https://ukraina.ru/20260627/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-mirnyy-zhitel-povrezhdeny-desyatki-mashin-1080718168.html

Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин

Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин - 27.06.2026 Украина.ру

Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, пострадал мирный житель. Об этом 27 июня сообщает оперштаб региона

2026-06-27T17:24

2026-06-27T17:24

2026-06-27T17:24

сво

спецоперация

белгородская область

белгород

шебекино

вооруженные силы украины

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🟥 В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена;🟥 В результате атаки второго дрона в посёлке повреждена ещё одна грузовая машина. В посёлке Пролетарский от удара дрона повреждён прицеп грузового автомобиля;🟥 В селе Ржевка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Маломихайловка дрон сдетонировал на парковке — повреждена машина. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь от удара дрона посечена крыша надворной постройки. Село Вознесеновка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи, а в селе Белянка от ударов дронов повреждены газовая труба, грузовой и легковой автомобили;🟥 В Волоконовском округе в хуторе Хуторище дрон атаковал автомобиль — транспортное средство повреждено;🟥 В посёлке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, белгородская область, белгород, шебекино, вооруженные силы украины