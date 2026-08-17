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Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ
Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ
Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Киева, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в понедельник Минобороны РФ
2026-08-17T09:30
2026-08-17T09:30
2026-08-17T09:32
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В порту Измаил российские беспилотники поразили причальный терминал, использовавшийся для разгрузки военных грузов с морских судов, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.Отдельные удары были нанесены по порту Одессы. Там россияне поразили патрульный катер ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом. Кроме того, был уничтожен логистический центр.Помимо портовой инфраструктуры, ВС РФ ударами беспилотников "Герань" ликвидировали склад дронов ВСУ в Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских боевиков в Доброполье в ДНР.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ
09:30 17.08.2026 (обновлено: 09:32 17.08.2026)
Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Киева, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в понедельник Минобороны РФ
В порту Измаил российские беспилотники поразили причальный терминал, использовавшийся для разгрузки военных грузов с морских судов, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.
Отдельные удары были нанесены по порту Одессы. Там россияне поразили патрульный катер ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом. Кроме того, был уничтожен логистический центр.
Помимо портовой инфраструктуры, ВС РФ ударами беспилотников "Герань" ликвидировали склад дронов ВСУ в Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских боевиков в Доброполье в ДНР.
"Удары наносились беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер". Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей", — уточнили в ведомстве.