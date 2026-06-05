https://ukraina.ru/20260605/sud-rassmotrit-delo-voennosluzhaschego-vsu-terrorizirovavshego-zhiteley-kurskoy-oblasti-1079871410.html

Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области

Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области - 05.06.2026 Украина.ру

Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области

Главным военным следственным управлением СК РФ расследовано уголовное дело в отношении военнослужащего 425 отдельного штурмового полка ВСУ Николая Труфанова, обвиняемого в совершении террористического акта. Об этом сообщает 5 июня Следственный комитет России

2026-06-05T14:36

2026-06-05T14:36

2026-06-05T14:36

новости

россия

курская область

сумская область

владимир зеленский

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

ск рф

военные преступления

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg

Материалы расследования в отношении украинского военнослужащего, совершившего теракт в Курской области, направлены в суд."Установлено, что весной 2025 года Труфанов в составе вооруженного подразделения незаконно пересек Государственную границу РФ. Имея при себе автомат и гранаты, он осуществлял преступную деятельность на территории Суджанского района Курской области", - сообщили в СК РФ.Труфанов не только вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и действиями российских военнослужащих. Он также принимал непосредственное участие в блокировании территории и ее незаконном вооруженном удержании."В ходе боевых действий Труфанов задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам, - отметили в ведомстве. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске и считались пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, кто