем Украинские раскольники штурмом захватили Троицкий собор в КременчугеНакануне стало известно, что в селе Топольское Харьковской области нацисты изуродовали мемориал павшим в Великую Отечественную войну жителям села. =Подробности в публикации Сводка событий 2 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, михаил булгаков, украина.ру, русофобия, памятник, вандализм, бывший ссср, русский мир, русская культура, ситуация на украине сегодня, ситуация в киеве
Новости, Киев, Россия, Михаил Булгаков, Украина.ру, Русофобия, памятник, вандализм, бывший СССР, Русский мир, русская культура, ситуация на Украине сегодня, ситуация в Киеве
Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой
В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник выдающемуся русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру