https://ukraina.ru/20260627/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-mirnyy-zhitel-povrezhdeny-desyatki-mashin-1080718168.html
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин - 27.06.2026 Украина.ру
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, пострадал мирный житель. Об этом 27 июня сообщает оперштаб региона
2026-06-27T17:24
2026-06-27T17:24
2026-06-27T17:24
сво
спецоперация
белгородская область
белгород
шебекино
вооруженные силы украины
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🟥 В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена;🟥 В результате атаки второго дрона в посёлке повреждена ещё одна грузовая машина. В посёлке Пролетарский от удара дрона повреждён прицеп грузового автомобиля;🟥 В селе Ржевка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Маломихайловка дрон сдетонировал на парковке — повреждена машина. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь от удара дрона посечена крыша надворной постройки. Село Вознесеновка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи, а в селе Белянка от ударов дронов повреждены газовая труба, грузовой и легковой автомобили;🟥 В Волоконовском округе в хуторе Хуторище дрон атаковал автомобиль — транспортное средство повреждено;🟥 В посёлке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, белгородская область, белгород, шебекино, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вооруженные силы Украины
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, пострадал мирный житель. Об этом 27 июня сообщает оперштаб региона
🟥 В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена;
🟥 В результате атаки второго дрона в посёлке повреждена ещё одна грузовая машина. В посёлке Пролетарский от удара дрона повреждён прицеп грузового автомобиля;
🟥 В селе Ржевка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Маломихайловка дрон сдетонировал на парковке — повреждена машина.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Нежеголь от удара дрона посечена крыша надворной постройки.
Село Вознесеновка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи, а в селе Белянка от ударов дронов повреждены газовая труба, грузовой и легковой автомобили;
🟥 В Волоконовском округе в хуторе Хуторище дрон атаковал автомобиль — транспортное средство повреждено;
🟥 В посёлке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
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