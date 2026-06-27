https://ukraina.ru/20260627/rossiyskie-voyska-nanosyat-udary-po-obektam-vsu-v-nikolaevskoy-oblasti-novosti-svo-1080717521.html
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО - 27.06.2026 Украина.ру
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Николаевской области. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T16:47
2026-06-27T16:47
2026-06-27T16:47
сво
спецоперация
россия
николаевская область
брянская область
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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🟥 В аэропорту Калуги снова ввели ограничения, сообщила Росавиация. До этого они действовали там с полуночи до 9:30. Также ограничения на прием и выпусков самолетов ввели в ивановском аэропорту;🟥 Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областей;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жителей призвали не покидать дома и предупредили о возможных сбоях в работе интернета;🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения, сообщили в Росавиации;🟥 В Луганске вновь звучит сирена;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080316770_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_de71563b9347e14af4e437b07830f67b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, николаевская область, брянская область, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Николаевская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по целям ВСУ в Николаевской области. Об этом и других военных новостях 27 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В аэропорту Калуги снова ввели ограничения, сообщила Росавиация. До этого они действовали там с полуночи до 9:30. Также ограничения на прием и выпусков самолетов ввели в ивановском аэропорту;
🟥 Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областей;
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жителей призвали не покидать дома и предупредили о возможных сбоях в работе интернета;
🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения, сообщили в Росавиации;
🟥 В Луганске вновь звучит сирена;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Как сообщает 27 июня "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня была зафиксирована рекордная с начала года атака украинских БПЛА на регионы России. Подробнее в материале Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру