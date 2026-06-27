В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил воздушной тревоге в городе. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T18:56
2026-06-27T18:57
сво
спецоперация
новости
россия
севастополь
крым
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Троих раненых с травмами разной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжёлом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Глава региона назвал произошедшее терактом и провокацией, отметив, что враг целенаправленно бьёт по местам скопления мирных жителей в выходные дни;🟥 Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС Республики;🟥 Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожской области после прилёта "Гераней". В Минобороны РФ подчеркнули, что завод использовался в интересах ВСУ. ;🟥 В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация;🟥 Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько;🟥 Украинские СМИ сообщают о пожаре на полигоне ВСУ в Чабанке Одесской области;🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, новости, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс
СВО, Спецоперация, Новости, Россия, Севастополь, Крым, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МЧС

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Новости СВО

18:56 27.06.2026 (обновлено: 18:57 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил воздушной тревоге в городе. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Троих раненых с травмами разной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжёлом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Глава региона назвал произошедшее терактом и провокацией, отметив, что враг целенаправленно бьёт по местам скопления мирных жителей в выходные дни;
🟥 Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщает МЧС Республики;
🟥 Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожской области после прилёта "Гераней". В Минобороны РФ подчеркнули, что завод использовался в интересах ВСУ. ;
🟥 В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация;
🟥 Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько;
🟥 Украинские СМИ сообщают о пожаре на полигоне ВСУ в Чабанке Одесской области;
🟥 Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
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