https://ukraina.ru/20260627/zelenskiy-zaputalsya-v-ugrozakh-lukashenko-i-boitsya-chto-lozh-vskroetsya-1080710159.html
Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется
Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется - 27.06.2026 Украина.ру
Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется
Владимир Зеленский сам загнал себя в угол, разбрасываясь угрозами в адрес Минска, а теперь боится разоблачения. Об этом 27 июня заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
2026-06-27T08:16
2026-06-27T08:16
2026-06-27T08:16
минск
киев
владимир зеленский
александр лукашенко
ес
белоруссия
украина.ру
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"Постоянные угрозы, которыми Зеленский сыплет в разные стороны, свидетельствуют об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого никто не будет воспринимать всерьёз", — считает Христофору.По его словам, украинский президент придумал историю о мифических "ретрансляторах" на территории Белоруссии, чтобы покрасоваться перед Евросоюзом, а затем продолжил врать. Напомним, Зеленский грозил ударами по Белоруссии, требовал за неделю убрать несуществующие ретрансляторы, а затем дал заднюю, заявив, что они "перестали работать". Об этом – в материале зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минск, киев, владимир зеленский, александр лукашенко, ес, белоруссия, украина.ру
Минск, Киев, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, ЕС, Белоруссия, Украина.ру
Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется
Владимир Зеленский сам загнал себя в угол, разбрасываясь угрозами в адрес Минска, а теперь боится разоблачения. Об этом 27 июня заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала