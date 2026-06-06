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Украина осваивает дроны "мидл-страйк": эксперт о новых угрозах для Крыма и Белгородчины
Украина осваивает дроны "мидл-страйк": эксперт о новых угрозах для Крыма и Белгородчины - 06.06.2026 Украина.ру
Украина осваивает дроны "мидл-страйк": эксперт о новых угрозах для Крыма и Белгородчины
ВСУ осваивают дроны класса "мидл-страйк" и наносят удары по сухопутному коридору в Крым. Дальнобойных атак становится все больше, главный вопрос — насколько ситуация может ухудшиться завтра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-06T05:00
2026-06-06T05:00
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Отвечая на вопрос о текущей ситуации на фронте, эксперт отметил изменения в тактике ВСУ. Скоробогатый заявил, что ситуация за последние несколько месяцев изменилась. "Дальнобойных атак Украины вглубь страны стало больше. Они затрагивают большее количество целей. Противник осваивает дроны класса "мидл-страйк" и бьет по сухопутному коридору в Крым", — пояснил эксперт.Скоробогатый отметил, что Белгородская область также страдает от обстрелов ВСУ: там образовалась большая серая зона, которая углубилась в российскую территорию. Если раньше там летали серьезные беспилотники, то теперь малые дроны точно так же охотятся за логистикой и попадают по гражданским объектам, людям и машинам, добавил аналитик.Тем не менее, российское руководство в целом оценивает весь этот ущерб последних месяцев как довольно незначительный, добавил эскперт."Главный вопрос не в том, что есть сегодня, а в том, насколько ситуация может ухудшиться завтра. Это уже зависит и от нашей реакции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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Украина осваивает дроны "мидл-страйк": эксперт о новых угрозах для Крыма и Белгородчины
ВСУ осваивают дроны класса "мидл-страйк" и наносят удары по сухопутному коридору в Крым. Дальнобойных атак становится все больше, главный вопрос — насколько ситуация может ухудшиться завтра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Отвечая на вопрос о текущей ситуации на фронте, эксперт отметил изменения в тактике ВСУ. Скоробогатый заявил, что ситуация за последние несколько месяцев изменилась.
"Дальнобойных атак Украины вглубь страны стало больше. Они затрагивают большее количество целей. Противник осваивает дроны класса "мидл-страйк" и бьет по сухопутному коридору в Крым", — пояснил эксперт.
Скоробогатый отметил, что Белгородская область также страдает от обстрелов ВСУ: там образовалась большая серая зона, которая углубилась в российскую территорию. Если раньше там летали серьезные беспилотники, то теперь малые дроны точно так же охотятся за логистикой и попадают по гражданским объектам, людям и машинам, добавил аналитик.
Тем не менее, российское руководство в целом оценивает весь этот ущерб последних месяцев как довольно незначительный, добавил эскперт.
"Главный вопрос не в том, что есть сегодня, а в том, насколько ситуация может ухудшиться завтра. Это уже зависит и от нашей реакции", — резюмировал собеседник издания.