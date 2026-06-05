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ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по целям ВСУ на территории Украины, в частности в Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Об этом и других важных событиях рассказал 5 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-05T09:28

2026-06-05T09:28

2026-06-05T09:28

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спецоперация

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вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным мониторинговых каналов, взрывы также гремели в Павлограде (Днепропетровская область), Одессе, Сумах, Житомирской области, Запорожье (подконтрольное ВСУ). 🟥 Российские "Герани" снова поражают цели в оккупированном Запорожье. Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожье.🟥 Пожары фиксируют на месте прилетов в Днепропетровской области.🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Изюме Харьковской области.🟥 Зафиксировано попадание дрона в Основянском районе Харькова, сетуют местные власти.🟥 Киев утверждает, что РФ начала активное применение ракет "Бандероль" по целям в Харькове. О других событиях - в материале ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, запорожье, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс