Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
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Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Николаевской области. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T16:47
2026-06-27T16:47
сво
спецоперация
россия
николаевская область
брянская область
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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🟥 В аэропорту Калуги снова ввели ограничения, сообщила Росавиация. До этого они действовали там с полуночи до 9:30. Также ограничения на прием и выпусков самолетов ввели в ивановском аэропорту;🟥 Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областей;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жителей призвали не покидать дома и предупредили о возможных сбоях в работе интернета;🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения, сообщили в Росавиации;🟥 В Луганске вновь звучит сирена;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, николаевская область, брянская область, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Николаевская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО

16:47 27.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Николаевской области. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В аэропорту Калуги снова ввели ограничения, сообщила Росавиация. До этого они действовали там с полуночи до 9:30. Также ограничения на прием и выпусков самолетов ввели в ивановском аэропорту;
🟥 Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областей;
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жителей призвали не покидать дома и предупредили о возможных сбоях в работе интернета;
🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения, сообщили в Росавиации;
🟥 В Луганске вновь звучит сирена;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
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