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Брусиловский прорыв: 110 лет несостоявшемуся перелому на Восточном фронте

Брусиловский прорыв: 110 лет несостоявшемуся перелому на Восточном фронте - 05.06.2026 Украина.ру

Брусиловский прорыв: 110 лет несостоявшемуся перелому на Восточном фронте

Исторически сложилось, что названия битв и военных операций даются по местности, где они происходили. Даже хрестоматийные Канны – это именно Канны, а не, например, "манёвр Ганнибала". Исключения бывают крайне редки. Одно из них – "Брусиловский прорыв", – единственный в Первой Мировой войне случай успешного выхода из "позиционного тупика"

2026-06-05T16:00

2026-06-05T16:00

2026-06-05T16:00

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Летнее наступление Русской императорской армии, ставшее известным как Брусиловский прорыв, началось 4 июня 1916 года. В результате этой масштабной операции удалось захватить большую часть Буковины, Волыни и часть Галиции, которые ранее контролировались австрийцами. Однако оценки эффективности этих действий различаются кардинально.Брусиловский прорыв был частью общего наступления армии, согласованного с союзниками и задуманного ещё в начале 1916 года. Наступление было призвано исправить ситуацию, сложившуюся по итогам тяжёлого 1915 года, когда немцы перенесли основной удар на восточный фронт и тем самым свели на нет все успехи императорской армии 1914 года.Ещё в начале года наступление было согласовано с союзниками на вторую половину июня. Однако в Ставке, предвидя возможные просьбы союзников выступить раньше, поручили войскам быть готовыми к более раннему сроку. В итоге, когда итальянцы в конце мая обратились с просьбой нанести отвлекающий удар, войска Юго-Западного фронта уже были к нему готовы.Согласно плану Ставки, летнее наступление должны были вести три фронта: Северный, Западный и Юго-Западный. Причем главный удар наносился на западном направлении. Планировалось, что войска Западного фронта под командованием Алексея Эверта нанесут удар в направлении Вильно. Именно туда перебрасывались основные резервы и концентрировалась артиллерия.Северный и Юго-Западный фронты играли вспомогательную роль. Северный фронт Алексея Куропаткина должен был оказать поддержку Западному, двинувшись на Зарасай (Новоалександровск). Юго-Западному фронту Алексея Брусилова изначально отводилась отвлекающая роль. Он должен был ударить в направлении Луцка и Ковеля, чтобы стянуть на себя часть войск противника с западного направления.Тем удивительнее, что в конечном итоге именно юго-западное направление оказалось самым успешным.В конце мая Ставка определила точные даты наступления. Юго-Западный фронт начинал атаку 4 июня, остальные присоединялись спустя неделю. По настоянию Брусилова армии его фронта должны были наносить удары на разных направлениях. 7-я армия Дмитрия Щербачёва – на Галич, 9-я армия Платона Лечицкого – на Коломыю и Черновцы, 11-я армия Константина Сахарова – на Броды. Роль главной ударной силы отводилась 8-й армии Алексея Каледина, атаковавшая Луцк с дальнейшим переносом удара на Ковель. Это был рискованный шаг, лишавший фронт возможности перебрасывать резервы, но и противник был лишен возможности делать это.На юго-западном направлении войска имели практически равные силы с противником, в отличие от других фронтов. К тому же оборонительные позиции австрийцев были хорошо укреплены. Однако это не стало помехой. Была проведена тщательнейшая разведка, отработаны атакующие действия пехоты, артиллерийская пристрелка по приказу Брусилова проводилась по каждому орудию, а не побатарейно, что дало более эффективные результаты. Также были развёрнуты дополнительные пулеметные команды.Ранним утром 4 июня началась артиллерийская подготовка. Благодаря хорошей пристрелке первые рубежи обороны были уничтожены огнём, после чего в атаку выдвинулась пехота. Фронт австрийцев был прорван. Главный ударный кулак ЮЗ фронта — армия Каледина уже через три дня взяла Луцк.Значительных успехов достигла и армия Лечицкого. Им удалось смять австрийцев и занять Черновцы, Куты и Коломыю, хотя и не столь быстро, как 8-й армии.Австрийцы и немцы начали перебрасывать на юго-запад подкрепления. Первая часть операции удалась на славу, но дальше в дело должен был вступать Западный фронт, имевший значительное превосходство в живое силе и являвшийся главной ударной силой всей операции.Однако Эверт сумел убедить ставку отложить наступление, ссылаясь на то, что ему предстоит атаковать наиболее укреплённые рубежи противника и к тому же немцы и австрийцы подтянули туда дополнительные резервы, что осложнит его задачу. В Ставке, осознав, что на юго-западе все развивается даже лучше, чем ожидалось, решили переключить все внимание на это направление. Фронт получил задачу захватить стратегически важный Ковель.Эверт все не решался атаковать и только после категорических требований Ставки перешел в наступление 3 июля. При этом направление главного удара было изменено с Вильно на Барановичи (существует легенда, что это направление было подсказано Распутиным, но это ложь либеральной журналистики – старец вообще был противником войны). Однако из-за того, что пришлось на ходу менять направление удара, подготовка к операции прошла не так удачно, как на юго-западе. Артподготовка также оказалась не самой успешной и практически не нанесла ущерба артиллерии противника и передним рубежам обороны. Несмотря на численное превосходство русских частей, сломить противника не удалось. Из-за больших потерь наступление было остановлено.Теперь Ставка полностью изменила свои планы. Теперь главной силой наступления стал Юго-Западный фронт. Потрепанным неудачной атакой войскам Эверта был отдан приказ удерживать позиции. Так же наступательные действия должен был вести и Северный фронт.Если первоначально самой успешной силой Брусилова была армия Каледина, то теперь ситуация изменилась. Лечицкий занял Буковину и Станислав, Сахаров захватил Броды, Щербачёв был в Галиче. Армия Каледина с поддерживавшей ее Особой армией, завязла на пути к важнейшему Ковелю, встав на реке Стоход.В этом районе была очень тяжёлая для наступающих местность, много болот, кроме того, на защиту Ковеля были переброшены свежие немецкие силы. Особо тяжелые потери в районе Стохода понесла гвардия. Осенью наступление окончательно заглохло.Итоги Брусиловского прорыва оказались неоднозначными. С одной стороны, по меркам позиционной войны, прорыв, позволивший занять большую часть Буковины, Волыни и часть Галиции, был блестящим успехом. Однако значительные потери в районе Стохода и невзятие Ковеля существенно подпортили изначальную картину. Кроме того, лишь на одном из трёх фронтов в результате общего наступления удалось добиться видимых успехов.Поэтому существуют диаметрально противоположные оценки Брусиловского прорыва. Также не существует единства мнений по вопросу, кого следует винить в том, что не все цели наступления были достигнуты. Сам Брусилов, понятное дело, валил всю вину на Эверта. В советское время эта точка зрения стала основополагающей, а самого Эверта объявили чуть ли не шпионом и изменником.Однако следует учесть несколько факторов.Во-первых, удар Брусилова изначально задумывался только как отвлекающий. Эверт с некоторым опозданием, но всё же попытался выполнить свою часть плана, хотя и безуспешно.Во-вторых, на втором этапе операции главным направлением сделали уже волынское. Брусилов получил пополнения и помощь Эверта уже не играла никакой роли, войскам Западного фронта было приказано только удерживать позиции. Наступление Брусилова захлебнулось в районе Стохода, причём именно по его инициативе удары раз за разом наносились в районе неудобных для массированных атак болот, где атакующие были идеальными мишенями.Брусилов был человеком весьма честолюбивым, высоко себя ценившим, поэтому в мемуарах вину он обычно возлагал на бестолковое окружение. Дескать, Безобразов глупец, его начштаба Игнатьев вообще не знает, что такое штаб, да и остальные не лучше. Однако именно Брусилов выбрал это неудачное направление для атаки.В-третьих, не стоит забывать, что Брусилов изначально действовал против австрийцев, а Эверт против немцев, которые были значительно сильнее своих союзников. Как только Брусилов уперся в немецкие части на юго-западе, его продвижение также забуксовало, как и у Эверта.Брусиловский прорыв стал одной из самых значимых операций за все время войны, армия Австро-Венгрии понесла серьезный урон, однако всех поставленных целей достигнуть не удалось (что, впрочем, было типичной историей Первой мировой для всех воюющих сторон).Практически невозможно точно оценить цифры потерь противостоящих армий, поскольку все участники, как это всегда и бывает, занижали свои потери и завышали потери противника. Кроме того, в советское время считалось хорошим тоном значительно завышать потери императорской армии, дабы подчеркнуть ужасы войны и необходимость Брестского мира. Наконец, в действующей армии некоторые военачальники старались завысить цифры своих потерь, чтобы им прислали как можно больше пополнений (по воспоминаниям Гейдена, как раз Брусилов очень любил этот трюк и постоянно применял его).Поэтому в различных источниках разброс в потерях может достигать даже не десятков, а сотен тысяч человек. Например, российские потери различными авторами оцениваются в диапазоне от 500 тыс. до 1,5 млн убитыми и ранеными. Аналогично и потери австрийцев с немцами оцениваются от 700 тыс. до 1,6 млн человек убитыми, ранеными и пленными.Интересно, что многие участники прорыва в дальнейшем стали достаточно заметными фигурами Гражданской войны. Каледин, Деникин, Ханжин, Неженцев, Унгерн, Семёнов, Тимановский, Дроздовский, Непенин, Кутепов и даже красно-зелёный атаман Григорьев — все они были непосредственными участниками этой операции.Достигнутый в ходе операции успех, привел к тому, что колебавшаяся Румыния вступила в войну на стороне Антанты. Этот шаг только ухудшил ситуацию на восточном фронте, поскольку румынская армия оказалась таким союзником, с которым никакие враги не нужны.Примечание редактора (Василий Стоякин): 15 июня 1916 года около села Большая Курдвановка на Галичине (где-то между Львовом и Тернополем) был ранен мой прадед, рядовой 163-го Ленкоранско-Нашенбургского полка Даниил Литвинов.

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история, история украины, российская империя, война, наступление, первая мировая война, буковина, луцк, волынь, австро-венгрия