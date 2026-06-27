https://ukraina.ru/20260627/vozvraschenie-pokhischennykh-zhiteley-kurskoy-oblasti-ataka-na-muzey-itogi-27-iyunya-1080718512.html

Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня

Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру

Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня

Россия вернула всех похищенных Украиной мирных жителей Курской области. ВСУ атаковали музей в Ростовской области

2026-06-27T18:00

2026-06-27T18:00

2026-06-27T18:16

эксклюзив

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курская область

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администрация президента

мид

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Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова."Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.Ранее сегодня омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправится такое же количество человек.У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал о том, кого освободили."Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест."К сожалению, по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. За всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой", – сообщил губернатор.Хинштейн подчеркнул, что освобождённых мирных жителей ждут в столице региона."А мы ждём их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат", – подытожил губернатор.Лантратова также прокомментировала вопрос обмена пленных. Так, она заявила, что её взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине."Мы оба (с Лубинцом - Ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - Ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", – рассказала она журналистам.Лантратова отметила, что в рамках диалога с Лубинцом также удается осуществлять взаимные посещения военнопленных, передавать документы, посылки и письма для них.Вчера, 26 июня, в Россию по обмену пленных вернули 160 военнослужащих."У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных", – признался в комментарии РИА Новости военнослужащий.По его словам, дома его ждут жена и дочь, которой исполнилось 10 месяцев и он рад, что воссоединится с семьёй.Атака на музейУкраинские боевики атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь."По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы", — написал он в своём телеграм-канале.Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.При этом в день атаки ВСУ на фестивале "Крылья славы" планировалась программа и для детей."В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм "Николай Гулаев. Повесть о чистом небе", попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолёта", – говорилось в анонсе мероприятия.Для юных гостей планировался мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция "От винта!".Украина продолжает прицельно атаковать мирных жителей. Так, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в 17:29 сообщил об очередной прицельной атаке украинских дроноводов на мирных."Украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель. Пассажирка доставлена в больницу. Медики делают всё возможное, чтобы спасти женщину", – написал Ковальчук в своём телеграм-канале.Ранее украинские дроноводы атаковали и авто мирных жителей, и автомобили экстренных служб, в т.ч. скорой помощи.Кроме того, Украина наносит удары и по музеям и объектам культурного наследия. Так, в ночь на 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате чего разгорелся пожар. Из-за него была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.Подробнее о роли Евросоюза в происходящем – в статье Евгении Кондаковой "Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте".

https://ukraina.ru/20260627/peregovory-putina-i-lukashenko-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-iyunya-1080714636.html

https://ukraina.ru/20260627/skala-pozora-dlya-syrskogo-khronika-sobytiy-na-utro-27-iyunya-1080711235.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, администрация президента, мид