https://ukraina.ru/20260627/putin-i-lukashenko-provodyat-vtoroy-den-peregovorov-povestka--maksimalno-delikatnye-voprosy-1080717709.html
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы - 27.06.2026 Украина.ру
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
Второй день переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт
2026-06-27T16:20
2026-06-27T16:20
2026-06-27T16:20
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры в России. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, второй день встречи запланирован в расширенном составе."Сегодня запланированы [переговоры], и даже в расширенном составе", — рассказала Эйсмонт.Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что встречи полностью закрыты для журналистов, что нехарактерно для подобных мероприятий. По его информации, на повестке стоят "максимально деликатные" и непубличные вопросы.В первый день переговоры прошли на Валдае в формате тет-а-тет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ни подписания документов, ни заявлений для прессы по итогам не планируется. При этом пресс-секретарь российского лидера обозначил ключевые темы встречи: актуальные вопросы Союзного государства, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и региональную безопасность.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, кремль, александр лукашенко, украина.ру, владимир путин, дмитрий песков, новости
Россия, Кремль, Александр Лукашенко, Украина.ру, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новости
Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
Второй день переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжают переговоры в России. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, второй день встречи запланирован в расширенном составе.
"Сегодня запланированы [переговоры], и даже в расширенном составе", — рассказала Эйсмонт.
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что встречи полностью закрыты для журналистов, что нехарактерно для подобных мероприятий. По его информации, на повестке стоят "максимально деликатные" и непубличные вопросы.
В первый день переговоры прошли на Валдае в формате тет-а-тет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ни подписания документов, ни заявлений для прессы по итогам не планируется.
При этом пресс-секретарь российского лидера обозначил ключевые темы встречи: актуальные вопросы Союзного государства, включая торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов и региональную безопасность.
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