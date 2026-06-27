Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах - 27.06.2026 Украина.ру
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Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах
Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах - 27.06.2026 Украина.ру
Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах
Герой этого выпуска проекта "Хочу жить в России" – переселенец из Канады Николас Рид. В студии Украина.ру он рассказал о том, почему решил переехать, чем жизнь... Украина.ру, 27.06.2026
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Герой этого выпуска проекта "Хочу жить в России" – переселенец из Канады Николас Рид. В студии Украина.ру он рассказал о том, почему решил переехать, чем жизнь в Канаде отличается от жизни в России, а также о том, что канадцы говорят о бандеровцах и в чём особенности новой волны мигрантов с Украины:01:28 – Об изучении русского языка и российской истории;02:46 – Реакция семьи на решение о переезде в Россию;03:56 – Майдан глазами канадцев и миграция украинцев в Канаду;06:13 – Влияние украинской диаспоры на политику в Канаде и отношение канадцев к украинским националистам;16:25 – Юридические аспекты переезда из Канады в Россию;18:45 – Чем Россия отличается от Канады и что можно было бы позаимствовать у канадцев?*В материале упоминается лозунг "Слава Украине — героям слава", внесённый Минюстом РФ в перечень нацистских.
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Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах

14:30 27.06.2026
 
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Герой этого выпуска проекта "Хочу жить в России" – переселенец из Канады Николас Рид. В студии Украина.ру он рассказал о том, почему решил переехать, чем жизнь в Канаде отличается от жизни в России, а также о том, что канадцы говорят о бандеровцах и в чём особенности новой волны мигрантов с Украины:

01:28 – Об изучении русского языка и российской истории;
02:46 – Реакция семьи на решение о переезде в Россию;
03:56 – Майдан глазами канадцев и миграция украинцев в Канаду;
06:13 – Влияние украинской диаспоры на политику в Канаде и отношение канадцев к украинским националистам;
16:25 – Юридические аспекты переезда из Канады в Россию;
18:45 – Чем Россия отличается от Канады и что можно было бы позаимствовать у канадцев?

*В материале упоминается лозунг "Слава Украине — героям слава", внесённый Минюстом РФ в перечень нацистских.
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