https://ukraina.ru/20260604/unizhenie-annaleny-kak-germaniya-v-oon-provalilas-1079825659.html

Унижение Анналены. Как Германия в ООН провалилась

Унижение Анналены. Как Германия в ООН провалилась - 04.06.2026 Украина.ру

Унижение Анналены. Как Германия в ООН провалилась

Германия провалилась на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это стало для немецкой элиты политическим шоком, а немецкая пресса обсуждает причины дипломатического провала, усугубившего внутренний политический кризис, в котором находится сейчас ФРГ

2026-06-04T16:53

2026-06-04T16:53

2026-06-04T16:54

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анналена бербок

фридрих мерц

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Чтобы войти в состав главного дипломатического органа планеты, Берлину нужно было заручиться поддержкой 127 стран-членов ООН. Однако немцам удалось набрать только 104 голоса, пропустив вперед австрийцев и португальцев.Информацию о провале Германии пришлось озвучивать Анналене Бербок, бывшему министру иностранных дел ФРГ, которая ведет нынешнюю сессию ООН. Это явилось для немецкой дипломатии дополнительным унижением. А видео с расстроенной Анналеной стало сегодня главным хитом немецких социальных сетей.Следует отметить, что борьба за право попасть в Совет Безопасности вызвала в Германии большое общественное внимание. Накануне голосования немецкие журналисты болели за своих дипломатических работников не хуже, чем они обычно болеют за национальную футбольную сборную. А после того, как немцы оказались за бортом Совбеза, местная пресса сразу обвинила в этом Россию."Дипломаты предполагают: за провалом Германии в ООН стоит Владимир Путин", – пишет сегодня Bild. "Москва хочет заставить ФРГ замолчать", – сообщает издание Tagesspiegel. А нынешний глава германского МИДа Йоханн Вадефуль поддержал эти абсурдные обвинения. Он заявил, что русские не желали усиливать поддержку Украины в ООН, и организовали международный заговор, чтобы бундескоманда не попала на эту важную дипломатическую трибуну."Нам пришлось столкнуться с реальными препятствиями. Конечно, мы также должны признать, что некоторые страны работали против нас. Россия – хороший тому пример. Естественно, россиянам неинтересно иметь за столом здесь в Совете Безопасности такого ярого сторонника Украины", – сообщил журналистам Вадефуль.Немецкие политики и эксперты отнеслись к этой конспирологической версии с изрядным скепсисом. Они сравнили министра Вадефуля с плохим танцором, которому всегда мешают неправильные сапоги и штаны, призвав его принять свою ответственность за провал в Нью-Йорке и досрочно покинуть состав правительства."Вообще-то это повод для отставки министра иностранных дел Германии. Мировой чемпион по отстаиванию морали должен занять место на трибуне для зрителей мировой политики", – прокомментировал эту ситуацию заместитель председателя оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль Людерс.Многие немецкие газеты солидаризовались с этим критическим взглядом. Они заявили, что причиной поражения Германии стала деятельность двух министров, определяющих внешнюю политику ФРГ – Анналены Бербок и ее преемника Вадефуля. Эти деятели снискали в ООН неблаговидную репутацию циничных лицемеров, которые пытались поучать весь мир морали и этике, одновременно демонстрируя всем странам совершенно вопиющую беспринципность.Немецкие дипломаты не могут открыть рот, чтобы не произнести набор пафосных фраз о защите демократических ценностей и "основанного на правилах" миропорядка. Однако, по факту, они всегда поддерживают нарушения демократии, если это отвечает внешнеполитическим интересам Берлина. А мировой порядок, за который ратовали Бербок и Вадефуль, по факту сводится к западной гегемонии, основанной на эксплуатации остальных стран планеты.Германия никогда не выступает против нарушений прав человека, если этим занимаются ее союзники, покровители и вассалы – такие, как Израиль, Соединенные Штаты Америки и Украина.Немецкое руководство недвусмысленно поддержало американо-израильскую агрессию против Ирана – несмотря на то, что это было демонстративным нарушением международного права, за которое ратуют в Организации Объединенных Наций двуличные немецкие дипломаты."Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это... Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас", – заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц – после того, как израильская армия атаковала иранскую территорию.Высказывание главы немецкого кабинета вызвало в Германии серьезный скандал. Более двадцати политиков, юристов и деятелей искусства подали против канцлера уголовные иски, обвиняя его в разжигании войны. Потому что циничное высказывание Мерца дословно повторило термин "грязная работа", который использовал эсэсовец Август Хефнер во время уничтожения евреев в Бабьем Яру.Инцидент ударил по рейтингам немецкого канцлера, дополнительно способствуя падению его популярности среди немцев. Однако эта история больше всего отразилась на международном авторитете правительства ФРГ. Жители Глобального Юга не забывают, что немецкие корпорации поставляют оружие, которым убивают иранцев, ливанцев и палестинцев. И страны третьего мира сделали из этого выводы, способствую тому, что ФРГ позорно провалилась в ООН.Поддержка режима Зеленского тоже вышла немецкой дипломатии боком. Все понимают, что Берлин старается продлить украинский кризис, щедро снабжая Киев оружием и финансами, поощряя и поддерживая систематические убийства мирных людей. Как сообщает 4 июня Bloomberg, Банковая снова попросила у Мерца поставить ракеты для украинской армии. И эта позиция немецких политиков, направленная на увеличение прибылей военно-промышленных корпораций, тоже подрывает дипломатические позиции немцев.Большинство немецких изданий резко критикуют утверждения Вадуфеля. Они убеждены – Россия не виновата в фиаско, которое постигло его в Нью-Йорке. Германию не взяли в Совбез только потому, что немецкое руководство меньше всего заботится о поддержании мировой безопасности, поливая бензином конфликты в разных частях планеты."Мир выражает недоверие к Германии" – отмечает Süddeutsche Zeitung. "Это цена за высокомерие и отсутствие принципов", – пишет Spiegel. "Германия оказалась в Совет Безопасности ООН не Гулливером, а лилипутом", – делает вывод Cicero.Конечно, эта история не повлияет на внешнеполитический курс Берлина. Однако публичное унижение Анналены Бербок приносит не только моральное удовлетворение, приятное для всех, кто устал от ее безумных слов и провокационных поступков. Потому что отныне немцам будет сложнее натягивать на себя маску моралистов, скрывая подлинные цели своей политики, весьма далекие от защиты демократии и свободы.Читайте о позиции докладчика ООН по положению на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её позицию по Ирану.

https://ukraina.ru/20260604/germaniya-vpervye-ne-smogla-poluchit-mesto-v-sovbeze-oon-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1079798522.html

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