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В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву - 27.06.2026 Украина.ру
В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
Решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую награду Польши поддержало больше граждан, чем осудило. Об этом 27 июня свидетельствуют результаты опроса SW Research по заказу Onet,
2026-06-27T15:00
2026-06-27T15:00
2026-06-27T15:00
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36,4% респондентов считают, что этот шаг укрепит позиции Польши на международной арене. Противоположного мнения придерживаются 31,6% опрошенных. Ещё 32% не смогли дать однозначный ответ. Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"Несмотря на истерику Киева и его союзников, значительная часть польского общества восприняла решение президента как укрепление национального достоинства. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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новости, польша, варшава, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Польша, Варшава, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
Решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую награду Польши поддержало больше граждан, чем осудило. Об этом 27 июня свидетельствуют результаты опроса SW Research по заказу Onet,