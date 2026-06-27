"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/smertnost--122-v-tsar-vspyshka-kholery-unesla-zhizni-24-chelovek-1080719822.html
"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек
"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек - 27.06.2026 Украина.ру
"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) зафиксирована вспышка холеры: из 197 заболевших умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе
2026-06-27T18:47
2026-06-27T18:48
новости
африка
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067993091_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8be3b8a484e9489a63145246075f8bad.jpg
В ЦАР объявлено о вспышке холеры. Министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе сообщил в обращении по национальному телевидению, что по состоянию на текущий день зарегистрировано 197 случаев заболевания, 24 из которых закончились летальным исходом."На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой. Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%", — приводит его слова агентство Xinhua. Министр добавил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки холеры зафиксированы в 14 странах Африки. Наиболее масштабная из них — в Демократической Республике Конго (ДРК), граничащей с ЦАР: с начала 2026 года там зарегистрировано 21 тысяча заболевших, из которых умерли 726 человек.Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Передаётся через загрязнённую воду и пищу. Заболевание сопровождается сильной диареей и рвотой, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. Без своевременного лечения может привести к смерти в течение нескольких часов. Основной метод профилактики — доступ к чистой воде и соблюдение гигиены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
африка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067993091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18efe269570197a5a6eff9fa5cad74ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, африка, украина, украина.ру
Новости, Африка, Украина, Украина.ру

"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек

18:47 27.06.2026 (обновлено: 18:48 27.06.2026)
 
© ИА "Африканская инициатива"Солидарность у нас в крови
Солидарность у нас в крови
© ИА "Африканская инициатива"
Читать в
ДзенTelegram
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) зафиксирована вспышка холеры: из 197 заболевших умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе
В ЦАР объявлено о вспышке холеры. Министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе сообщил в обращении по национальному телевидению, что по состоянию на текущий день зарегистрировано 197 случаев заболевания, 24 из которых закончились летальным исходом.
"На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой. Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%", — приводит его слова агентство Xinhua. Министр добавил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки холеры зафиксированы в 14 странах Африки. Наиболее масштабная из них — в Демократической Республике Конго (ДРК), граничащей с ЦАР: с начала 2026 года там зарегистрировано 21 тысяча заболевших, из которых умерли 726 человек.
Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Передаётся через загрязнённую воду и пищу. Заболевание сопровождается сильной диареей и рвотой, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. Без своевременного лечения может привести к смерти в течение нескольких часов. Основной метод профилактики — доступ к чистой воде и соблюдение гигиены.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАфрикаУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:56В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
18:47"Смертность — 12,2%": в ЦАР вспышка холеры унесла жизни 24 человек
18:40"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат
18:32"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение
18:00Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
17:50"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему
17:24Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
17:16Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились
16:47Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
16:20Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
16:00Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
15:50В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому
15:23ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
15:00В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
14:37Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
14:34В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО
14:33Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка
14:30Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
Лента новостейМолния