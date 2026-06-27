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"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек

"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек - 27.06.2026 Украина.ру

"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) зафиксирована вспышка холеры: из 197 заболевших умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе

2026-06-27T18:47

2026-06-27T18:47

2026-06-27T18:48

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В ЦАР объявлено о вспышке холеры. Министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе сообщил в обращении по национальному телевидению, что по состоянию на текущий день зарегистрировано 197 случаев заболевания, 24 из которых закончились летальным исходом."На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой. Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%", — приводит его слова агентство Xinhua. Министр добавил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки холеры зафиксированы в 14 странах Африки. Наиболее масштабная из них — в Демократической Республике Конго (ДРК), граничащей с ЦАР: с начала 2026 года там зарегистрировано 21 тысяча заболевших, из которых умерли 726 человек.Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Передаётся через загрязнённую воду и пищу. Заболевание сопровождается сильной диареей и рвотой, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. Без своевременного лечения может привести к смерти в течение нескольких часов. Основной метод профилактики — доступ к чистой воде и соблюдение гигиены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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