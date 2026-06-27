Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен - 27.06.2026 Украина.ру
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Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен - 27.06.2026 Украина.ру
Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике после заявления о продолжении поддержки Киева на конференции в Гданьске. Об этом 27 июня сообщают СМИ
2026-06-27T14:37
2026-06-27T14:37
новости
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россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
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Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что слова главы ЕК свидетельствуют о прямой вовлечённости Евросоюза в конфликт. "Она открыто признаёт, что Евросоюз ведёт войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. Такая степень высокомерия — это чистое зло", — написал он в соцсети X. По мнению Мема, средства ЕС расходуются на военные действия вместо поддержки экономики стран объединения. "Европа официально стала союзом войны", — резюмировал политик, призвав к изменению текущего курса Брюсселя. Пока фон дер Ляйен раздаёт миллиарды Киеву, в самой Европе зреет недовольство.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, Киев, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия

Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен

14:37 27.06.2026
 
© ФотоУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике после заявления о продолжении поддержки Киева на конференции в Гданьске. Об этом 27 июня сообщают СМИ
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что слова главы ЕК свидетельствуют о прямой вовлечённости Евросоюза в конфликт.
"Она открыто признаёт, что Евросоюз ведёт войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. Такая степень высокомерия — это чистое зло", — написал он в соцсети X.
По мнению Мема, средства ЕС расходуются на военные действия вместо поддержки экономики стран объединения.
"Европа официально стала союзом войны", — резюмировал политик, призвав к изменению текущего курса Брюсселя.
Пока фон дер Ляйен раздаёт миллиарды Киеву, в самой Европе зреет недовольство.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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