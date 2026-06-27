"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему - 27.06.2026 Украина.ру
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"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему
"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему - 27.06.2026 Украина.ру
"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у страны нет причин участвовать в новой военной помощи Украине. Об этом политик заявил 27 июня в эфире программы "Субботние диалоги"
2026-06-27T17:50
2026-06-27T17:50
новости
словакия
роберт фицо
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не будет выделять средства на военную помощь Украине. В эфире программы "Субботние диалоги" он сообщил, что Словакия не видит оснований для участия в новом пакете финансовой помощи Киеву со стороны НАТО, объём которого составляет 70 миллиардов евро."У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины", — заявил Фицо. По мнению премьер-министра Словакии, подобная помощь лишь затягивает боевые действия.Фицо также добавил, что будет вести переговоры с высшими должностными лицами страны, чтобы словацкая делегация не получила мандата на одобрение участия в новой военной помощи Киеву. Делегацию Словакии на саммите НАТО, который пройдёт в начале июля в Анкаре, возглавит президент Петер Пеллегрини.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом пакете военной помощи Украине от НАТО. Видеозапись его выступления перед студентами была опубликована вечером 24 июня на YouTube-канале правительства. Подробнее в материале Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — ФицоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, словакия, роберт фицо, нато, украина.ру, владимир путин, украина, киев, александр лукашенко
Новости, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Украина.ру, Владимир Путин, Украина, Киев, Александр Лукашенко

"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему

17:50 27.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у страны нет причин участвовать в новой военной помощи Украине. Об этом политик заявил 27 июня в эфире программы "Субботние диалоги"
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не будет выделять средства на военную помощь Украине. В эфире программы "Субботние диалоги" он сообщил, что Словакия не видит оснований для участия в новом пакете финансовой помощи Киеву со стороны НАТО, объём которого составляет 70 миллиардов евро.
"У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины", — заявил Фицо.
По мнению премьер-министра Словакии, подобная помощь лишь затягивает боевые действия.
Фицо также добавил, что будет вести переговоры с высшими должностными лицами страны, чтобы словацкая делегация не получила мандата на одобрение участия в новой военной помощи Киеву. Делегацию Словакии на саммите НАТО, который пройдёт в начале июля в Анкаре, возглавит президент Петер Пеллегрини.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом пакете военной помощи Украине от НАТО. Видеозапись его выступления перед студентами была опубликована вечером 24 июня на YouTube-канале правительства. Подробнее в материале Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиСловакияРоберт ФицоНАТОУкраина.руВладимир ПутинУкраинаКиевАлександр Лукашенко
 
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