Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна - 07.06.2026 Украина.ру
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Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна
Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна - 07.06.2026 Украина.ру
Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна
Главными покупателями украинского зерна являются Китай, страны Евросоюза и Турция, а Африка получает его по остаточному принципу. Европейцы используют дешёвое зерно для нужд животноводства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-06-07T04:30
2026-06-07T04:30
новости
африка
украина
россия
алексей зубец
украина.ру
зерно
пшеница
экономика
европа
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Ранее глава украинского министерства развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что с сентября 2023 года по морскому коридору перевезено 200 миллионов тонн грузов, в том числе 118 миллионов тонн зерна. При этом, по его утверждению, работа портов Украины происходит в условиях системных российских атак на портовую инфраструктуру, логистику и энергетику.Отвечая на вопрос о том, сколько зерна достаётся Африке и почему коридор продолжает работать, эксперт пояснил структуру потребления. "Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда", — заявил Зубец.Он объяснил, зачем европейцам украинское зерно. "Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство", — сообщил экономист."Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О том, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по Украине — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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новости, африка, украина, россия, алексей зубец, украина.ру, зерно, пшеница, экономика, европа, турция, испания, дания, нидерланды, китай, торговля, международные отношения, мир без границ, животные, животноводство, украина аналитика, порт, главные новости, главное
Новости, Африка, Украина, Россия, Алексей Зубец, Украина.ру, зерно, пшеница, экономика, Европа, Турция, Испания, Дания, Нидерланды, Китай, торговля, международные отношения, Мир без границ, животные, животноводство, Украина аналитика, порт, Главные новости, главное

Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна

04:30 07.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Главными покупателями украинского зерна являются Китай, страны Евросоюза и Турция, а Африка получает его по остаточному принципу. Европейцы используют дешёвое зерно для нужд животноводства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Ранее глава украинского министерства развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что с сентября 2023 года по морскому коридору перевезено 200 миллионов тонн грузов, в том числе 118 миллионов тонн зерна. При этом, по его утверждению, работа портов Украины происходит в условиях системных российских атак на портовую инфраструктуру, логистику и энергетику.
Отвечая на вопрос о том, сколько зерна достаётся Африке и почему коридор продолжает работать, эксперт пояснил структуру потребления. "Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда", — заявил Зубец.
Он объяснил, зачем европейцам украинское зерно. "Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство", — сообщил экономист.
"Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку", — добавил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
О том, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по Украине — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.
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