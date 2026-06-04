Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ - 04.06.2026 Украина.ру
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Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ
Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ - 04.06.2026 Украина.ру
Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ
Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Санкт-Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat
2026-06-04T08:30
2026-06-04T08:38
новости
санкт-петербург
финляндия
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По его словам, финские военные заранее знали о готовящейся атаке, что позволило выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны."Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены в течение ночи", — сказал Хяккянен.Как заверил министр, если бы беспилотники направились в сторону Финляндии и пересекли границу, они были бы уничтожены силами обороны страны.В ночь на среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли режим воздушной опасности на фоне атаки беспилотников. К утру средства противовоздушной обороны сбили около 60 дронов в регионе. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга было повреждено несколько зданий. Пострадали несколько человек, погибших нет. В мае премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с Владимиром Зеленским заявлял о недопустимости нарушения украинскими беспилотниками финского воздушного пространства. Позднее Финляндия и страны Балтии усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.Подробнее - в материале Атака на Петербург перед форумом: эксперт указал на причастность Прибалтики на сайте Украина.ру.
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новости, санкт-петербург, финляндия, ленинградская область, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Санкт-Петербург, Финляндия, Ленинградская область, Владимир Зеленский, Украина.ру

Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ

08:30 04.06.2026 (обновлено: 08:38 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Санкт-Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat
По его словам, финские военные заранее знали о готовящейся атаке, что позволило выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны.
"Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены в течение ночи", — сказал Хяккянен.
Как заверил министр, если бы беспилотники направились в сторону Финляндии и пересекли границу, они были бы уничтожены силами обороны страны.
"Именно поэтому воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности", — пояснил он.
В ночь на среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли режим воздушной опасности на фоне атаки беспилотников. К утру средства противовоздушной обороны сбили около 60 дронов в регионе. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга было повреждено несколько зданий. Пострадали несколько человек, погибших нет.
В мае премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с Владимиром Зеленским заявлял о недопустимости нарушения украинскими беспилотниками финского воздушного пространства. Позднее Финляндия и страны Балтии усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.
Подробнее - в материале Атака на Петербург перед форумом: эксперт указал на причастность Прибалтики на сайте Украина.ру.
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