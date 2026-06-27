https://ukraina.ru/20260627/delo-ne-zakryto-sud-otpravil-delo-vaynshteyna-na-povtornoe-rassmotrenie--1080719234.html

"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение

"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение - 27.06.2026 Украина.ру

"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение

Суд Нью-Йорка снял обвинения с Харви Вайнштейна по одной из статей по просьбе прокуратуры, однако приговор за изнасилование, вынесенный в Лос-Анджелесе, остаётся в силе. Об этом пишет газета The New York Times

2026-06-27T18:32

2026-06-27T18:32

2026-06-27T18:32

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Громкое дело Харви Вайнштейна получило новый поворот. Как сообщает The New York Times, суд Нью-Йорка снял часть обвинений с продюсера по просьбе самой прокуратуры. Поводом послужил вердикт присяжных, которые в мае 2026 года не смогли прийти к единому решению по делу об изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году.Однако полностью выйти из-под удара Вайнштейну не удалось. Судья отклонил его ходатайство об отмене обвинительного приговора, вынесенного в Лос-Анджелесе в 2022 году. Тогда продюсера признали виновным по трём из семи пунктов, включая изнасилование итальянской модели в 2013 году.Теперь дело направлено в суд нижестоящей инстанции в Калифорнии, где будет вынесен повторный приговор. Адвокат Вайнштейна заявила, что "разочарована" решением и намерена продолжать добиваться пересмотра дела.Ранее, в 2024 году, апелляционный суд Нью-Йорка уже отменял обвинительный приговор 2020 года из-за грубой процессуальной ошибки судьи. Однако новое развитие событий показывает, что юридическая сага вокруг продюсера, обвинённого в многочисленных случаях сексуального насилия, далека от завершения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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