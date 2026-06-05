https://ukraina.ru/20260605/pvo-nochyu-sbila-bolshe-120-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1079843961.html

ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией - 05.06.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-05T07:29

2026-06-05T07:29

2026-06-05T08:04

сво

спецоперация

россия

москва

крым

сергей собянин

владимир путин

украина.ру

росавиация

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями, уточнило ведомство. Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" написал, что ПВО расправилась с беспилотником, летевшим на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже он сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожили три БПЛА.В аэропортах Жуковский (Раменское) и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, указали в Росавиации.Шесть украинских беспилотников сбили над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, информировал местный губернатор.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заверил, что Россия будет заниматься усовершенствованием и укреплением системы противовоздушной обороны. Он добавил, что работа над российской системой ПВО является уникальным опытом, которым Москва готова делиться со своими союзниками.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку на Севастополь: сбито уже более 20 БПЛА на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, москва, крым, сергей собянин, владимир путин, украина.ру, росавиация, петербургский международный экономический форум (фонд)