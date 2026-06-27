Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар - 27.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260627/kurultay-2-vtoroy-podkhod-k-popytke-organizatsii-krymskikh-tatar-1064161906.html
Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар - 27.06.2026 Украина.ру
Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
Курултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, второй же открылся 26 июня 1991 года. Нетрудно заметить, что подвижки в самоорганизации совпадали с ослаблением центральной власти
2026-06-27T16:00
2026-06-27T16:00
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15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация* крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. После этого началось массовое переселение крымылов в Крым (собственно, запрет был снят ещё в 1967 году, но – "на общих основаниях", с учётом прописки, трудоустройства и т.п.) 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление, которое узаконивало процесс переселения.Всё это создало условия для формирования в Крыму татарской общины, организационные структуры которой (существующие со второй половины 1950-х годов) смогли провести национальный съезд.8 марта 1990 года на заседании Центрального Совета Организации крымско-татарского национального движения (ОКНД) была образована рабочая группа для изучения возможности проведения Курултая.23 сентября прошло учредительное собрание Оргкомитета по подготовке Курултая, в который вошло 36 человек во главе с председателем Сервером Омеровым, который утвердил "Положение об организации выборов делегатов на съезд крымскотатарского** народа".В соответствии с "Положением…" на общих собраниях по месту жительства крымских татар избирались выборщики, которые на районных, городских, областных или республиканских конференциях выбирали делегатов съезда. Были установлены квоты – 1 выборщик от 30 человек, 1 делегат – от 1000 человек (33-34 выборщика). В выборах имели право участвовать все крымские татары, достигшие 16-летнего возраста. По официальным данным на территории СССР проживало 272 тыс. крымских татар.В октябре 1990 года стартовала кампания по избранию делегатов Курултая. Национальное движение крымских татар Юрия Османова категорически выступало против созыва Курултая и агитировало против избрания делегатов***.20 января 1991 года в Крыму был проведён референдум. К этому времени в Крым вернулось около 80 тыс. крымских татар, которые в основной своей массе его бойкотировали. Трудно сказать, чего они этим хотели добиться – в голосовании приняли участия 1,4 млн. человек (явка – 84%), против проголосовали 81 тыс. избирателей…12 февраля в составе УССР была создана Крымская АССР. Эта автономия с самого начала не имела национального характера, что, понятно, вызвало возмущение у крымско-татарских активистов. Центральный Совет ОКНД заявил:"Вместо восстановления незаконно ликвидированной при режиме Сталина государственности крымских татар, на их территории создана ещё одна (? – Авт.) русскоязычная республика".Избрание делегатов продолжалось до мая 1991 года.Делегатами курултая были избраны 255 человек: в Крыму – 129, в Узбекистане – 88, в Казахстане – 1, в Киргизии – 4, в Таджикистане – 3, в РСФСР – 16, на Украине (кроме Крыма) – 9, в Литве – 3, в Латвии – 1, в Грузии (в Абхазии по факту) – 1.В Крыму отношение к проведению Курултая было неоднозначным. Партийные и советские органы опасались (небезосновательно) "экстремистских проявлений", население – требований возвращения утраченного в 1944 году имущества. Соответственно, крымские власти пытались проведениям мероприятия не допустить, но очевидно, что в 1991 году запретить съезд было просто нереально.Советские посольства и консульства получили распоряжение не выдавать въездных виз в СССР лицам, приглашённым на Курултай. Представителю ОКНД в Турции (в этой стране крупнейшая в мире крымско-татарская диаспора причём довольно активная в политическом отношении) Заферу Каратаю были переданы условия советского посольства – турецким гражданам будет разрешён въезд на территорию Крымской АССР только при условии неучастия в работе Курултая и возможных митингах крымских татар.30 мая 1991 года несколько сот крымских татар провели в Симферополе демонстрацию протеста перед зданием Совмина Крыма. Это вынудило власти подписать приглашения зарубежным гостям и выдать официальное разрешение на проведение Курултая, но с оговоркой: если там будут приняты решения о создании "параллельных структур власти", то полную ответственность за это понесут организаторы Курултая.Местом проведения Курултая был избран Акмесджите… В смысле – Симферополь.Помимо делегатов на Курултае присутствовали гости, в частности – известные диссиденты Генрих Алтунян и Александр Подрабинек. На съезде были аккредитованы 74 журналиста, в том числе 10 иностранных.Был принят ряд важных документов, в частности: ряд обращений, Постановление о национальном гимне и флаге, Постановление о переходе на латинскую графику.Естественно, обещалось всё хорошее и ничего плохого. Например, в обращения Курултая к жителям Крыма говорилось:"Возвращаясь на свою родину, мы несём с собой добро для всех людей, живущих в Крыму. У нас нет намерения нанести ущерб кому-либо из вас, мы не покушаемся на ваши имущественные, духовные, культурные, религиозные, политические и другие права. Мы уважаем национальные чувства и человеческое достоинство всех людей. Мы всегда поддерживали традиционно дружеские отношения со всеми национальными группами, проживавшими в Крыму. Крым является родиной крымских татар, другой земли у нас нет".Следует отметить, что, по большому счёту, так и получилось. Хотя это было связано не столько с намерениями крымско-татарского актива, сколько с несопоставимостью ресурсов и возможностей крымско-татарской и условно "славянской" общин Крыма.Главным же документом Курултая стала Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа.Начинается документ обвинениями в адрес России (в притеснениях) и СССР (в геноциде).В констатирующей части утверждается, что: "политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымскотатарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. (…) Крымская АССР, восстанавливаемая не как национально-территориальное образование, рассматривается как попытка юридического закрепления результатов депортации крымских татар в 1944 году и не признаётся курултаем в таком виде. Земля и природные ресурсы Крыма (…) не могут использоваться помимо воли и согласия крымскотатарского народа. В случае противодействия государственных органов или каких-либо иных сторон достижению целей, провозглашенных Курултаем и настоящей декларацией, Курултай поручает Меджлису добиваться признания за крымскотатарским народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение, и действовать согласно этому статусу".Впоследствии этот текст, предполагавший создание в Крыму национальной государственности, служил причиной конфликтов с киевскими союзниками крымских татар. Объективная слабость позиций украинских националистов в Крыму заставляла их мириться с завышенными амбициями попутчиков. Однако стоило им почувствовать свою силу, как это было в 2004 году, как Киев начинал требовать отмены Декларации.Это бы, несомненно, произошло и в 2014 году, но в силу объективных факторов мелкие противоречия между крымско-татарскими и украинскими националистами стали неактуальны. Однако, даже и при этом Порошенко так и не довёл до конца работу по написаю новой Конституции Крыма, в которой был бы закреплён его статус как национальной автономии, а при Зеленском об этом проекте просто забыли.В последний день работы Курултая в качестве постояннодействующего органа был создан Меджлис**** во главе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым*****.6 июля 1991 года состоялось первое заседание Меджлиса****, на котором была утверждена его структура. Члены Меджлиса приняли решение о подготовке Положения о местных органах национального самоуправления. В течение 1991-92 годов на территории всех сельских, поселковых, городских советов Крыма были избраны региональные и местные органы национального самоуправления крымских татар (меджлисы).Справедливости ради нужно сказать, что с формальной точки зрения условия соглашения с республиканскими властями нарушены не были – Меджлис**** не был в чистом виде параллельным органом власти – его полномочия распространялись только на крымско-татарскую общину. Кроме того, Меджлис**** имел черты общественной организации и политической партии – членство в Меджлисе представителей других объединений не допускалось (правда, это скорее было следствием специфических взглядов лидеров Меджлиса****, исключающих какой-то плюрализм и демократию).Второй Курултай формально функционирует до сих пор – к 2021 году было проведено 15 сессий и 2 региональные конференции. Понятно, что по сравнению с 1991 годом состав Курултая сменился почти полностью – Согласно действующему "Регламенту Курултая крымскотатарского народа", делегаты избираются крымскими татарами и членами их семей на 5 лет. Составы Курултая, как и в случае с Верховной Радой, называются "созывами". Правда, наблюдатели отмечают, что система "Курултай-Меджлис" давно уже не работает – Курултай только выполняет распоряжения несменяемого руководства Меджлиса****.* Строго говоря, переселение в пределах одного государства, даже и федеративного, депортацией не является.** Характерный пример политизированный орфографии – в крымылских источниках слово пишет слитно. Это подчёркивает нераздельность народа и Крыма.*** Юрий Османов был не столько против самого Курултая, сколько против доминирования ОКНД в силу идеологических различий – он был коммунистом, сторонником восстановления КрАССР в формате 1921 года, в ОКНД же правили бал классические "буржуазные националисты" (как и в первом Курултае).**** Террористическая организация, запрещённая в России.***** Лица, против которых правительством России введены санкции.
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Василий Стоякин
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Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар

16:00 27.06.2026
 
© Фото из открытого источникаМ. Джемилев на заседании Курултая в 1991 году
М. Джемилев на заседании Курултая в 1991 году
© Фото из открытого источника
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Курултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, второй же открылся 26 июня 1991 года. Нетрудно заметить, что подвижки в самоорганизации совпадали с ослаблением центральной власти
15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация* крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. После этого началось массовое переселение крымылов в Крым (собственно, запрет был снят ещё в 1967 году, но – "на общих основаниях", с учётом прописки, трудоустройства и т.п.) 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление, которое узаконивало процесс переселения.
Всё это создало условия для формирования в Крыму татарской общины, организационные структуры которой (существующие со второй половины 1950-х годов) смогли провести национальный съезд.
8 марта 1990 года на заседании Центрального Совета Организации крымско-татарского национального движения (ОКНД) была образована рабочая группа для изучения возможности проведения Курултая.
23 сентября прошло учредительное собрание Оргкомитета по подготовке Курултая, в который вошло 36 человек во главе с председателем Сервером Омеровым, который утвердил "Положение об организации выборов делегатов на съезд крымскотатарского** народа".
В соответствии с "Положением…" на общих собраниях по месту жительства крымских татар избирались выборщики, которые на районных, городских, областных или республиканских конференциях выбирали делегатов съезда. Были установлены квоты – 1 выборщик от 30 человек, 1 делегат – от 1000 человек (33-34 выборщика). В выборах имели право участвовать все крымские татары, достигшие 16-летнего возраста. По официальным данным на территории СССР проживало 272 тыс. крымских татар.
Бахчисарай сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 09:19История
Крымские татары - рождение нацииКрымские татары, называющие себя крымылами (крымцами) – тюркоязычный народ, живущий, преимущественно в Крыму, а также в Турции и Средней Азии. Происходят от кочевого, населения Восточной Европы, например – куманов (половцев). В XIX веке "весна народов" затронула этот этнос, а в 1917 года была предпринята попытка воссоздать государственность
В октябре 1990 года стартовала кампания по избранию делегатов Курултая. Национальное движение крымских татар Юрия Османова категорически выступало против созыва Курултая и агитировало против избрания делегатов***.
20 января 1991 года в Крыму был проведён референдум. К этому времени в Крым вернулось около 80 тыс. крымских татар, которые в основной своей массе его бойкотировали. Трудно сказать, чего они этим хотели добиться – в голосовании приняли участия 1,4 млн. человек (явка – 84%), против проголосовали 81 тыс. избирателей…
12 февраля в составе УССР была создана Крымская АССР. Эта автономия с самого начала не имела национального характера, что, понятно, вызвало возмущение у крымско-татарских активистов. Центральный Совет ОКНД заявил:
"Вместо восстановления незаконно ликвидированной при режиме Сталина государственности крымских татар, на их территории создана ещё одна (? – Авт.) русскоязычная республика".
Избрание делегатов продолжалось до мая 1991 года.
День памяти жертв депортации в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 18:00История
Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросовКурултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей крымско-татарского народа. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, а вот второй – аж в 1991 году. Но после первого была попытка создать в Крыму национальное государство...
Делегатами курултая были избраны 255 человек: в Крыму – 129, в Узбекистане – 88, в Казахстане – 1, в Киргизии – 4, в Таджикистане – 3, в РСФСР – 16, на Украине (кроме Крыма) – 9, в Литве – 3, в Латвии – 1, в Грузии (в Абхазии по факту) – 1.
В Крыму отношение к проведению Курултая было неоднозначным. Партийные и советские органы опасались (небезосновательно) "экстремистских проявлений", население – требований возвращения утраченного в 1944 году имущества. Соответственно, крымские власти пытались проведениям мероприятия не допустить, но очевидно, что в 1991 году запретить съезд было просто нереально.
Советские посольства и консульства получили распоряжение не выдавать въездных виз в СССР лицам, приглашённым на Курултай. Представителю ОКНД в Турции (в этой стране крупнейшая в мире крымско-татарская диаспора причём довольно активная в политическом отношении) Заферу Каратаю были переданы условия советского посольства – турецким гражданам будет разрешён въезд на территорию Крымской АССР только при условии неучастия в работе Курултая и возможных митингах крымских татар.
30 мая 1991 года несколько сот крымских татар провели в Симферополе демонстрацию протеста перед зданием Совмина Крыма. Это вынудило власти подписать приглашения зарубежным гостям и выдать официальное разрешение на проведение Курултая, но с оговоркой: если там будут приняты решения о создании "параллельных структур власти", то полную ответственность за это понесут организаторы Курултая.
Местом проведения Курултая был избран Акмесджите… В смысле – Симферополь.
Номан Челебиджихан - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
23 февраля 2024, 16:00История
Номан Челебиджихан: "президент" крымских татарВ 2017 году на киевских столбах появились плакаты с фотографиями и краткими жизнеописаниями лидеров украинской национальной революции. В их числе был "украинец Номан Челебиджихан". Ничего удивительного в этом нет, ведь "Крым – это Украина", а крымские татары – коренной народ. Что думали по этому поводу лидеры Меджлиса* осталось неизвестным
Помимо делегатов на Курултае присутствовали гости, в частности – известные диссиденты Генрих Алтунян и Александр Подрабинек. На съезде были аккредитованы 74 журналиста, в том числе 10 иностранных.
Был принят ряд важных документов, в частности: ряд обращений, Постановление о национальном гимне и флаге, Постановление о переходе на латинскую графику.
Естественно, обещалось всё хорошее и ничего плохого. Например, в обращения Курултая к жителям Крыма говорилось:
"Возвращаясь на свою родину, мы несём с собой добро для всех людей, живущих в Крыму. У нас нет намерения нанести ущерб кому-либо из вас, мы не покушаемся на ваши имущественные, духовные, культурные, религиозные, политические и другие права. Мы уважаем национальные чувства и человеческое достоинство всех людей. Мы всегда поддерживали традиционно дружеские отношения со всеми национальными группами, проживавшими в Крыму. Крым является родиной крымских татар, другой земли у нас нет".
Следует отметить, что, по большому счёту, так и получилось. Хотя это было связано не столько с намерениями крымско-татарского актива, сколько с несопоставимостью ресурсов и возможностей крымско-татарской и условно "славянской" общин Крыма.
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 16:58
Меджлис*: 31 год в тылу врагаВ четверг, 30 июня, Меджлису крымско-татарского народа исполняется 31 год. Он был создан на первой сессии II Курултая («национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»**; I Курултай состоялся 25 марта 1917 года), 30 июня 1991 года. Ранее приняли Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа
Главным же документом Курултая стала Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа.
Начинается документ обвинениями в адрес России (в притеснениях) и СССР (в геноциде).
В констатирующей части утверждается, что: "политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымскотатарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. (…) Крымская АССР, восстанавливаемая не как национально-территориальное образование, рассматривается как попытка юридического закрепления результатов депортации крымских татар в 1944 году и не признаётся курултаем в таком виде. Земля и природные ресурсы Крыма (…) не могут использоваться помимо воли и согласия крымскотатарского народа. В случае противодействия государственных органов или каких-либо иных сторон достижению целей, провозглашенных Курултаем и настоящей декларацией, Курултай поручает Меджлису добиваться признания за крымскотатарским народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение, и действовать согласно этому статусу".
Впоследствии этот текст, предполагавший создание в Крыму национальной государственности, служил причиной конфликтов с киевскими союзниками крымских татар. Объективная слабость позиций украинских националистов в Крыму заставляла их мириться с завышенными амбициями попутчиков. Однако стоило им почувствовать свою силу, как это было в 2004 году, как Киев начинал требовать отмены Декларации.
Это бы, несомненно, произошло и в 2014 году, но в силу объективных факторов мелкие противоречия между крымско-татарскими и украинскими националистами стали неактуальны. Однако, даже и при этом Порошенко так и не довёл до конца работу по написаю новой Конституции Крыма, в которой был бы закреплён его статус как национальной автономии, а при Зеленском об этом проекте просто забыли.
Мустафа Джемилев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября 2023, 07:57История
Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"Автору приходилось не раз общаться с людьми, хорошо знакомыми с бывшим лидером запрещённого в России Меджлиса* крымско-татарского** народа Мустафой Джемилевым. Все они сравнивают именитого диссидента и правозащитника с хитрым и жестоким средневековым азиатским правителем. Некоторые люди прямо называют его "крымским ханом" – в шутку, конечно. Хотя…
В последний день работы Курултая в качестве постояннодействующего органа был создан Меджлис**** во главе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым*****.
6 июля 1991 года состоялось первое заседание Меджлиса****, на котором была утверждена его структура. Члены Меджлиса приняли решение о подготовке Положения о местных органах национального самоуправления. В течение 1991-92 годов на территории всех сельских, поселковых, городских советов Крыма были избраны региональные и местные органы национального самоуправления крымских татар (меджлисы).
Справедливости ради нужно сказать, что с формальной точки зрения условия соглашения с республиканскими властями нарушены не были – Меджлис**** не был в чистом виде параллельным органом власти – его полномочия распространялись только на крымско-татарскую общину. Кроме того, Меджлис**** имел черты общественной организации и политической партии – членство в Меджлисе представителей других объединений не допускалось (правда, это скорее было следствием специфических взглядов лидеров Меджлиса****, исключающих какой-то плюрализм и демократию).
Второй Курултай формально функционирует до сих пор – к 2021 году было проведено 15 сессий и 2 региональные конференции. Понятно, что по сравнению с 1991 годом состав Курултая сменился почти полностью – Согласно действующему "Регламенту Курултая крымскотатарского народа", делегаты избираются крымскими татарами и членами их семей на 5 лет. Составы Курултая, как и в случае с Верховной Радой, называются "созывами".
Правда, наблюдатели отмечают, что система "Курултай-Меджлис" давно уже не работает – Курултай только выполняет распоряжения несменяемого руководства Меджлиса****.
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября 2023, 18:00История
Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханстваЦелью украинского контрнаступления должен был стать выход к административной границе Крыма и начало его "деоккупации". Каким должно стать устройство воображаемого "украинского Крыма" пока непонятно, но очевидно, что туда вернётся Меджлис* и его лидер – Рефат Чубаров
* Строго говоря, переселение в пределах одного государства, даже и федеративного, депортацией не является.
** Характерный пример политизированный орфографии – в крымылских источниках слово пишет слитно. Это подчёркивает нераздельность народа и Крыма.
*** Юрий Османов был не столько против самого Курултая, сколько против доминирования ОКНД в силу идеологических различий – он был коммунистом, сторонником восстановления КрАССР в формате 1921 года, в ОКНД же правили бал классические "буржуазные националисты" (как и в первом Курултае).
**** Террористическая организация, запрещённая в России.
***** Лица, против которых правительством России введены санкции.
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