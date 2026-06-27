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ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу

ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу - 27.06.2026 Украина.ру

ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу

ВВС России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана, заявили в Минобороны КНР. Об этом и других новостях к этому часу 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T15:23

2026-06-27T15:23

2026-06-27T15:23

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🟦 Танкер атакован в Ормузском проливе, члены экипажа не пострадали, сообщает координационный центр при ВМС Великобритании;🟦 Минимум 193 миллиона европейцев столкнутся с экстремальной жарой в субботу – температура поднимется выше +35, передает Франс Пресс;🟦 Удар по школе в иранском Минабе произошел из-за ошибок разведки США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.На то, что одной из целей Пентагона является школа, еще в 2019 году указал аналитик американской разведки. Из-за разобщенности баз данных информация так и не дошла до командования;🟦 В Бахрейне заявили об атаке иранских БПЛА на свою территорию. МИД страны обвинил Тегеран в "подрыве мирных инициатив" и региональной стабильности, пишут местные СМИ;🟦 Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;🟦 Жители американского штата Юта спешно эвакуируются из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров. Огонь уже охватил около 7300 гектаров. Власти призвали покинуть опасные районы до того, как пламя отрежет оставшиеся пути эвакуации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, вооруженные силы украины, россия, китай, владимир путин, александр лукашенко, тихий океан, украина.ру, минобороны, ввс