Курултай-2: 35 лет второму подходу к попытке организации крымских татар
© Фото из открытого источникаМ. Джемилев на заседании Курултая в 1991 году
© Фото из открытого источника
Курултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, второй же открылся 26 июня 1991 года. Нетрудно заметить, что подвижки в самоорганизации совпадали с ослаблением центральной власти
15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация* крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. После этого началось массовое переселение крымылов в Крым (собственно, запрет был снят ещё в 1967 году, но – "на общих основаниях", с учётом прописки, трудоустройства и т.п.) 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление, которое узаконивало процесс переселения.
Всё это создало условия для формирования в Крыму татарской общины, организационные структуры которой (существующие со второй половины 1950-х годов) смогли провести национальный съезд.
8 марта 1990 года на заседании Центрального Совета Организации крымско-татарского национального движения (ОКНД) была образована рабочая группа для изучения возможности проведения Курултая.
23 сентября прошло учредительное собрание Оргкомитета по подготовке Курултая, в который вошло 36 человек во главе с председателем Сервером Омеровым, который утвердил "Положение об организации выборов делегатов на съезд крымскотатарского** народа".
В соответствии с "Положением…" на общих собраниях по месту жительства крымских татар избирались выборщики, которые на районных, городских, областных или республиканских конференциях выбирали делегатов съезда. Были установлены квоты – 1 выборщик от 30 человек, 1 делегат – от 1000 человек (33-34 выборщика). В выборах имели право участвовать все крымские татары, достигшие 16-летнего возраста. По официальным данным на территории СССР проживало 272 тыс. крымских татар.
9 декабря 2023, 09:19ИсторияКрымские татары - рождение нацииКрымские татары, называющие себя крымылами (крымцами) – тюркоязычный народ, живущий, преимущественно в Крыму, а также в Турции и Средней Азии. Происходят от кочевого, населения Восточной Европы, например – куманов (половцев). В XIX веке "весна народов" затронула этот этнос, а в 1917 года была предпринята попытка воссоздать государственность
В октябре 1990 года стартовала кампания по избранию делегатов Курултая. Национальное движение крымских татар Юрия Османова категорически выступало против созыва Курултая и агитировало против избрания делегатов***.
20 января 1991 года в Крыму был проведён референдум. К этому времени в Крым вернулось около 80 тыс. крымских татар, которые в основной своей массе его бойкотировали. Трудно сказать, чего они этим хотели добиться – в голосовании приняли участия 1,4 млн. человек (явка – 84%), против проголосовали 81 тыс. избирателей…
12 февраля в составе УССР была создана Крымская АССР. Эта автономия с самого начала не имела национального характера, что, понятно, вызвало возмущение у крымско-татарских активистов. Центральный Совет ОКНД заявил:
"Вместо восстановления незаконно ликвидированной при режиме Сталина государственности крымских татар, на их территории создана ещё одна (? – Авт.) русскоязычная республика".
Избрание делегатов продолжалось до мая 1991 года.
9 декабря 2023, 18:00ИсторияКак Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросовКурултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей крымско-татарского народа. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, а вот второй – аж в 1991 году. Но после первого была попытка создать в Крыму национальное государство...
Делегатами курултая были избраны 255 человек: в Крыму – 129, в Узбекистане – 88, в Казахстане – 1, в Киргизии – 4, в Таджикистане – 3, в РСФСР – 16, на Украине (кроме Крыма) – 9, в Литве – 3, в Латвии – 1, в Грузии (в Абхазии по факту) – 1.
В Крыму отношение к проведению Курултая было неоднозначным. Партийные и советские органы опасались (небезосновательно) "экстремистских проявлений", население – требований возвращения утраченного в 1944 году имущества. Соответственно, крымские власти пытались проведениям мероприятия не допустить, но очевидно, что в 1991 году запретить съезд было просто нереально.
Советские посольства и консульства получили распоряжение не выдавать въездных виз в СССР лицам, приглашённым на Курултай. Представителю ОКНД в Турции (в этой стране крупнейшая в мире крымско-татарская диаспора причём довольно активная в политическом отношении) Заферу Каратаю были переданы условия советского посольства – турецким гражданам будет разрешён въезд на территорию Крымской АССР только при условии неучастия в работе Курултая и возможных митингах крымских татар.
30 мая 1991 года несколько сот крымских татар провели в Симферополе демонстрацию протеста перед зданием Совмина Крыма. Это вынудило власти подписать приглашения зарубежным гостям и выдать официальное разрешение на проведение Курултая, но с оговоркой: если там будут приняты решения о создании "параллельных структур власти", то полную ответственность за это понесут организаторы Курултая.
Местом проведения Курултая был избран Акмесджите… В смысле – Симферополь.
23 февраля 2024, 16:00ИсторияНоман Челебиджихан: "президент" крымских татарВ 2017 году на киевских столбах появились плакаты с фотографиями и краткими жизнеописаниями лидеров украинской национальной революции. В их числе был "украинец Номан Челебиджихан". Ничего удивительного в этом нет, ведь "Крым – это Украина", а крымские татары – коренной народ. Что думали по этому поводу лидеры Меджлиса* осталось неизвестным
Помимо делегатов на Курултае присутствовали гости, в частности – известные диссиденты Генрих Алтунян и Александр Подрабинек. На съезде были аккредитованы 74 журналиста, в том числе 10 иностранных.
Был принят ряд важных документов, в частности: ряд обращений, Постановление о национальном гимне и флаге, Постановление о переходе на латинскую графику.
Естественно, обещалось всё хорошее и ничего плохого. Например, в обращения Курултая к жителям Крыма говорилось:
"Возвращаясь на свою родину, мы несём с собой добро для всех людей, живущих в Крыму. У нас нет намерения нанести ущерб кому-либо из вас, мы не покушаемся на ваши имущественные, духовные, культурные, религиозные, политические и другие права. Мы уважаем национальные чувства и человеческое достоинство всех людей. Мы всегда поддерживали традиционно дружеские отношения со всеми национальными группами, проживавшими в Крыму. Крым является родиной крымских татар, другой земли у нас нет".
Следует отметить, что, по большому счёту, так и получилось. Хотя это было связано не столько с намерениями крымско-татарского актива, сколько с несопоставимостью ресурсов и возможностей крымско-татарской и условно "славянской" общин Крыма.
30 июня 2022, 16:58Меджлис*: 31 год в тылу врагаВ четверг, 30 июня, Меджлису крымско-татарского народа исполняется 31 год. Он был создан на первой сессии II Курултая («национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»**; I Курултай состоялся 25 марта 1917 года), 30 июня 1991 года. Ранее приняли Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа
Главным же документом Курултая стала Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа.
Начинается документ обвинениями в адрес России (в притеснениях) и СССР (в геноциде).
В констатирующей части утверждается, что: "политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымскотатарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. (…) Крымская АССР, восстанавливаемая не как национально-территориальное образование, рассматривается как попытка юридического закрепления результатов депортации крымских татар в 1944 году и не признаётся курултаем в таком виде. Земля и природные ресурсы Крыма (…) не могут использоваться помимо воли и согласия крымскотатарского народа. В случае противодействия государственных органов или каких-либо иных сторон достижению целей, провозглашенных Курултаем и настоящей декларацией, Курултай поручает Меджлису добиваться признания за крымскотатарским народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение, и действовать согласно этому статусу".
Впоследствии этот текст, предполагавший создание в Крыму национальной государственности, служил причиной конфликтов с киевскими союзниками крымских татар. Объективная слабость позиций украинских националистов в Крыму заставляла их мириться с завышенными амбициями попутчиков. Однако стоило им почувствовать свою силу, как это было в 2004 году, как Киев начинал требовать отмены Декларации.
Это бы, несомненно, произошло и в 2014 году, но в силу объективных факторов мелкие противоречия между крымско-татарскими и украинскими националистами стали неактуальны. Однако, даже и при этом Порошенко так и не довёл до конца работу по написаю новой Конституции Крыма, в которой был бы закреплён его статус как национальной автономии, а при Зеленском об этом проекте просто забыли.
13 ноября 2023, 07:57ИсторияМустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"Автору приходилось не раз общаться с людьми, хорошо знакомыми с бывшим лидером запрещённого в России Меджлиса* крымско-татарского** народа Мустафой Джемилевым. Все они сравнивают именитого диссидента и правозащитника с хитрым и жестоким средневековым азиатским правителем. Некоторые люди прямо называют его "крымским ханом" – в шутку, конечно. Хотя…
В последний день работы Курултая в качестве постояннодействующего органа был создан Меджлис**** во главе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым*****.
6 июля 1991 года состоялось первое заседание Меджлиса****, на котором была утверждена его структура. Члены Меджлиса приняли решение о подготовке Положения о местных органах национального самоуправления. В течение 1991-92 годов на территории всех сельских, поселковых, городских советов Крыма были избраны региональные и местные органы национального самоуправления крымских татар (меджлисы).
Справедливости ради нужно сказать, что с формальной точки зрения условия соглашения с республиканскими властями нарушены не были – Меджлис**** не был в чистом виде параллельным органом власти – его полномочия распространялись только на крымско-татарскую общину. Кроме того, Меджлис**** имел черты общественной организации и политической партии – членство в Меджлисе представителей других объединений не допускалось (правда, это скорее было следствием специфических взглядов лидеров Меджлиса****, исключающих какой-то плюрализм и демократию).
Второй Курултай формально функционирует до сих пор – к 2021 году было проведено 15 сессий и 2 региональные конференции. Понятно, что по сравнению с 1991 годом состав Курултая сменился почти полностью – Согласно действующему "Регламенту Курултая крымскотатарского народа", делегаты избираются крымскими татарами и членами их семей на 5 лет. Составы Курултая, как и в случае с Верховной Радой, называются "созывами".
Правда, наблюдатели отмечают, что система "Курултай-Меджлис" давно уже не работает – Курултай только выполняет распоряжения несменяемого руководства Меджлиса****.
22 сентября 2023, 18:00ИсторияРефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханстваЦелью украинского контрнаступления должен был стать выход к административной границе Крыма и начало его "деоккупации". Каким должно стать устройство воображаемого "украинского Крыма" пока непонятно, но очевидно, что туда вернётся Меджлис* и его лидер – Рефат Чубаров
* Строго говоря, переселение в пределах одного государства, даже и федеративного, депортацией не является.
** Характерный пример политизированный орфографии – в крымылских источниках слово пишет слитно. Это подчёркивает нераздельность народа и Крыма.
*** Юрий Османов был не столько против самого Курултая, сколько против доминирования ОКНД в силу идеологических различий – он был коммунистом, сторонником восстановления КрАССР в формате 1921 года, в ОКНД же правили бал классические "буржуазные националисты" (как и в первом Курултае).
**** Террористическая организация, запрещённая в России.
***** Лица, против которых правительством России введены санкции.
Подписывайся на