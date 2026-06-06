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Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории
Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории - 06.06.2026 Украина.ру
Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории
Мир находится на пороге грандиозного обвала на фондовых рынках, сравнимого с "железнодорожным пузырем" в США в XIX веке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин
2026-06-06T12:14
2026-06-06T12:14
2026-06-06T12:14
александр новак
сша
новости
россия
украина
владимир путин
роснефть
владимир зеленский
петербургский международный экономический форум (фонд)
впк
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Выступая на ПМЭФ-2026, секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выступил с резким предупреждением о перегреве мирового финансового рынка. По его мнению, увлечение технологиями искусственного интеллекта создает пузырь, невиданный со времен железнодорожной лихорадки позапрошлого века."Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса является финансовый сектор западных стран", — подчеркнул Сечин.Глава "Роснефти" обратил внимание на дисбаланс в экономике: компании, связанные с ИИ, оттягивают на себя львиную долю инвестиций в ущерб остальным отраслям. Доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях достигла рекордных 35%, тогда как еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. При этом доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последние 10 лет превысила 44%.Сечин также указал на концентрацию активов в руках крупнейших инвестиционных гигантов, таких как BlackRock и The Vanguard Group. По его словам, эти структуры управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в высокие технологии и ВПК."Круг замкнулся. А недавно глава BlackRock Ларри Финк предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров", — заявил глава "Роснефти".Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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александр новак, сша, новости, россия, украина, владимир путин, роснефть, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), впк
Александр Новак, США, Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Роснефть, Владимир Зеленский, Петербургский международный экономический форум (фонд), ВПК
Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории
Мир находится на пороге грандиозного обвала на фондовых рынках, сравнимого с "железнодорожным пузырем" в США в XIX веке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин
Выступая на ПМЭФ-2026, секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выступил с резким предупреждением о перегреве мирового финансового рынка. По его мнению, увлечение технологиями искусственного интеллекта создает пузырь, невиданный со времен железнодорожной лихорадки позапрошлого века.
"Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса является финансовый сектор западных стран", — подчеркнул Сечин.
Глава "Роснефти" обратил внимание на дисбаланс в экономике: компании, связанные с ИИ, оттягивают на себя львиную долю инвестиций в ущерб остальным отраслям. Доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях достигла рекордных 35%, тогда как еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. При этом доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последние 10 лет превысила 44%.
Сечин также указал на концентрацию активов в руках крупнейших инвестиционных гигантов, таких как BlackRock и The Vanguard Group. По его словам, эти структуры управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в высокие технологии и ВПК.
"Круг замкнулся. А недавно глава BlackRock Ларри Финк предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров", — заявил глава "Роснефти".
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
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