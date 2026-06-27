https://ukraina.ru/20260627/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-novosti-svo-1080718304.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил воздушной тревоге в городе. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T18:56
2026-06-27T18:56
2026-06-27T18:57
сво
спецоперация
новости
россия
севастополь
крым
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049643292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a766b542f0ecf296eae3df5061745383.jpg
🟥 Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Троих раненых с травмами разной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжёлом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Глава региона назвал произошедшее терактом и провокацией, отметив, что враг целенаправленно бьёт по местам скопления мирных жителей в выходные дни;🟥 Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС Республики;🟥 Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожской области после прилёта "Гераней". В Минобороны РФ подчеркнули, что завод использовался в интересах ВСУ. ;🟥 В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация;🟥 Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько;🟥 Украинские СМИ сообщают о пожаре на полигоне ВСУ в Чабанке Одесской области;🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
севастополь
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049643292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fed48182cb62dbdc2d6f4ffd603a4665.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, новости, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Новости, Россия, Севастополь, Крым, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
18:56 27.06.2026 (обновлено: 18:57 27.06.2026)
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил воздушной тревоге в городе. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Троих раненых с травмами разной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжёлом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Глава региона назвал произошедшее терактом и провокацией, отметив, что враг целенаправленно бьёт по местам скопления мирных жителей в выходные дни;
🟥 Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС Республики;
🟥 Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожской области после прилёта "Гераней". В Минобороны РФ подчеркнули, что завод использовался в интересах ВСУ. ;
🟥 В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация;
🟥 Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько;
🟥 Украинские СМИ сообщают о пожаре на полигоне ВСУ в Чабанке Одесской области;
🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру