https://ukraina.ru/20260604/finskie-voennye-zaranee-znali-o-gotovyascheysya-atake-na-peterburg---smi-1079800618.html

Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ

Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ - 04.06.2026 Украина.ру

Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург - СМИ

Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Санкт-Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию Ilta-Sanomat

2026-06-04T08:30

2026-06-04T08:30

2026-06-04T08:38

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По его словам, финские военные заранее знали о готовящейся атаке, что позволило выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны."Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены в течение ночи", — сказал Хяккянен.Как заверил министр, если бы беспилотники направились в сторону Финляндии и пересекли границу, они были бы уничтожены силами обороны страны.В ночь на среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли режим воздушной опасности на фоне атаки беспилотников. К утру средства противовоздушной обороны сбили около 60 дронов в регионе. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга было повреждено несколько зданий. Пострадали несколько человек, погибших нет. В мае премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с Владимиром Зеленским заявлял о недопустимости нарушения украинскими беспилотниками финского воздушного пространства. Позднее Финляндия и страны Балтии усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.Подробнее - в материале Атака на Петербург перед форумом: эксперт указал на причастность Прибалтики на сайте Украина.ру.

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