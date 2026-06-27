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В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому

В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому - 27.06.2026 Украина.ру

В Польше задержали украинца, угрожавшего президенту Навроцкому

Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, который угрожал президенту республики Каролю Навроцкому. Об этом 27 июня сообщила агентству PAP представительница управления полиции города Зелена-Гура Анна Баран

2026-06-27T15:50

2026-06-27T15:50

2026-06-27T15:50

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Сегодня задержанного доставят в прокуратуру. Ему грозит до двух лет лишения свободы."Сотрудники уголовной полиции в Зелена-Гуре задержали мужчину, который направлял угрозы в адрес президента Республики Польша", - сообщила агентству PAP представитель местной полиции Анна Баран.Инцидент произошёл на фоне острого дипломатического кризиса между Варшавой и Киевом после лишения Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА*. Теперь уже украинцы в Польше переходят от слов к угрозам. Ранее сообщалось, что в польском Гданьске прошла акция протеста против политики украинских властей. Мероприятие собрало несколько сотен человек. Участники пришли с плакатами "Мы помним Волынь". Собравшиеся скандировали лозунги против героизации Степана Бандеры и открыто выражали недовольство тем, как современная Украина относится к деятелям националистического движения.О конфликте Украины с Польшей – в материале Польша и Украина продолжают возвращение орденовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, степан бандера