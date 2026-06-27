"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат - 27.06.2026 Украина.ру
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"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат
"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат - 27.06.2026 Украина.ру
"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат
Глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп заявил, что Германия может вернуть обязательную военную службу, если не удастся набрать достаточно добровольцев. Об этом сообщает The Telegraph
2026-06-27T18:40
2026-06-27T18:40
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В Германии всерьёз обсуждают возвращение воинской обязанности, отменённой в 2011 году. Как заявил глава комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп, власти страны должны принять соответствующее решение до 31 июля 2027 года. Причиной стала нехватка добровольцев для выполнения амбициозных планов по увеличению численности бундесвера."Нам нужно будет основательно обсудить, сможем ли мы достичь крайне амбициозных требований по росту численности действующих вооружённых сил и резервистов на основе добровольцев. Я сильно сомневаюсь, что это так... Если у нас не получится достичь этих целей с помощью добровольцев, мы будем вынуждены вернуться к обязательному призыву", — заявил Ревекамп в комментарии агентству Франс Пресс, который оказался в распоряжении издания Telegraph.На прошлой неделе командующий немецкими сухопутными силами генерал-майор Кристиан Фройдинг также признал, что минобороны ФРГ может частично отказаться от добровольной основы комплектования армии на фоне нехватки рекрутов для танковой бригады в Литве.Новый закон о военной службе в Германии уже предусматривает возможность возврата к призыву в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путём "случайного отбора" — по жребию.По данным The Telegraph, власти планируют увеличить численность армии до 460 тысяч военнослужащих к 2035 году. Однако, как отмечают немецкие СМИ, молодые жители ФРГ всё меньше хотят брать в руки оружие, что ставит под сомнение достижение этих показателей на добровольной основе.Ранее издание Bild со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве сообщает, что Германия усиливает военное присутствие у белорусских границ, передислоцируя в Литву около 5 тысяч военнослужащих. Подробнее в материале История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, германия, bild, украина.ру, литва, россия
Новости, Германия, Bild, Украина.ру, Литва, Россия

"Случайный отбор" и жребий: Германия может вернуть обязательный призыв к 2027 году из-за нехватки солдат

18:40 27.06.2026
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп заявил, что Германия может вернуть обязательную военную службу, если не удастся набрать достаточно добровольцев. Об этом сообщает The Telegraph
В Германии всерьёз обсуждают возвращение воинской обязанности, отменённой в 2011 году. Как заявил глава комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп, власти страны должны принять соответствующее решение до 31 июля 2027 года. Причиной стала нехватка добровольцев для выполнения амбициозных планов по увеличению численности бундесвера.
"Нам нужно будет основательно обсудить, сможем ли мы достичь крайне амбициозных требований по росту численности действующих вооружённых сил и резервистов на основе добровольцев. Я сильно сомневаюсь, что это так... Если у нас не получится достичь этих целей с помощью добровольцев, мы будем вынуждены вернуться к обязательному призыву", — заявил Ревекамп в комментарии агентству Франс Пресс, который оказался в распоряжении издания Telegraph.
На прошлой неделе командующий немецкими сухопутными силами генерал-майор Кристиан Фройдинг также признал, что минобороны ФРГ может частично отказаться от добровольной основы комплектования армии на фоне нехватки рекрутов для танковой бригады в Литве.
Новый закон о военной службе в Германии уже предусматривает возможность возврата к призыву в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путём "случайного отбора" — по жребию.
По данным The Telegraph, власти планируют увеличить численность армии до 460 тысяч военнослужащих к 2035 году. Однако, как отмечают немецкие СМИ, молодые жители ФРГ всё меньше хотят брать в руки оружие, что ставит под сомнение достижение этих показателей на добровольной основе.
Ранее издание Bild со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве сообщает, что Германия усиливает военное присутствие у белорусских границ, передислоцируя в Литву около 5 тысяч военнослужащих. Подробнее в материале История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение похищенных жителей Курской области, атака на музей. Итоги 27 июня
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