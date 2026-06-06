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Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории

Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории - 06.06.2026 Украина.ру

Сечин: мир на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории

Мир находится на пороге грандиозного обвала на фондовых рынках, сравнимого с "железнодорожным пузырем" в США в XIX веке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин

2026-06-06T12:14

2026-06-06T12:14

2026-06-06T12:14

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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Выступая на ПМЭФ-2026, секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выступил с резким предупреждением о перегреве мирового финансового рынка. По его мнению, увлечение технологиями искусственного интеллекта создает пузырь, невиданный со времен железнодорожной лихорадки позапрошлого века."Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса является финансовый сектор западных стран", — подчеркнул Сечин.Глава "Роснефти" обратил внимание на дисбаланс в экономике: компании, связанные с ИИ, оттягивают на себя львиную долю инвестиций в ущерб остальным отраслям. Доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях достигла рекордных 35%, тогда как еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. При этом доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последние 10 лет превысила 44%.Сечин также указал на концентрацию активов в руках крупнейших инвестиционных гигантов, таких как BlackRock и The Vanguard Group. По его словам, эти структуры управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в высокие технологии и ВПК."Круг замкнулся. А недавно глава BlackRock Ларри Финк предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров", — заявил глава "Роснефти".Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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александр новак, сша, новости, россия, украина, владимир путин, роснефть, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), впк