"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение - 27.06.2026 Украина.ру
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"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение
"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение - 27.06.2026 Украина.ру
"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение
Суд Нью-Йорка снял обвинения с Харви Вайнштейна по одной из статей по просьбе прокуратуры, однако приговор за изнасилование, вынесенный в Лос-Анджелесе, остаётся в силе. Об этом пишет газета The New York Times
2026-06-27T18:32
2026-06-27T18:32
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Громкое дело Харви Вайнштейна получило новый поворот. Как сообщает The New York Times, суд Нью-Йорка снял часть обвинений с продюсера по просьбе самой прокуратуры. Поводом послужил вердикт присяжных, которые в мае 2026 года не смогли прийти к единому решению по делу об изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году.Однако полностью выйти из-под удара Вайнштейну не удалось. Судья отклонил его ходатайство об отмене обвинительного приговора, вынесенного в Лос-Анджелесе в 2022 году. Тогда продюсера признали виновным по трём из семи пунктов, включая изнасилование итальянской модели в 2013 году.Теперь дело направлено в суд нижестоящей инстанции в Калифорнии, где будет вынесен повторный приговор. Адвокат Вайнштейна заявила, что "разочарована" решением и намерена продолжать добиваться пересмотра дела.Ранее, в 2024 году, апелляционный суд Нью-Йорка уже отменял обвинительный приговор 2020 года из-за грубой процессуальной ошибки судьи. Однако новое развитие событий показывает, что юридическая сага вокруг продюсера, обвинённого в многочисленных случаях сексуального насилия, далека от завершения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, нью-йорк, украина.ру, курская область, украина
Новости, Нью-Йорк, Украина.ру, Курская область, Украина

"Дело не закрыто": суд отправил дело Вайнштейна на повторное рассмотрение

18:32 27.06.2026
 
© David Shankbone / wikimedia.org / Перейти в фотобанк
© David Shankbone / wikimedia.org
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Суд Нью-Йорка снял обвинения с Харви Вайнштейна по одной из статей по просьбе прокуратуры, однако приговор за изнасилование, вынесенный в Лос-Анджелесе, остаётся в силе. Об этом пишет газета The New York Times
Громкое дело Харви Вайнштейна получило новый поворот. Как сообщает The New York Times, суд Нью-Йорка снял часть обвинений с продюсера по просьбе самой прокуратуры. Поводом послужил вердикт присяжных, которые в мае 2026 года не смогли прийти к единому решению по делу об изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году.
Однако полностью выйти из-под удара Вайнштейну не удалось. Судья отклонил его ходатайство об отмене обвинительного приговора, вынесенного в Лос-Анджелесе в 2022 году. Тогда продюсера признали виновным по трём из семи пунктов, включая изнасилование итальянской модели в 2013 году.
Теперь дело направлено в суд нижестоящей инстанции в Калифорнии, где будет вынесен повторный приговор. Адвокат Вайнштейна заявила, что "разочарована" решением и намерена продолжать добиваться пересмотра дела.
Ранее, в 2024 году, апелляционный суд Нью-Йорка уже отменял обвинительный приговор 2020 года из-за грубой процессуальной ошибки судьи. Однако новое развитие событий показывает, что юридическая сага вокруг продюсера, обвинённого в многочисленных случаях сексуального насилия, далека от завершения.
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