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Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня

Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня - 05.06.2026 Украина.ру

Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня

В порту Констанцы взорвался украинский морской безэкипажный катер Magura. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-05T13:00

2026-06-05T13:00

2026-06-05T13:00

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Морской дрон, схожий с теми, что использует Украина, взорвался в румынском порту Констанцы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны."Обнаруженный сегодня утром, 5 июня, морской беспилотник в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, взорвался около 10:30 (время совпадает с московским – Ред.), не причинив жертв. Морской беспилотник относится к типу, использовавшемуся в войне на Украине", – отмечалось в сообщении.Район был оцеплен и изолирован силами румынской разведки, береговой охраны и министерства национальной обороны.В Минобороны Румынии подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством национальной обороны в районе Чёрного моря. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.Как сообщил ряд телеграм-каналов, взорвавшийся в Румынии дрон – это украинский БЭК Magura. При этом некоторые комментаторы предположили, что причиной взрыва дрона мог быть неисправный таймер, а сам дрон запускался из порта Констанцы.Обстрелы и налётыУтром 5 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 4 июня до 07:00 по московскому времени 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило РИА Новости со ссылкой на азербайджанское издание Axar.az, в результате атаки украинских дронов в Азовском море погибли 5 человек."В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна – теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана", – гласила публикация азербайджанского СМИ.Позднее информацию подтвердило министерство иностранных дел Азербайджана."Минувшей ночью два иностранных грузовых судна, в состав экипажей которых в общей сложности входили 25 граждан Азербайджана, подверглись атаке беспилотников. Согласно информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, ещё трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск", – рассказали в МИД Азербайджана.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 11 атак на этот регион России: 5 на горловском, по 2 на донецком и енакиевском направлениях и по 1 на амвросиевском и ясиноватском направлениях, выпустив всего 11 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 8 гражданских лиц за 31 мая в Верхнеторецком, за 1 июня в Горловке, 6 гражданских лиц за 3 июня в Енакиево, Минеральном и Маркино. Огнём ВСУ было повреждено 2 жилых домостроения, грузовые автомобили, легковые автомобили, 3 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 22 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины, вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 5; Корсунка — 3; Малокаховка — 6; Новая Каховка — 3; Чулаковка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Любимовка и Козачьи Лагеря.Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, за прошедшие сутки украинские военные ранили четырех мирных жителей Херсонской области"В Голой Пристани удар БПЛА по мопеду привёл к ранению мужчины 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Любимовке Каховского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранения получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1972 года рождения. Доставлены в Каховскую ЦРБ. В Скадовске в результате атаки БПЛА на территории АЗС пострадал мужчина 1997 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.Также ударами беспилотников были повреждены: индивидуальные жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове, Большевике, Гладковке, Таврийском; неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту; административное здание в Горностаевке; колонка на АЗС в Петропавловке; легковые и грузовые автомобили в Антоновке, Громовке, Коробках. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет."Кроме того, враг обстрелял Алёшки, Голую Пристань, Нечаево и Солонцы. Всего за сутки противник выпустил по населённым пунктам левобережья 171 беспилотник. Под ударами оказались Алешки, Бехтеры, Брилёвка, Виноградово, Голая Пристань, Днепряны, Долматовка, Казачьи Лагеря, Каховка, Корсунка, Крынки, Любимовка, Масловка, Нечаево, Новая Каховка, Новая Маячка, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Песчаное, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Скадовск, Солонцы, Старая Збурьевка, Таврийск и Таврийское", – написал Сальдо.Утром 5 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским округом сбиты 11 БПЛА самолётного типа. Последствий нет. Белгород атакован одним беспилотником — повреждён легковой автомобиль", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по сёлам Бехлевка, Красное, Красный Хутор, Никольское, Орловка, Репное, Солохи, Ясные Зори и хутору Валковский нанесены удары 27 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское повреждены складское помещение и объект инфраструктуры, в селе Ясные Зори — грузовой автомобиль.В Борисовском округе по сёлам Берёзовка и Грузское совершены удары 2 беспилотников, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждён автомобиль.Над Валуйским округом сбит беспилотник. Над Вейделевским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Волоконовском округе по сёлам Волчья Александровка, Лазурное, Староивановка и Фощеватово произведены удары 8 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В селе Волчья Александровка повреждены здание предприятия и грузовой автомобиль", – указывалось в сводке.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мощеное, Пороз, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево выпущен 21 боеприпас в ходе 4 обстрелов, 3 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 28 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Масычево повреждены 2 автомобиля, один из которых сгорел, в селе Мощеное повреждены частный дом и хозпостройка."Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в посёлке Хотмыжск повреждён частный дом и уничтожена огнём хозпостройка. В хуторе Масычево от удара дрона на территории предприятия повреждён объект инфраструктуры", – отмечалось в сводке.Над Губкинским округом сбит БПЛА самолётного типа. Над Красногвардейским округом сбиты 4 беспилотника. Во всех случаях пострадавших не было.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Теребрено в ходе 6 обстрелов выпущено 29 снарядов, 2 раза сброшены 5 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 11 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждён автомобиль, в селе Илек-Пеньковка — корпус предприятия.Над Старооскольским округом сбит беспилотник. Последствий нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Александровка, Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Купино, Маломихайловка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терновое один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и нанесены удары 34 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты."В районе села Терновое от удара FPV-дрона по служебному микроавтобусу ранены две женщины. Одна из них госпитализирована в областную клиническую больницу, вторая пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Транспорт повреждён. В селе Вознесеновка в результате детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина. Лечение продолжает амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В районе села Белянка повреждена ГАЗель, в городе Шебекино — коммерческий объект и остановочный комплекс, в селе Маломихайловка — автомобиль, в селе Вознесеновка — грузовой и легковой автомобили, в селе Мешковое — социальный объект и автомобиль, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в селе Архангельское — домовладение. Сегодня ночью и утром в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА и атак дронов в Новой Таволжанке загорелась кровля частного дома, в селе Белянка повреждён микроавтобус, в селе Архангельское — автомобиль.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован беспилотником. Повреждён объект инфраструктуры.Позднее стало известно о новых атаках."При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения. В Краснояружском округе в посёлке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего... Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили другого мужчину с осколочными ранениями головы и ног в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", – сообщил Оперштаб в 11:06.В 11:52 стало известно о новых атаках ВСУ."В Валуйском округе в посёлке Уразово от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья, спины, лица и голени. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка. В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия — повреждены навес, микроавтобус и КамАЗ. В селе Нежеголь в результате атаки дрона повреждён объект инфраструктуры. В Борисовском округе в селе Хотмыжск от детонации беспилотника повреждено оборудование", – гласило сообщение Оперштаба от 11:52.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о политике Украины – в статье Марии Илащук "Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад".

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