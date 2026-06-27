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Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен - 27.06.2026 Украина.ру
Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике после заявления о продолжении поддержки Киева на конференции в Гданьске. Об этом 27 июня сообщают СМИ
2026-06-27T14:37
2026-06-27T14:37
2026-06-27T14:37
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Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что слова главы ЕК свидетельствуют о прямой вовлечённости Евросоюза в конфликт. "Она открыто признаёт, что Евросоюз ведёт войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. Такая степень высокомерия — это чистое зло", — написал он в соцсети X. По мнению Мема, средства ЕС расходуются на военные действия вместо поддержки экономики стран объединения. "Европа официально стала союзом войны", — резюмировал политик, призвав к изменению текущего курса Брюсселя. Пока фон дер Ляйен раздаёт миллиарды Киеву, в самой Европе зреет недовольство.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, Киев, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия
Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике после заявления о продолжении поддержки Киева на конференции в Гданьске. Об этом 27 июня сообщают СМИ
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что слова главы ЕК свидетельствуют о прямой вовлечённости Евросоюза в конфликт.
"Она открыто признаёт, что Евросоюз ведёт войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. Такая степень высокомерия — это чистое зло", — написал он в соцсети X.
По мнению Мема, средства ЕС расходуются на военные действия вместо поддержки экономики стран объединения.
"Европа официально стала союзом войны", — резюмировал политик, призвав к изменению текущего курса Брюсселя.
Пока фон дер Ляйен раздаёт миллиарды Киеву, в самой Европе зреет недовольство.
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