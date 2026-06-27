В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
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В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Луганске сработала сирена, пишут местные СМИ. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T14:34
2026-06-27T14:34
сво
спецоперация
ростовская область
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
владимир путин
луганск
александр коц
александр лукашенко
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🟥 Освобождение села Новоскелеватое в Днепропетровской области открывает российским войскам новые перспективы для наступления, пишет военкор Александр Коц. Бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии выбили ВСУ с позиций к западу от реки Гайчур и взяли под контроль населённый пункт, расположенный в 4,5 километрах от уже освобождённого Отрадного и в трёх километрах от райцентра Покровское. "Отсюда можно наступать как на Покровское — важный логистический узел ВСУ, так и на запад по трассе Н15 в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью", - отметил Коц;🟥 ВС РФ уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ;🟥 В сети публикуют кадры пораженной АЗС в Харьковской области. На фото видно поражённую автозаправочную станцию сети "OKKO";🟥 12 человек, по уточненным данным, пострадали при атаке БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. 10 из них госпитализированы, передает губернатор Юрий Слюсарь;🟥 На Рубцовском направлении подразделения группировки "Запад" при поддержке ударных беспилотников улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Коровий Яр и продолжают уничтожать живую силу ВСУ западнее Крымки. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, ростовская область, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область, владимир путин, луганск, александр коц, александр лукашенко, украина.ру, миг-29
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область, Владимир Путин, Луганск, Александр Коц, Александр Лукашенко, Украина.ру, МиГ-29

В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО

14:34 27.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В Луганске сработала сирена, пишут местные СМИ. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Освобождение села Новоскелеватое в Днепропетровской области открывает российским войскам новые перспективы для наступления, пишет военкор Александр Коц.
Бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии выбили ВСУ с позиций к западу от реки Гайчур и взяли под контроль населённый пункт, расположенный в 4,5 километрах от уже освобождённого Отрадного и в трёх километрах от райцентра Покровское.
"Отсюда можно наступать как на Покровское — важный логистический узел ВСУ, так и на запад по трассе Н15 в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью", - отметил Коц;
🟥 ВС РФ уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 В сети публикуют кадры пораженной АЗС в Харьковской области. На фото видно поражённую автозаправочную станцию сети "OKKO";
🟥 12 человек, по уточненным данным, пострадали при атаке БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. 10 из них госпитализированы, передает губернатор Юрий Слюсарь;
🟥 На Рубцовском направлении подразделения группировки "Запад" при поддержке ударных беспилотников улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Коровий Яр и продолжают уничтожать живую силу ВСУ западнее Крымки. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
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СВОСпецоперацияРостовская областьВооруженные силы УкраиныРоссияДнепропетровская областьВладимир ПутинЛуганскАлександр КоцАлександр ЛукашенкоУкраина.руМиГ-29
 
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