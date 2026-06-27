Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-mirnyy-zhitel-povrezhdeny-desyatki-mashin-1080718168.html
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин - 27.06.2026 Украина.ру
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, пострадал мирный житель. Об этом 27 июня сообщает оперштаб региона
2026-06-27T17:24
2026-06-27T17:24
сво
спецоперация
белгородская область
белгород
шебекино
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078559881_0:70:1354:831_1920x0_80_0_0_95a6247840e2bc7a00f8dc4e9c4a5bae.jpg
🟥 В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена;🟥 В результате атаки второго дрона в посёлке повреждена ещё одна грузовая машина. В посёлке Пролетарский от удара дрона повреждён прицеп грузового автомобиля;🟥 В селе Ржевка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Маломихайловка дрон сдетонировал на парковке — повреждена машина. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь от удара дрона посечена крыша надворной постройки. Село Вознесеновка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи, а в селе Белянка от ударов дронов повреждены газовая труба, грузовой и легковой автомобили;🟥 В Волоконовском округе в хуторе Хуторище дрон атаковал автомобиль — транспортное средство повреждено;🟥 В посёлке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
белгородская область
белгород
шебекино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078559881_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_a305eec6fcad38cf93020e65e7a5ec88.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, белгородская область, белгород, шебекино, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вооруженные силы Украины

Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин

17:24 27.06.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, пострадал мирный житель. Об этом 27 июня сообщает оперштаб региона
🟥 В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена;

🟥 В результате атаки второго дрона в посёлке повреждена ещё одна грузовая машина. В посёлке Пролетарский от удара дрона повреждён прицеп грузового автомобиля;

🟥 В селе Ржевка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Маломихайловка дрон сдетонировал на парковке — повреждена машина.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь от удара дрона посечена крыша надворной постройки.
Село Вознесеновка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи, а в селе Белянка от ударов дронов повреждены газовая труба, грузовой и легковой автомобили;

🟥 В Волоконовском округе в хуторе Хуторище дрон атаковал автомобиль — транспортное средство повреждено;

🟥 В посёлке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияБелгородская областьБелгородШебекиноВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:24Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
17:16Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились
16:47Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
16:20Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
16:00Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
15:50В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому
15:23ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
15:00В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
14:37Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
14:34В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО
14:33Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка
14:30Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
13:31В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:00Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
12:54В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:45Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
12:35Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону
12:30Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла
Лента новостейМолния