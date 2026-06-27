https://ukraina.ru/20260627/putin-i-lukashenko-provodyat-vtoroy-den-peregovorov-povestka--maksimalno-delikatnye-voprosy-1080717709.html

Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы

Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы - 27.06.2026 Украина.ру

Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы

Второй день переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт

2026-06-27T16:20

2026-06-27T16:20

2026-06-27T16:20

россия

кремль

александр лукашенко

украина.ру

владимир путин

дмитрий песков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076103134_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_cfba37de1acea21bdc34b561e02f06ac.jpg

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры в России. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, второй день встречи запланирован в расширенном составе."Сегодня запланированы [переговоры], и даже в расширенном составе", — рассказала Эйсмонт.Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что встречи полностью закрыты для журналистов, что нехарактерно для подобных мероприятий. По его информации, на повестке стоят "максимально деликатные" и непубличные вопросы.В первый день переговоры прошли на Валдае в формате тет-а-тет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ни подписания документов, ни заявлений для прессы по итогам не планируется. При этом пресс-секретарь российского лидера обозначил ключевые темы встречи: актуальные вопросы Союзного государства, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и региональную безопасность.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, кремль, александр лукашенко, украина.ру, владимир путин, дмитрий песков, новости