Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО

Власти Молдавии не могут обсуждать вопрос о вступлении страны в НАТО, пока эта идея не будет пользоваться широкой поддержкой общества. Об этом 30 мая заявил вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei

2026-05-30T19:52

Вопрос о вступлении Молдавии в НАТО может быть включён в повестку только в том случае, если эта идея получит широкую поддержку населения страны, заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой."Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьёзную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", — сказал министр.При этом сам Попшой признался, что является сторонником Североатлантического альянса, и добавил, что гражданскому обществу и средствам массовой информации следует чаще поднимать эту тему, чтобы "снять с неё табу".Конституция Молдавии закрепляет за страной нейтральный статус. Тем не менее, республика с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти президента Майи Санду в стране регулярно проходят военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.Согласно данным опросов, идею возможного вступления в НАТО поддерживают около трети жителей республики.29 мая экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью телеканалу "ОНТ", заявил, что Евросоюз использует территорию Молдавии в качестве тыловой и логистической базы для осуществления военных поставок на Украину. Подробнее в материале Додон раскрыл роль Молдавии в конфликте: через страну идут военные эшелоны на Украину без досмотраБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

молдавия, игорь додон, новости, украина, сша, ес, мид, нато