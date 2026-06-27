https://ukraina.ru/20260627/opros-kmis-mneniya-ukraintsev-o-volynskoy-tragedii-razdelilis-1080718026.html

Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились

Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились - 27.06.2026 Украина.ру

Опрос КМИС: мнения украинцев о Волынской трагедии разделились

Украинский центр КМИС провёл опрос об отношении украинцев к событиям Волынской резни и лишь 1% респондентов высказались за признание этих событий геноцидом поляков. Об этом 27 июня пишет политолог Владимир Корнилов

2026-06-27T17:16

2026-06-27T17:16

2026-06-27T17:16

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Результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), вызвали обсуждения в польском информационном поле. По данным исследования, 57% украинцев считают, что каждая страна имеет право на собственное видение истории и своих героев, и другая страна не должна в это вмешиваться.Ещё 33% опрошенных выразили готовность искать "компромиссы" в рамках совместных исторических комиссий. 4% полагают, что польская сторона должна просто принять украинскую интерпретацию событий. И только 1% респондентов считают, что Украина должна признать трагедию на Волыни геноцидом поляков.В публичном пространстве отмечается, что, несмотря на исторические разногласия, благодарность украинцев к полякам за помощь в войне против России остаётся высокой.26 июня трое депутатов польской оппозиционной партии "Право и справедливость" — Мариуш Блащак, Марек Кухциньский и Збигнев Рау — приняли решение вернуть награды, полученные от постсоветской Украины. Причиной они назвали уважение к жертвам Волынской трагедии, солидарность с президентом Каролем Навроцким и несогласие с эскалацией со стороны украинских политических элит.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, владимир корнилов, кароль навроцкий, россия, волынь, украина.ру, владимир путин