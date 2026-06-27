Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/putin-i-lukashenko-provodyat-vtoroy-den-peregovorov-povestka--maksimalno-delikatnye-voprosy-1080717709.html
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы - 27.06.2026 Украина.ру
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
Второй день переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт
2026-06-27T16:20
2026-06-27T16:20
россия
кремль
александр лукашенко
украина.ру
владимир путин
дмитрий песков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076103134_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_cfba37de1acea21bdc34b561e02f06ac.jpg
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры в России. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, второй день встречи запланирован в расширенном составе."Сегодня запланированы [переговоры], и даже в расширенном составе", — рассказала Эйсмонт.Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что встречи полностью закрыты для журналистов, что нехарактерно для подобных мероприятий. По его информации, на повестке стоят "максимально деликатные" и непубличные вопросы.В первый день переговоры прошли на Валдае в формате тет-а-тет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ни подписания документов, ни заявлений для прессы по итогам не планируется. При этом пресс-секретарь российского лидера обозначил ключевые темы встречи: актуальные вопросы Союзного государства, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и региональную безопасность.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076103134_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_e4f90483198d3625e2e9ff25d886e619.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, кремль, александр лукашенко, украина.ру, владимир путин, дмитрий песков, новости
Россия, Кремль, Александр Лукашенко, Украина.ру, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новости

Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы

16:20 27.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Второй день переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры в России. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, второй день встречи запланирован в расширенном составе.
"Сегодня запланированы [переговоры], и даже в расширенном составе", — рассказала Эйсмонт.
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что встречи полностью закрыты для журналистов, что нехарактерно для подобных мероприятий. По его информации, на повестке стоят "максимально деликатные" и непубличные вопросы.
В первый день переговоры прошли на Валдае в формате тет-а-тет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ни подписания документов, ни заявлений для прессы по итогам не планируется.
При этом пресс-секретарь российского лидера обозначил ключевые темы встречи: актуальные вопросы Союзного государства, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и региональную безопасность.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКремльАлександр ЛукашенкоУкраина.руВладимир ПутинДмитрий ПесковНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:24Новая атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мирный житель, повреждены десятки машин
17:16Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились
16:47Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
16:20Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
16:00Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
15:50В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому
15:23ВВС России и Китая выполнили совместный облёт над Тихим океаном. Главное к этому часу
15:00В Польше довольны скандалом с Зеленским: лишение ордена Белого Орла усилило Варшаву
14:37Финский политик жёстко раскритиковал фон дер Ляйен
14:34В Луганске объявлена воздушная тревога. Новости СВО
14:33Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка
14:30Почему Николас Рид переехал из Канады в Россию и что канадцы говорят о бандеровцах
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
13:31В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:00Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
12:54В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:45Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
12:35Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону
12:30Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла
Лента новостейМолния