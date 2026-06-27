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Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется

Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется - 27.06.2026 Украина.ру

Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется

Владимир Зеленский сам загнал себя в угол, разбрасываясь угрозами в адрес Минска, а теперь боится разоблачения. Об этом 27 июня заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала

2026-06-27T08:16

2026-06-27T08:16

2026-06-27T08:16

минск

киев

владимир зеленский

александр лукашенко

ес

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украина.ру

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"Постоянные угрозы, которыми Зеленский сыплет в разные стороны, свидетельствуют об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого никто не будет воспринимать всерьёз", — считает Христофору.По его словам, украинский президент придумал историю о мифических "ретрансляторах" на территории Белоруссии, чтобы покрасоваться перед Евросоюзом, а затем продолжил врать. Напомним, Зеленский грозил ударами по Белоруссии, требовал за неделю убрать несуществующие ретрансляторы, а затем дал заднюю, заявив, что они "перестали работать". Об этом – в материале зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

минск, киев, владимир зеленский, александр лукашенко, ес, белоруссия, украина.ру