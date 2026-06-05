Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/sud-rassmotrit-delo-voennosluzhaschego-vsu-terrorizirovavshego-zhiteley-kurskoy-oblasti-1079871410.html
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области - 05.06.2026 Украина.ру
Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
Главным военным следственным управлением СК РФ расследовано уголовное дело в отношении военнослужащего 425 отдельного штурмового полка ВСУ Николая Труфанова, обвиняемого в совершении террористического акта. Об этом сообщает 5 июня Следственный комитет России
2026-06-05T14:36
2026-06-05T14:36
новости
россия
курская область
сумская область
владимир зеленский
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Материалы расследования в отношении украинского военнослужащего, совершившего теракт в Курской области, направлены в суд."Установлено, что весной 2025 года Труфанов в составе вооруженного подразделения незаконно пересек Государственную границу РФ. Имея при себе автомат и гранаты, он осуществлял преступную деятельность на территории Суджанского района Курской области", - сообщили в СК РФ.Труфанов не только вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и действиями российских военнослужащих. Он также принимал непосредственное участие в блокировании территории и ее незаконном вооруженном удержании."В ходе боевых действий Труфанов задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам, - отметили в ведомстве. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске и считались пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, мирные жители, кто
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Зеленский, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, мирные жители, КТО

Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области

14:36 05.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главным военным следственным управлением СК РФ расследовано уголовное дело в отношении военнослужащего 425 отдельного штурмового полка ВСУ Николая Труфанова, обвиняемого в совершении террористического акта. Об этом сообщает 5 июня Следственный комитет России
Материалы расследования в отношении украинского военнослужащего, совершившего теракт в Курской области, направлены в суд.
"Установлено, что весной 2025 года Труфанов в составе вооруженного подразделения незаконно пересек Государственную границу РФ. Имея при себе автомат и гранаты, он осуществлял преступную деятельность на территории Суджанского района Курской области", - сообщили в СК РФ.
Труфанов не только вел наблюдение за населенным пунктом, мирными жителями и действиями российских военнослужащих. Он также принимал непосредственное участие в блокировании территории и ее незаконном вооруженном удержании.

"В ходе боевых действий Труфанов задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам, - отметили в ведомстве. -
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске и считались пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьСумская областьВладимир ЗеленскийАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСК РФВоенные преступлениямирные жителиКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:01"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов"
16:00Брусиловский прорыв: 110 лет несостоявшемуся перелому на Восточном фронте
15:50Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге
15:40ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы
15:38Путин оценит письмо Зеленского, ВСУ признали подрыв своего дрона в порту Румынии. Новости к этому часу
15:30В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! "
15:20Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство
15:06Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке
15:04Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса
15:02Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО
14:59Зеленский засобирался в Венгрию
14:36Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
14:27ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
14:10Зачем Зеленский написал письмо Путину?
14:09Россия и Украина обменялись пленными
14:06Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание
14:03"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
13:57В Европе недовольны "делом Тимошенко"
13:54ВС РФ нанесли семь ударов возмездия. Новости СВО
13:50Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет
Лента новостейМолния