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"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему

"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему - 27.06.2026 Украина.ру

"Нет причин": Фицо отказался давать Украине деньги и объяснил почему

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у страны нет причин участвовать в новой военной помощи Украине. Об этом политик заявил 27 июня в эфире программы "Субботние диалоги"

2026-06-27T17:50

2026-06-27T17:50

2026-06-27T17:50

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не будет выделять средства на военную помощь Украине. В эфире программы "Субботние диалоги" он сообщил, что Словакия не видит оснований для участия в новом пакете финансовой помощи Киеву со стороны НАТО, объём которого составляет 70 миллиардов евро."У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины", — заявил Фицо. По мнению премьер-министра Словакии, подобная помощь лишь затягивает боевые действия.Фицо также добавил, что будет вести переговоры с высшими должностными лицами страны, чтобы словацкая делегация не получила мандата на одобрение участия в новой военной помощи Киеву. Делегацию Словакии на саммите НАТО, который пройдёт в начале июля в Анкаре, возглавит президент Петер Пеллегрини.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом пакете военной помощи Украине от НАТО. Видеозапись его выступления перед студентами была опубликована вечером 24 июня на YouTube-канале правительства. Подробнее в материале Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — ФицоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, словакия, роберт фицо, нато, украина.ру, владимир путин, украина, киев, александр лукашенко