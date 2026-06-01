Ютланд: 110 лет величайшему морскому сражению в истории
16:00 01.06.2026 (обновлено: 16:33 01.06.2026)
© Фото : Открытый источник"Дикие кошки" адмирала Битти - линейные крейсера "Lion", "Princess Royal", "New Zeland"
Английский термин Fleet in being обозначает флот, который влияет на события самим фактом своего существования – даже не предпринимая каких-то действий. Нечто вроде ядерного оружия начала прошлого века. 31 мая 1916 года британский Grand Fleet ("Большой флот") и немецкий Hochseeflotte ("Флот открытого моря") внезапно прекратили игру в Fleet in being
В значительной степени это было не решение самих флотоводцев, а результат позиционного тупика на суше – там на третий год войны было уже понятно, что ни одна, ни другая сторона не в состоянии нанести решающее поражение противнику. Правда, впереди было Камбре – первое сражения в котором союзники действительно массово применили танки, но позади остался Ипр, когда немцы попытались сломить союзников при помощи химического оружия…
Планы флотта и планы флита
Тупик был налицо, и, раз уж на суше решающее сражение не получается, то может имеет смысл попытаться устроить генеральное сражение на море.
Справедливости ради следует сказать, что военно-морской смысл у такой попытки был – Hochseeflotte мог попытаться прорвать британскую морскую блокаду (немецкий командующий, правда, отдавал себе отчёт в тщетности такой надежды и уже после сражения писал кайзеру: "даже если при благоприятных обстоятельствах флот сможет нанести тяжёлые повреждения британскому флоту, это не заставит Британию выйти из войны"), а Grand Fleet мог попытаться обнулить фактор немецкого Fleet in being.
Адмирал Рейнхард Шеер и адмирал флота граф Джон Джеллико измыслили планы сражения, которые они, похоже, друг у друга списали. Смысл в обоих случаях состоял в том, чтобы сравнительно небольшими силами спровоцировать противника на активные действия и вывести его на свои главные силы и устроить Цумсиму – Crossing the T и дальнейшее побоище.
Crossing the T (или – "железная палочка над Т") это построение, при котором выстроенные в боевую линию главные силы флота охватывают голову колонны противника и сосредоточенным огнём топят его корабли один за одним. Интересно, что во время Цусимского сражения этот манёвр сначала успешно осуществил именно российский флот… Впрочем, углубляться в причины того поражения мы не будем – споры не утихают до сих пор.
Итак, главные силы флотов вышли в Северное море.
У немцев: 16 линкоров, 5 линейных крейсеров, 6 старых броненосцев, 11 лёгких крейсеров, 61 эсминец и много всякой мелочи, всего – 99 вымпелов. Масса бортового залпа – 60,88 тонн.
У англичан: 28 линкоров, 9 линейных крейсеров, 8 старых броненосных крейсеров, 26 лёгких крейсеров, 79 эсминцев и ещё больше всякой мелочи, всего – 151 вымпел. Масса бортового залпа – 150,76 тонн.
Адмирал Рейнхард Шеер
Количественный перевес был у англичан, качественный, по большому счёту, у них же (что несколько компенсировалось лучшим бронированием и живучестью тяжёлых немецких кораблей), но на самом деле реального перевеса не было ни у кого, что предопределило итог сражения.
Бег по кругу
Сражение получилось именно так, как было запланировано. Авангарды флотов, состоящие из линейных крейсеров и быстроходных линкоров (у англичан) с удалым гиканьем принялись гоняться друг за другом.
Интересно, немцы и британцы обнаружили друг друга случайно – тем и другим приспичило обыскать один и тот же датский пароходик… Это уже само по себе намекало на исход сражения.
Сначала британский контр-адмирал Дэвид Битти гнал немецкого вице-адмирала Франца фон Хиппера на юг. При этом он ухитрился потерять два линейных крейсера (при взрыве "Indefatigable" из 1021 человека спасено было четверо). Это, правда, не его вина – как оказалось, они умели взрываться с красивым фейерверком буквально от одного попадания*. Это было тем более обидно, что во время Фолклендского боя в декабре 1914 года два линейных крейсера вице-адмирала Доветона Стэрди порвали крейсерское соединение вице-адмирала графа Максимилиана фон Шпее как тузик грелку – немецкие снаряды до них не долетали… Но во время Ютландского сражения англичанам помешали неблагоприятные погодные условия (это не шутка).
После того, как Битти обнаружил главные силы Hochseeflotte начался обратный процесс – теперь уже немцы гнали англичан на север до того самого момента пока не столкнулись с главными силами Grand Fleet’а. Тут началась неуверенная перестрелка, в которой англичане потеряли третий линейный крейсер. Примечательно, что на борту "Инвинсибла" погиб контр-адмирал Хорас Худ. В его честь его прадеда Самуэля Худа потом назовут новый линейный крейсер, который… взорвался во время боя с немецким линкором "Бисмарк" в мае 1941 года. Вот так начнёшь изучать фамильные портреты…
После этого противники раскланялись и утром 1 июня Hochseeflotte с достоинством удалился на свою главную базу в Вильгельмсхафене– зализывать раны. Grand Fleet занялся тем же в Скапа-Флоу.
Немецкий линейный крейсер "Seydlitz" после возвращения из боя. На переднем плане - последствия взрыва башни главного калибра
Две победы в одном флаконе
Подведя итоги обе стороны заявили о своей решительной победе.
Немцы выиграли по очкам – они пустили на дно 3 линейных крейсера, 3 броненосных крейсера и 8 эсминцев общим водоизмещением 112 тыс. тонн, потеряв линейный и четыре лёгких крейсера, броненосец и пять эсминцев водоизмещением 62 тыс. тонн. Человеческие потери британцев были вдвое большими – почти 6,8 тыс. человек против трёх тыс.
Англичане же разумно предполагали, что немцы выходили из Вильгельмсхафена не для удалых пострелюшек, а раз всё свелось именно к ним, значит англичане победили. Да и потери англичан выглядели большими по сравнению с немецкими, но не по сравнению с наличной численностью Royal Navy, боеспособность которого, по большому счёту, не пострадала. Британцы потом по Вашингтонскому военно-морскому соглашению 1922 года больше кораблей под нож пустили, чем потеряли в боях с немцами.
Собственно, возразить против этого суждения нечего. Морская блокада не была прорвана, но главное было в том, что немецкий флот (так же как русский на Балтике, кстати) застрял в портах, моряки морально и политически разложились и в октябре-ноябре 1918 года восстали. Это восстание было одним из ключевых моментов революции, которая смела немецкое самодержавие и весь II Рейх. Hochseeflotte британцы перегнали в Скапа-Флоу, где в июне 1919 года 52 из 74 кораблей были затоплены немецкими экипажами.
Кроме того, после сражения немцы возобновили неограниченную подводную войну, результатом которой стало вступление в войну США, сделавшее и без того тяжёлое положение Германии и вовсе катастрофическим.
С другой стороны, моральные последствия для британского флота тоже оказались не лучшими – и моряки, и широкая общественность ожидали нового Трафальгара, а получили огромные потери и неопределённый результат. Джеллико подвергся уничижительной критике в СМИ, а в январе 1917 года его принудили уйти в отставку с поста заместителя Первого лорда Адмиралтейства, который он занял после сражения. Американцы и японцы сделали вывод, что Британия теряет статус владычицы морей.
Адмирал Джон Джеллико
Три из ста
Почему же не получилось цусимы?
Мы уже упоминали, что реального перевеса не было ни у кого, потому что у обоих флотов была общая проблема – мощь вооружений совершенно не соответствовала наличествующим средствам обнаружения, наблюдения и связи. Управление всё ещё осуществлялось при помощи вымпелов, которые часто-густо просто не были видны. Эскадры с регулярностью теряли друг друга в тумане. Ночью колонна Hochseeflotte проскочила буквально под носом у Джеллико и была обнаружена только после войны, при сличении положения кораблей в архивных данных…
Анекдотический случай – ночью один из британских кораблей запросил у другого "позывные на сегодня", так как его книга с кодами была уничтожена. И получил их. Немцы тоже получили – чего уж тут. Правда, кажется, не воспользовались. Но уровень секретности поражает воображение (впрочем, перед началом войны это было нормой – в клубах дворяне не держали язык за зубами).
Точность стрельбы была ниже всякой критики – процент попаданий артиллерией главного калибра составил у немцев 3,39%, а у англичан – 2,75%. Да-да – три снаряда из ста…
Даже свои сильные стороны флоты использовали как-то неуверенно. Англичане, например, свободно читали немецкие военно-морские шифры (благодаря русским союзникам, которые передали им книгу кодов с немецкого крейсера "Магдебург", севшего на мель в августе 1914 года в Финском заливе). Это позволило перехватить немецкую эскадру в январе 1915 года – бой при Доггер-банке окончился с неопределённым результатом, но скорее в пользу англичан, которые сумели потопить немецкий тяжёлый крейсер "Блюхер". Но вот раскрыть планы немцев перед началом Ютланда почему-то не удалось, хотя сам факт подготовки большой операции был зафиксирован и главные силы Grand Fleet’а были выведены в море.
За время боя англичане дважды сумели обеспечить Crossing the T (собственно, это скорее случайно произошло), причём в полигонных условиях, когда они противника видели, а немцы видели только вспышки орудий. И что? И ничего… Немцы на глазах у англичан развернулись и ушли, что, по довоенным представлениям, считалось невозможным.
Колонна немецких линкоров идёт на интернирование в Скапа-Флоу, 21 ноября 1918 года
Ряд авторов обвиняют в том, что немецкий флот не был разгромлен, осторожного адмирала Джеллико, который, якобы, был больше озабочен не желанием победить в сражении, а желанием не дать победить противнику. Однако упомянутые выше проблемы со связью заставляют сомневаться, что он в принципе мог настолько влиять на ход сражения. А на последнем этапе он отказался преследовать немцев в прибрежных водах, обоснованно опасаясь мин и подводных лодок, от которых британцы к тому времени уже сильно пострадали.
Т.о., Ютландское сражение продемонстрировало на море ровно такой же позиционный тупик, как и на суше. Только более дорогой (насколько морские вооружения дороже сухопутных).
P.S.: В самом начале мы уподобили большой флот ядерному оружию – скорее не стратегическому, а тактическому. Есть все основания полагать, что применение ТЯО в нынешних условиях приведёт к чему-то вроде Ютландского сражения и внятных военно-стратегических результатов не даст.
* Следствие ни к чему не привело. Сначала всё попытались спихнуть на человеческий фактор – дескать, моряки пренебрегали требованиями техники безопасности во имя скорострельности, но это вызвало возмущение на флоте и пришлось во всем обвинить тонкую броню. Тут, вроде бы, ответственным должен был быть бывший Первый лорд Адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль и идеолог линейных крейсеров адмирал лорд Джон Фишер, но не они же строили корабли с недостаточной бронёй…
