https://ukraina.ru/20260605/pvo-nochyu-sbila-bolshe-120-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1079843961.html
ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией - 05.06.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-05T07:29
2026-06-05T07:29
2026-06-05T08:04
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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями, уточнило ведомство. Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" написал, что ПВО расправилась с беспилотником, летевшим на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже он сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожили три БПЛА.В аэропортах Жуковский (Раменское) и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, указали в Росавиации.Шесть украинских беспилотников сбили над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, информировал местный губернатор.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заверил, что Россия будет заниматься усовершенствованием и укреплением системы противовоздушной обороны. Он добавил, что работа над российской системой ПВО является уникальным опытом, которым Москва готова делиться со своими союзниками.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку на Севастополь: сбито уже более 20 БПЛА на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, москва, крым, сергей собянин, владимир путин, украина.ру, росавиация, петербургский международный экономический форум (фонд)
СВО, Спецоперация, Россия, Москва, Крым, Сергей Собянин, Владимир Путин, Украина.ру, Росавиация, Петербургский международный экономический форум (фонд)
ПВО ночью сбила больше 120 вражеских дронов над Россией
07:29 05.06.2026 (обновлено: 08:04 05.06.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями, уточнило ведомство.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" написал, что ПВО расправилась с беспилотником, летевшим на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Позже он сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожили три БПЛА.
В аэропортах Жуковский (Раменское) и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, указали в Росавиации.
Шесть украинских беспилотников сбили над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, информировал местный губернатор.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заверил, что Россия будет заниматься усовершенствованием и укреплением системы противовоздушной обороны. Он добавил, что работа над российской системой ПВО является уникальным опытом, которым Москва готова делиться со своими союзниками.