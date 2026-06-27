ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу - 27.06.2026 Украина.ру
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ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу - 27.06.2026 Украина.ру
ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
ВВС России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана, заявили в Минобороны КНР. Об этом и других новостях к этому часу 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T15:23
2026-06-27T15:23
новости
вооруженные силы украины
россия
китай
владимир путин
александр лукашенко
тихий океан
украина.ру
минобороны
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🟦 Танкер атакован в Ормузском проливе, члены экипажа не пострадали, сообщает координационный центр при ВМС Великобритании;🟦 Минимум 193 миллиона европейцев столкнутся с экстремальной жарой в субботу – температура поднимется выше +35, передает Франс Пресс;🟦 Удар по школе в иранском Минабе произошел из-за ошибок разведки США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.На то, что одной из целей Пентагона является школа, еще в 2019 году указал аналитик американской разведки. Из-за разобщенности баз данных информация так и не дошла до командования;🟦 В Бахрейне заявили об атаке иранских БПЛА на свою территорию. МИД страны обвинил Тегеран в "подрыве мирных инициатив" и региональной стабильности, пишут местные СМИ;🟦 Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;🟦 Жители американского штата Юта спешно эвакуируются из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров. Огонь уже охватил около 7300 гектаров. Власти призвали покинуть опасные районы до того, как пламя отрежет оставшиеся пути эвакуации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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новости, вооруженные силы украины, россия, китай, владимир путин, александр лукашенко, тихий океан, украина.ру, минобороны, ввс
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Китай, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Тихий океан, Украина.ру, Минобороны, ВВС

ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу

15:23 27.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВВС России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана, заявили в Минобороны КНР. Об этом и других новостях к этому часу 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Танкер атакован в Ормузском проливе, члены экипажа не пострадали, сообщает координационный центр при ВМС Великобритании;

🟦 Минимум 193 миллиона европейцев столкнутся с экстремальной жарой в субботу – температура поднимется выше +35, передает Франс Пресс;

🟦 Удар по школе в иранском Минабе произошел из-за ошибок разведки США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На то, что одной из целей Пентагона является школа, еще в 2019 году указал аналитик американской разведки. Из-за разобщенности баз данных информация так и не дошла до командования;
🟦 В Бахрейне заявили об атаке иранских БПЛА на свою территорию. МИД страны обвинил Тегеран в "подрыве мирных инициатив" и региональной стабильности, пишут местные СМИ;
🟦 Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;
🟦 Жители американского штата Юта спешно эвакуируются из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров. Огонь уже охватил около 7300 гектаров. Власти призвали покинуть опасные районы до того, как пламя отрежет оставшиеся пути эвакуации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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15:23ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
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