https://ukraina.ru/20260607/evropa-kormit-skot-afrike-dostayutsya-ostatki-zubets-raskryl-strukturu-potrebleniya-zerna-1079915394.html

Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна

Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна - 07.06.2026 Украина.ру

Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна

Главными покупателями украинского зерна являются Китай, страны Евросоюза и Турция, а Африка получает его по остаточному принципу. Европейцы используют дешёвое зерно для нужд животноводства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-06-07T04:30

2026-06-07T04:30

2026-06-07T04:30

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Ранее глава украинского министерства развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что с сентября 2023 года по морскому коридору перевезено 200 миллионов тонн грузов, в том числе 118 миллионов тонн зерна. При этом, по его утверждению, работа портов Украины происходит в условиях системных российских атак на портовую инфраструктуру, логистику и энергетику.Отвечая на вопрос о том, сколько зерна достаётся Африке и почему коридор продолжает работать, эксперт пояснил структуру потребления. "Все эти мероприятия в первую очередь рассчитаны на крупных покупателей украинского продовольствия: Китай, стран Евросоюза и отчасти Турция. До Африки доходит по остаточному принципу. Так было всегда и так будет всегда", — заявил Зубец.Он объяснил, зачем европейцам украинское зерно. "Испания – это один из крупнейших производителей свинины. Для этого ей нужно дешевое кормовое зерно. В Дании и Нидерландах тоже хорошо развито животноводство", — сообщил экономист."Турция тоже является одним из основных покупателей украинского зерна. Она делает из него муку, а муку продает по всему Ближнему Востоку", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.О том, как долго Россия может с высокой интенсивностью наносить системные удары возмездия по Украине — в материале "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.

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