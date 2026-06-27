Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру
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Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру
Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
Россия вернула всех похищенных Украиной мирных жителей Курской области. ВСУ атаковали музей в Ростовской области
2026-06-27T18:00
2026-06-27T18:16
эксклюзив
хроники
россия
украина
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
администрация президента
мид
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Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова."Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.Ранее сегодня омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправится такое же количество человек.У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал о том, кого освободили."Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест."К сожалению, по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. За всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой", – сообщил губернатор.Хинштейн подчеркнул, что освобождённых мирных жителей ждут в столице региона."А мы ждём их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат", – подытожил губернатор.Лантратова также прокомментировала вопрос обмена пленных. Так, она заявила, что её взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине."Мы оба (с Лубинцом - Ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - Ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", – рассказала она журналистам.Лантратова отметила, что в рамках диалога с Лубинцом также удается осуществлять взаимные посещения военнопленных, передавать документы, посылки и письма для них.Вчера, 26 июня, в Россию по обмену пленных вернули 160 военнослужащих."У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных", – признался в комментарии РИА Новости военнослужащий.По его словам, дома его ждут жена и дочь, которой исполнилось 10 месяцев и он рад, что воссоединится с семьёй.Атака на музейУкраинские боевики атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь."По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы", — написал он в своём телеграм-канале.Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.При этом в день атаки ВСУ на фестивале "Крылья славы" планировалась программа и для детей."В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм "Николай Гулаев. Повесть о чистом небе", попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолёта", – говорилось в анонсе мероприятия.Для юных гостей планировался мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция "От винта!".Украина продолжает прицельно атаковать мирных жителей. Так, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в 17:29 сообщил об очередной прицельной атаке украинских дроноводов на мирных."Украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель. Пассажирка доставлена в больницу. Медики делают всё возможное, чтобы спасти женщину", – написал Ковальчук в своём телеграм-канале.Ранее украинские дроноводы атаковали и авто мирных жителей, и автомобили экстренных служб, в т.ч. скорой помощи.Кроме того, Украина наносит удары и по музеям и объектам культурного наследия. Так, в ночь на 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате чего разгорелся пожар. Из-за него была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.Подробнее о роли Евросоюза в происходящем – в статье Евгении Кондаковой "Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте".
https://ukraina.ru/20260627/peregovory-putina-i-lukashenko-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-iyunya-1080714636.html
https://ukraina.ru/20260627/skala-pozora-dlya-syrskogo-khronika-sobytiy-na-utro-27-iyunya-1080711235.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, администрация президента, мид
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Администрация президента, МИД

Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня

18:00 27.06.2026 (обновлено: 18:16 27.06.2026)
 
© Фото : Яна Лантратова/MAXосвобождённые мирные жители Курской области
освобождённые мирные жители Курской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия вернула всех похищенных Украиной мирных жителей Курской области. ВСУ атаковали музей в Ростовской области
Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
"Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.
Ранее сегодня омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправится такое же количество человек.
У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал о том, кого освободили.
"Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.
Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест.
"К сожалению, по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. За всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой", – сообщил губернатор.
Хинштейн подчеркнул, что освобождённых мирных жителей ждут в столице региона.
"А мы ждём их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат", – подытожил губернатор.
Лантратова также прокомментировала вопрос обмена пленных. Так, она заявила, что её взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.
"Мы оба (с Лубинцом - Ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - Ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", – рассказала она журналистам.
Лантратова отметила, что в рамках диалога с Лубинцом также удается осуществлять взаимные посещения военнопленных, передавать документы, посылки и письма для них.
Вчера, 26 июня, в Россию по обмену пленных вернули 160 военнослужащих.
"У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных", – признался в комментарии РИА Новости военнослужащий.
По его словам, дома его ждут жена и дочь, которой исполнилось 10 месяцев и он рад, что воссоединится с семьёй.
Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ
13:00
Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Атака на музей
Украинские боевики атаковали военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы", — написал он в своём телеграм-канале.
Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.
По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.
Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.
При этом в день атаки ВСУ на фестивале "Крылья славы" планировалась программа и для детей.
"В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм "Николай Гулаев. Повесть о чистом небе", попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолёта", – говорилось в анонсе мероприятия.
Для юных гостей планировался мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция "От винта!".
Сырский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
10:25
"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняНа Украине продолжается скандал с убийствами и пытками в полку "Скала"
Украина продолжает прицельно атаковать мирных жителей. Так, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в 17:29 сообщил об очередной прицельной атаке украинских дроноводов на мирных.
"Украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель. Пассажирка доставлена в больницу. Медики делают всё возможное, чтобы спасти женщину", – написал Ковальчук в своём телеграм-канале.
Ранее украинские дроноводы атаковали и авто мирных жителей, и автомобили экстренных служб, в т.ч. скорой помощи.
Кроме того, Украина наносит удары и по музеям и объектам культурного наследия. Так, в ночь на 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате чего разгорелся пожар. Из-за него была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
Подробнее о роли Евросоюза в происходящем – в статье Евгении Кондаковой "Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте".
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