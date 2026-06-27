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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил воздушной тревоге в городе. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T18:56

2026-06-27T18:56

2026-06-27T18:57

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🟥 Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Троих раненых с травмами разной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжёлом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Глава региона назвал произошедшее терактом и провокацией, отметив, что враг целенаправленно бьёт по местам скопления мирных жителей в выходные дни;🟥 Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС Республики;🟥 Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожской области после прилёта "Гераней". В Минобороны РФ подчеркнули, что завод использовался в интересах ВСУ. ;🟥 В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация;🟥 Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько;🟥 Украинские СМИ сообщают о пожаре на полигоне ВСУ в Чабанке Одесской области;🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, новости, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс