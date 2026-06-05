ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по целям ВСУ на территории Украины, в частности в Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Об этом и других важных событиях рассказал 5 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-05T09:28
2026-06-05T09:28
сво
спецоперация
россия
запорожье
украина
вооруженные силы украины
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По данным мониторинговых каналов, взрывы также гремели в Павлограде (Днепропетровская область), Одессе, Сумах, Житомирской области, Запорожье (подконтрольное ВСУ). 🟥 Российские "Герани" снова поражают цели в оккупированном Запорожье. Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожье.🟥 Пожары фиксируют на месте прилетов в Днепропетровской области.🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Изюме Харьковской области.🟥 Зафиксировано попадание дрона в Основянском районе Харькова, сетуют местные власти.🟥 Киев утверждает, что РФ начала активное применение ракет "Бандероль" по целям в Харькове. О других событиях - в материале ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, запорожье, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

09:28 05.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Минувшей ночью российские войска нанесли удары по целям ВСУ на территории Украины, в частности в Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Об этом и других важных событиях рассказал 5 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным мониторинговых каналов, взрывы также гремели в Павлограде (Днепропетровская область), Одессе, Сумах, Житомирской области, Запорожье (подконтрольное ВСУ).
🟥 Российские "Герани" снова поражают цели в оккупированном Запорожье. Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожье.
🟥 Пожары фиксируют на месте прилетов в Днепропетровской области.
🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Изюме Харьковской области.
🟥 Зафиксировано попадание дрона в Основянском районе Харькова, сетуют местные власти.
🟥 Киев утверждает, что РФ начала активное применение ракет "Бандероль" по целям в Харькове.
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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