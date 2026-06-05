https://ukraina.ru/20260605/sud-rassmotrit-delo-voennosluzhaschego-vsu-terrorizirovavshego-zhiteley-kurskoy-oblasti-1079871410.html
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области - 05.06.2026 Украина.ру
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
Главным военным следственным управлением СК РФ расследовано уголовное дело в отношении военнослужащего 425 отдельного штурмового полка ВСУ Николая Труфанова, обвиняемого в совершении террористического акта. Об этом сообщает 5 июня Следственный комитет России
2026-06-05T14:36
2026-06-05T14:36
2026-06-05T14:36
новости
россия
курская область
сумская область
владимир зеленский
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Материалы расследования в отношении украинского военнослужащего, совершившего теракт в Курской области, направлены в суд."Установлено, что весной 2025 года Труфанов в составе вооруженного подразделения незаконно пересек Государственную границу РФ. Имея при себе автомат и гранаты, он осуществлял преступную деятельность на территории Суджанского района Курской области", - сообщили в СК РФ.Труфанов не только вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и действиями российских военнослужащих. Он также принимал непосредственное участие в блокировании территории и ее незаконном вооруженном удержании."В ходе боевых действий Труфанов задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам, - отметили в ведомстве. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске и считались пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, кто
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Зеленский, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, мирные жители, КТО
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
Главным военным следственным управлением СК РФ расследовано уголовное дело в отношении военнослужащего 425 отдельного штурмового полка ВСУ Николая Труфанова, обвиняемого в совершении террористического акта. Об этом сообщает 5 июня Следственный комитет России
Материалы расследования в отношении украинского военнослужащего, совершившего теракт в Курской области, направлены в суд.
"Установлено, что весной 2025 года Труфанов в составе вооруженного подразделения незаконно пересек Государственную границу РФ. Имея при себе автомат и гранаты, он осуществлял преступную деятельность на территории Суджанского района Курской области", - сообщили в СК РФ.
Труфанов не только вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и действиями российских военнослужащих. Он также принимал непосредственное участие в блокировании территории и ее незаконном вооруженном удержании.
"В ходе боевых действий Труфанов задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам, - отметили в ведомстве. -
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске и считались пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.