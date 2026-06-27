https://ukraina.ru/20260627/obstanovka-na-kupyanskom-napravlenii-vs-rf-rasshiryayut-okhvat-rezervy-vsu-unichtozhayutsya-na-podkhodakh-1080712164.html
Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах - 27.06.2026 Украина.ру
Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
Российские войска продолжают планомерное наступление на Купянском направлении. Об этом 27 июня передаёт Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-06-27T10:55
2026-06-27T10:55
2026-06-27T10:55
спецоперация
россия
купянск
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 На северном охвате Купянска идут бои за расширение территории южнее Кондрашовки. ВС РФ выбивают группы врага, рассредоточенные по посадкам между Голубовкой и Радьковкой.🟥 ВСУ пытаются перебрасывать резервы с других направлений, но они уничтожаются расчётами FPV-дронов, не доходя до окраин города. Боевики дезертируют, оставляя позиции.🟥 Сам Купянск под контролем. Воздушная разведка ведётся круглосуточно, малые группы противника уничтожаются на подходах и в лесопосадках.🟥 На восточном охвате идут бои за Купянск-Узловой. Окружён Литейный завод, продолжаются бои за Подолы и Кучеровку.🟥 Петропавловка и Куриловка полностью зачищены. Продвижение осложняет высокая концентрация вражеских дронов.🟥 Идут бои за Ковшаровку.О продвижении российских войск – подробнее в материале Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта
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Украина.ру
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спецоперация, россия, купянск, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины
Спецоперация, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
Российские войска продолжают планомерное наступление на Купянском направлении. Об этом 27 июня передаёт Телеграм-канал "Украина.ру".
🟥 На северном охвате Купянска идут бои за расширение территории южнее Кондрашовки. ВС РФ выбивают группы врага, рассредоточенные по посадкам между Голубовкой и Радьковкой.
🟥 ВСУ пытаются перебрасывать резервы с других направлений, но они уничтожаются расчётами FPV-дронов, не доходя до окраин города. Боевики дезертируют, оставляя позиции.
🟥 Сам Купянск под контролем. Воздушная разведка ведётся круглосуточно, малые группы противника уничтожаются на подходах и в лесопосадках.
🟥 На восточном охвате идут бои за Купянск-Узловой. Окружён Литейный завод, продолжаются бои за Подолы и Кучеровку.
🟥 Петропавловка и Куриловка полностью зачищены. Продвижение осложняет высокая концентрация вражеских дронов.
🟥 Идут бои за Ковшаровку.
О продвижении российских войск – подробнее в материале Алехин о наступлении ВС РФ на всех участках фронта